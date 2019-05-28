فرنسا‭: ‬لدينا‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الكيمياوي‭ ‬في‭ ‬إدلب

باريس‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬فرنسا‭ ‬«مؤشرا»‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬كيميائي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ادلب‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬«نملك‭ ‬مؤشرا‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬كيميائي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إدلب،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بعد»‭. ‬قتل‭ ‬21‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬محافظتي‭ ‬ادلب‭ ‬وحلب،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬للجهاديين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬حسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬تسعة‭ ‬أطفال‭ ‬كانوا‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬وريف‭ ‬حلب‭. ‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬مزدحم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كفر‭ ‬حلب‭ ‬على‭ ‬المشارف‭ ‬الغربية‭ ‬لمحافظة‭ ‬حلب،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين‭. ‬

وذكر‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬جثث‭ ‬الضحايا‭ ‬كانت‭ ‬ممزقة،‭ ‬ودُمرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الطريق‭. ‬

وكان‭ ‬الشارع‭ ‬يكتظ‭ ‬بالمارة‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الافطار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوم‭ ‬الصيام‭. ‬

واستهدف‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفرنبل‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي،‭ ‬بحسب‭ ‬ديفي‭ ‬سوانسون‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬«المبنى‭ ‬أصبح‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬بسبب‭ ‬الضرر‭ ‬الهيكلي‭ ‬الكبير»‭. ‬

وأكد‭ ‬ماجد‭ ‬الأقرع،‭ ‬المدير‭ ‬المدير‭ ‬الاداري‭ ‬في‭ ‬مشفى‭ ‬دار‭ ‬الحكمة‭ ‬ذلك،‭ ‬وقال‭ ‬«المشفى‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬كاملا،‭ ‬بمعداته،‭ ‬وأجهزته»‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬«الضربة‭ ‬كانت‭ ‬قاسية،‭ ‬المولدات‭ ‬احترقت،‭ ‬وسيارتي‭ ‬احترقت»‭.‬