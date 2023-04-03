فرنسا تحاكم 11 من العمال الكردستاني بتهمة إرسال مجندين لمعسكرات داخل العراق

باريس‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يحاكم‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬11‭ ‬مسؤولاً‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬ابتزاز‮»‬‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬الكردية‭ ‬و‮»‬تمويل‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬وممارسة‭ ‬‮«‬الدعاية‮»‬‭ ‬لتجنيد‭ ‬شباب‭ ‬عبر‭ ‬دعاية‭ ‬شديدة‭ ‬ومتطرفة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ارسالهم‭ ‬الى‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريب‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬قنديل‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬والحدود‭ ‬السورية‭ ‬والتركية‭ .‬وتعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬،‭ ‬ويشترك‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الموالي‭ ‬لتركيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬ببغداد‭ .‬

ويخوض‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اعتراف‭ ‬تركيا‭ ‬بالحقوق‭ ‬الثقافية‭ ‬والنيابية‭ ‬للكرد‭ ‬،‭ ‬وتصنفه‭ ‬أنقرة‭ ‬و‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتعتقل‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬عبدالله‭ ‬اوجلان‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬شقيقه‭ ‬سقسق‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬اعتقاله‭ ‬في‭ ‬دهوك‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ .‬

يحاكم‭ ‬الرجال‭ ‬الأحد‭ ‬عشر‭ ‬وجميعهم‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بتهم‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬تمويل‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬والابتزاز‭. ‬وتجوب‭ ‬فرق‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المصالح‭ ‬التجارية‭ ‬والموظفين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬اوربية‭ ‬عدة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬تطالب‭ ‬اوربا‭ ‬دائما‭ ‬بالتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الاستجابة‭ ‬الاوربية‭ ‬كانت‭ ‬بطيئة‭ ‬وتدخل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مساومات‭ ‬ضد‭ ‬تركيا‭ ‬غالبا‭ ‬،‭ ‬كملف‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬والهجرة‭.‬

ولا‭ ‬يقر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬بانتمائه‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬وجوده‭ ‬محصور‭ ‬‮«‬في‭ ‬جبال‮»‬‭ ‬كردستان،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬فرنسا‭ ‬حيث‭ ‬يعيشون‭.‬

لكن‭ ‬المحققين‭ ‬واثقين‭ ‬من‭ ‬انتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬ويعتقدون‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬وكذلك‭ ‬ألمانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬والسويد‭ ‬تمثّل‭ ‬‮«‬قواعد‭ ‬خلفية‮»‬‭ ‬تنشط‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬خلايا‭ ‬سرية‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬تعبئة‮»‬‭ ‬الجالية‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬120‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬و100‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬ونحو‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬بدأ‭ ‬التحقيق‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بتقريرين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حالتي‭ ‬اختفاء‭ ‬مقلقتين‮»‬‭ ‬تفصل‭ ‬بينهما‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭ ‬لشابتين‭ ‬كرديتين‭ ‬تبلغان‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬عامًا‭.‬

سرعان‭ ‬ما‭ ‬تبنى‭ ‬المحققون‭ ‬فرضية‭ ‬‮«‬تجنيدهما‮»‬‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬معسكرات‭ ‬تدريب‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وحدد‭ ‬المحققون‭ ‬شبكة‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬رسميا‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬كردية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مارسيليا‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولة‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬جباية‭ ‬ضريبة‭ ‬ثورية‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬كامبانيا‮»‬‭ ‬وتعد‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتمويل‭ ‬الحزب‭. ‬ورغم‭ ‬سيادة‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الصمت‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الجالية‭ ‬الكردية،‭ ‬كشفت‭ ‬شهادات‭ ‬وعمليات‭ ‬تنصّت‭ ‬هاتفي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مضايقات‭ ‬حقيقية‮»‬‭ ‬لأفراد‭ ‬من‭ ‬الشتات‭ ‬وطرق‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الابتزاز‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المحققين‭. ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬المساهمة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحصيلها‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬بشكل‭ ‬تعسفي‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجباة‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬دخل‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬مستهدف‭. ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين،‭ ‬اهتمت‭ ‬العدالة‭ ‬بهؤلاء‭ ‬‮«‬الجباة‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬صاروا‭ ‬يتخذون‭ ‬احتياطات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬عدم‭ ‬التفوه‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬كامبانيا‮»‬‭ ‬واسم‭ ‬الحزب‭ ‬على‭ ‬الهاتف،‭ ‬ويكتفون‭ ‬بدعوة‭ ‬المعنيين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬احتساء‭ ‬فنجان‭ ‬قهوة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬رغم‭ ‬دفع‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬الأكراد‭ ‬الضريبة‭ ‬بدافع‭ ‬الاقتناع‭ ‬الايديولوجي‭ ‬و»الالتزام‭ ‬التام‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬كما‭ ‬يشير‭ ‬التحقيق،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬كثيرين‮»‬‭ ‬يرونها‭ ‬‮«‬إلزامية‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬يجرؤون‭ ‬على‭ ‬التهرب‭ ‬منها‭ ‬‮«‬خوفا‮»‬‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬الجالية‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الانتقامية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الدفع،‭ ‬وقد‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬تهديدا‭ ‬بـ»كسر‭ ‬ساقيه‮»‬‭. ‬وقُدر‭ ‬المبلغ‭ ‬السنوي‭ ‬المحصّل‭ ‬في‭ ‬‮«‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‮»‬‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بمليوني‭ ‬يورو‭. ‬كما‭ ‬اهتم‭ ‬المحققون‭ ‬بأساليب‭ ‬‮«‬تجنيد‮»‬‭ ‬الشباب‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬أحيانا‭ ‬انتزاعهم‭ ‬بوحشية‭ ‬من‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬‮«‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الخطف‭ ‬والاحتجاز‮»‬‭. ‬‮«‬يطوف‮»‬‭ ‬المجنِّدون‭ ‬الأراضي‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإقناع‭ ‬الشباب‭ ‬الأكراد‭ ‬بالانضمام‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬‮«‬تدريب‭ ‬ايديولوجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬المثابرين‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريب‭ ‬عسكرية‭ ‬توجد‭ ‬غالبا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬قنديل‭ ‬جبل‭ ‬سنجار،‭ ‬قبل‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الثورية‭ ‬الكردية‭ ‬المقاتلة‮»‬‭.‬

تعرض‭ ‬الأكراد‭ ‬وهم‭ ‬قومية‭ ‬تبلغ‭ (‬25‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬منتشرين‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬وسوريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬وتتمتع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬فقط‭ ‬بحقوقها‭ ‬كاملة‭ ‬لدرجة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬كرديا‭)‬،‭ ‬لاعتداء‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬اغتيال‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬ثقافي‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬