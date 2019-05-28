فرنسا‭: ‬لدينا‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الكيمياوي‭ ‬في‭ ‬إدلب

باريس – (أ ف ب) – بيروت- الزمان
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء أن لدى فرنسا «مؤشرا» حول استخدام سلاح كيميائي في منطقة ادلب الواقعة في شمال غرب سوريا. وقال الوزير الفرنسي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية «نملك مؤشرا عن استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد». قتل 21 مدنيا على الأقل الثلاثاء في قصف جوي للنظام السوري على محافظتي ادلب وحلب، حيث توجد آخر معاقل للجهاديين في شمال غرب سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن تسعة أطفال كانوا بين القتلى في القصف الذي استهدف العديد من البلدات في محافظة ادلب وريف حلب.
وأدى القصف على شارع مزدحم في قرية كفر حلب على المشارف الغربية لمحافظة حلب، إلى مقتل تسعة مدنيين.
وذكر مصور وكالة فرانس برس أن جثث الضحايا كانت ممزقة، ودُمرت العديد من المتاجر التي كانت على جانب الطريق.
وكان الشارع يكتظ بالمارة قبل موعد الافطار في نهاية يوم الصيام.
واستهدف مستشفى في بلدة كفرنبل بقصف مدفعي، بحسب ديفي سوانسون المتحدث باسم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وقال «المبنى أصبح خارج الخدمة بسبب الضرر الهيكلي الكبير».
وأكد ماجد الأقرع، المدير المدير الاداري في مشفى دار الحكمة ذلك، وقال «المشفى خارج عن الخدمة كاملا، بمعداته، وأجهزته».
وأكد أن «الضربة كانت قاسية، المولدات احترقت، وسيارتي احترقت».