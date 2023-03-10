فرنسا تحيي مئوية إيفل عرّاب البرج الباريسي الشهير

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُحتفل‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬غوستاف‭ ‬إيفل‭ (‬1923-1832‭)‬،‭ ‬عرّاب‭ ‬البرج‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭ ‬حتى‭ ‬أواخر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الخميس‭ ‬الجهة‭ ‬المشغلة‭ ‬للبرج‭ ‬وأحفاد‭ ‬المهندس‭.‬

وقال‭ ‬جان‭ ‬فرنسوا‭ ‬مارتينز،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬تشغيل‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬99‭%‬‭ ‬من‭ ‬رأسمالها،‭ “‬في‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬كان‭ ‬بناء‭ ‬برج‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬باريس،‭ ‬وهو‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬يمثل‭ ‬تحدياً‭ ‬هائلاً‭ ‬أشبه‭ ‬بالخيال‭ ‬العلمي‭”. ‬وأضاف‭ “‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لرحيله‭ ‬هو‭ ‬احتفاء‭ ‬بروح‭ ‬الغزو‭ ‬العلمي،‭ ‬والعبقرية‭ ‬البشرية،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬نواجه‭ ‬معادلات‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مستحيلة‭”.‬

وستمتد‭ ‬فعاليات‭ ‬الذكرى‭ ‬بين‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬وتشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬سيتمكن‭ ‬زوار‭ ‬البرج‭ ‬من‭ ‬الانغماس‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬غوستاف‭ ‬إيفل‭ ‬بفضل‭ ‬تجربة‭ ‬انغماسية‭ ‬سيظهر‭ ‬فيها‭ ‬المهندس‭ ‬افتراضياً‭ ‬ليحكي‭ ‬قصة‭ ‬بنائه‭. ‬وسيقام‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬معرض‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬المعلم‭ ‬الباريسي،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬مسرحاً‭ ‬لعرض‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والفن‭ ‬الرقمي‭. ‬وسيُطرح‭ ‬أيضاً‭ ‬طابع‭ ‬يحمل‭ ‬صورة‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معالم‭ ‬عدة‭ ‬منسوبة‭ ‬لغوستاف‭ ‬إيفل‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬رُصدت‭ ‬مئات‭ ‬الهياكل‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬المهندس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير‭ ‬وفرقه‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬بينها،‭ ‬العنصر‭ ‬الإنشائي‭ ‬لتمثال‭ ‬الحرية‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وجسر‭ ‬بورتو‭ ‬فوق‭ ‬نهر‭ ‬دويرو،‭ ‬ومحطة‭ ‬قطار‭ ‬بودابست،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جسور‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وفيتنام‭ ‬ومصر‭ ‬وبوليفيا،‭ ‬وكنائس‭ ‬في‭ ‬بيرو‭ ‬وتشيلي‭.‬