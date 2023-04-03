فرنسا تحاكم 11 من العمال الكردستاني بتهمة إرسال مجندين لمعسكرات داخل العراق

باريس,-(أ ف ب) – بغداد – الزمان
يحاكم القضاء الفرنسي في باريس اعتبارا من الثلاثاء 11 مسؤولاً في حزب العمال الكردستاني بتهم «ابتزاز» أشخاص من الجالية الكردية و»تمويل الإرهاب» وممارسة «الدعاية» لتجنيد شباب عبر دعاية شديدة ومتطرفة ومن ثم ارسالهم الى معسكرات تدريب قريبة من تركيا وتقع في شمال العراق في جبال قنديل حيث مقر قيادة الحزب وكذلك في جبل سنجار القريب من الموصل والحدود السورية والتركية .وتعهد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في لقائه قبل أيام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدم السماح لحزب العمال الكردستاني في استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على تركيا ، ويشترك إقليم كردستان العراق الموالي لتركيا في هذا الملف مع الحكومة المركزية ببغداد .
ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا بالرغم من اعتراف تركيا بالحقوق الثقافية والنيابية للكرد ، وتصنفه أنقرة و الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة «إرهابية». وتعتقل تركيا منذ اكثر من عشرين سنة زعيم حزب العمال عبدالله اوجلان ، وكذلك شقيقه سقسق الذي جرى اعتقاله في دهوك قبل اكثر من عقدين .
يحاكم الرجال الأحد عشر وجميعهم يحملون الجنسية التركية أمام محكمة الجنايات في باريس بتهم أبرزها «تمويل الإرهاب» والابتزاز. وتجوب فرق حزب العمال لجمع الأموال من أصحاب المصالح التجارية والموظفين الاكراد في دول اوربية عدة وخاصة في فرنسا ، وكانت تركيا تطالب اوربا دائما بالتصدي لهذه الأنشطة الا ان الاستجابة الاوربية كانت بطيئة وتدخل في مجال مساومات ضد تركيا غالبا ، كملف التجارة والصناعة وحلف الأطلسي والهجرة.
ولا يقر أي من المتهمين بانتمائه إلى الحزب الذي يؤكدون أن وجوده محصور «في جبال» كردستان، بعيدا عن فرنسا حيث يعيشون.
لكن المحققين واثقين من انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، ويعتقدون أن فرنسا وكذلك ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد تمثّل «قواعد خلفية» تنشط فيها «خلايا سرية» بهدف «تعبئة» الجالية الكردية التي تعد 120 إلى 150 ألف شخص في فرنسا، و100 ألف في هولندا، ونحو مليون في ألمانيا. بدأ التحقيق عام 2020 بتقريرين عن «حالتي اختفاء مقلقتين» تفصل بينهما أشهر قليلة في جنوب شرق فرنسا لشابتين كرديتين تبلغان 18 و19 عامًا.
سرعان ما تبنى المحققون فرضية «تجنيدهما» في حزب العمال الكردستاني للانضمام إلى «معسكرات تدريب» في أوروبا. وحدد المحققون شبكة تنشط في المنطقة رسميا تحت غطاء «جمعية كردية» في مارسيليا (جنوب شرق)، وهي مسؤولة خصوصا عن جباية ضريبة ثورية تعرف باسم «كامبانيا» وتعد المصدر الرئيسي لتمويل الحزب. ورغم سيادة «قانون الصمت» في أوساط الجالية الكردية، كشفت شهادات وعمليات تنصّت هاتفي عن «مضايقات حقيقية» لأفراد من الشتات وطرق جمع أموال ترقى إلى «الابتزاز»، بحسب المحققين. يتم تحديد المساهمة المالية التي يتم تحصيلها مرة في السنة بشكل تعسفي من «الجباة» وفق تقديرات دخل كل شخص مستهدف. على مرّ السنين، اهتمت العدالة بهؤلاء «الجباة» الذين صاروا يتخذون احتياطات من بينها عدم التفوه بعبارة «كامبانيا» واسم الحزب على الهاتف، ويكتفون بدعوة المعنيين إلى «احتساء فنجان قهوة». رغم دفع «بعض» الأكراد الضريبة بدافع الاقتناع الايديولوجي و»الالتزام التام» تجاه حزب العمال الكردستاني، كما يشير التحقيق، فإن «كثيرين» يرونها «إلزامية» ولا يجرؤون على التهرب منها «خوفا» من ضغط الجالية وكذلك من الأعمال الانتقامية في حالة عدم الدفع، وقد أفاد أحد الشهود أنه تلقى تهديدا بـ»كسر ساقيه». وقُدر المبلغ السنوي المحصّل في «المنطقة الجنوبية الشرقية» في فرنسا بمليوني يورو. كما اهتم المحققون بأساليب «تجنيد» الشباب الأكراد الذين يتم «أحيانا انتزاعهم بوحشية من عائلاتهم» في ظروف «قريبة من الخطف والاحتجاز». «يطوف» المجنِّدون الأراضي الفرنسية في محاولة لإقناع الشباب الأكراد بالانضمام أولا إلى معسكر «تدريب ايديولوجي» في أوروبا. ثم يتم إرسال المثابرين منهم إلى معسكرات تدريب عسكرية توجد غالبا في العراق في جبل قنديل جبل سنجار، قبل دمجهم في «القوات الثورية الكردية المقاتلة».
تعرض الأكراد وهم قومية تبلغ (25 إلى 35 مليون شخص منتشرين بين العراق وإيران وسوريا وتركيا، وتتمتع في العراق فقط بحقوقها كاملة لدرجة ان يكون رئيس الجمهورية كرديا)، لاعتداء في فرنسا نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي مع اغتيال ثلاثة منهم قرب مركز ثقافي في باريس.