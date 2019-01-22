فرنسا‭ ‬تفرض‭ ‬خمسين‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬غرامة‭ ‬على‭ ‬غوغل‭ ‬

باريس‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

غرمت‭ ‬الوكالة‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬ألفابت‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬(57‭ ‬مليون‭ ‬دولار)‭ ‬الاثنين‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للخصوصية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عقوبة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمعلومات‭ ‬والحريات‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬محرك‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬افتقر‭ ‬إلى‭ ‬الشفافية‭ ‬والوضوح‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬بها‭ ‬مستخدميه‭ ‬بتعامله‭ ‬مع‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬لنشر‭ ‬إعلاناتهم‭ ‬الشخصية‭. ‬ودخلت‭ ‬اللائحة‭ ‬العامة‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬تعديل‭ ‬لقوانين‭ ‬الخصوصية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭. ‬وتسمح‭ ‬اللائحة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بالتحكم‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬بياناتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬وتعطي‭ ‬الهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬سلطة‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمعلومات‭ ‬والحريات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“حجم‭ ‬الغرامة‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬تبرره‭ ‬شدة‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للائحة‭ ‬العامة‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات:‭ ‬الشفافية‭ ‬والإبلاغ‭ ‬والموافقة”‭. ‬وأصدرت‭ ‬غوغل‭ ‬بيانا‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬الناس‭ ‬“يتوقعون‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬والتحكم‭ ‬من‭ ‬جانبنا”‭. ‬وأضافت‭ ‬“نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بشدة‭ ‬بالوفاء‭ ‬بتلك‭ ‬التوقعات‭ ‬وبمتطلبات‭ ‬الموافقة‭ ‬التي‭ ‬تشترطها‭ ‬اللائحة‭ ‬العامة‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات”‭.‬

ويأتي‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمعلومات‭ ‬والحريات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬شكاوى‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬منظمتان‭ ‬غير‭ ‬حكوميتين،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬بحثت‭ ‬الشكاوى‭ ‬بعدما‭ ‬فوضها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬