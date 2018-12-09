فرنسا‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭ ‬

وزير المالية بعد نهب المحال في باريس: خسائرنا كارثة
باريس – الزمان
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان الاحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك “السترات الصفراء”. وقال لو دريان في برنامج تلفزيوني “اقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) قال له ايضا: نحن لسنا طرفا في النقاشات الاميركية، اتركونا نعيش حياتنا حياة امة”. فيما حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأحد من أن العنف المرتبط بتظاهرات حركة “السترات الصفراء” التي تجتاح البلاد يشكل “كارثة” بالنسبة لاقتصاد فرنسا. وقال لومير للصحافيين لدى زيارته المحال التجارية في باريس التي تعرضت إلى النهب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت قبل يوم “إنها كارثة بالنسبة للتجارة وكارثة على اقتصادنا”.وعلى الرغم من تحذيرات السلطات ودعوة بعض “قادة” حركتهم المتنوعة، عاد محتجو “السترات الصفراء” إلى باريس لينجزوا “الفصل الرابع” من غضبهم الشعبي والمطالبة بتغيير. كتب أحد المتظاهرين على سترته الصفراء التي أصبحت رمز هؤلاء الفرنسيين الذين لم يعودوا قادرين على الانزلاق باتجاه الفقر ويدينون سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون التي يرون أنها لا تفيد سوى الأغنياء، “فرنسي عنيد لا يقهر”. وكان الرئيس الفرنسي تحدث مازحا خلال زيارة للدانمارك الصيف الماضي عن هؤلاء الفرنسيين “العنيدين في مواجهة التغيير” الذين يريد تحفيزهم. وطالب المتظاهرون في باريس السبت بتغيير ما، تغيير الرئيس أو على الأقل مزيد من العدالة الاجتماعية.هتف المحتجون “ماكرون، استقل!” بعدما ردووا النشيد الوطني، ثم كرروه. كما رددوا شعارات موجهة إلى قوات حفظ النظام. وعلى علم كبير رفعه المتظاهرون دونت ثلاثة أعوام “1789، 1968، 2018”، كما لو أنهم يسعون إلى الارتقاء بتحركهم إلى مستوى تحركين شعبيين كبيرين هما الثورة الفرنسية واحتجاجات الطلاب.
عدالة اجتماعية
وقال أحد المحتجين كزافييه وهو ثلاثيني قدم من موزيل بشرق فرنسا ويعمل في قطاع البناء إن “الناس لم يعودوا قادرين على التحمل”، لكنه أبدى بعض التحفظ على المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين. وأضاف “نحن نشتري أواني الطعام من (الجمعية الخيرية) أيموس”، في تلميح إلى الجدل الذي أثاره شراء قصر الإليزيه مجموعة من أواني الطعام بعشرات الآلاف من اليورو. وتابع “عليهم هم أيضا أن يبذلوا بعض الجهد”.