فرنسا‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭ ‬

وزير‭ ‬المالية‭ ‬بعد‭ ‬نهب‭ ‬المحال‭ ‬في‭ ‬باريس‭: ‬خسائرنا‭ ‬كارثة

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لو‭ ‬دريان‭ ‬الاحد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬الداخلية‭ ‬لفرنسا‭ ‬بعد‭ ‬تعليقاته‭ ‬الناقدة‭ ‬على‭ ‬تحرك‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭. ‬وقال‭ ‬لو‭ ‬دريان‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬“اقول‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬‭(‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭)‬‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬ايضا‭:‬‭ ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬النقاشات‭ ‬الاميركية،‭ ‬اتركونا‭ ‬نعيش‭ ‬حياتنا‭ ‬حياة‭ ‬امة”‭. ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الفرنسي‭ ‬برونو‭ ‬لومير‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬المرتبط‭ ‬بتظاهرات‭ ‬حركة‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬التي‭ ‬تجتاح‭ ‬البلاد‭ ‬يشكل‭ ‬“كارثة”‭ ‬بالنسبة‭ ‬لاقتصاد‭ ‬فرنسا‭. ‬وقال‭ ‬لومير‭ ‬للصحافيين‭ ‬لدى‭ ‬زيارته‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬إلى‭ ‬النهب‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬“إنها‭ ‬كارثة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتجارة‭ ‬وكارثة‭ ‬على‭ ‬اقتصادنا”‭.‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحذيرات‭ ‬السلطات‭ ‬ودعوة‭ ‬بعض‭ ‬“قادة”‭ ‬حركتهم‭ ‬المتنوعة،‭ ‬عاد‭ ‬محتجو‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬لينجزوا‭ ‬“الفصل‭ ‬الرابع”‭ ‬من‭ ‬غضبهم‭ ‬الشعبي‭ ‬والمطالبة‭ ‬بتغيير‭. ‬كتب‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬على‭ ‬سترته‭ ‬الصفراء‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬رمز‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الانزلاق‭ ‬باتجاه‭ ‬الفقر‭ ‬ويدينون‭ ‬سياسة‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬التي‭ ‬يرون‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تفيد‭ ‬سوى‭ ‬الأغنياء،‭ ‬“فرنسي‭ ‬عنيد‭ ‬لا‭ ‬يقهر”‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬تحدث‭ ‬مازحا‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للدانمارك‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفرنسيين‭ ‬“العنيدين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التغيير”‭ ‬الذين‭ ‬يريد‭ ‬تحفيزهم‭. ‬وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬السبت‭ ‬بتغيير‭ ‬ما،‭ ‬تغيير‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭.‬هتف‭ ‬المحتجون‭ ‬“ماكرون،‭ ‬استقل‭!‬”‭ ‬بعدما‭ ‬ردووا‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني،‭ ‬ثم‭ ‬كرروه‭. ‬كما‭ ‬رددوا‭ ‬شعارات‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭. ‬وعلى‭ ‬علم‭ ‬كبير‭ ‬رفعه‭ ‬المتظاهرون‭ ‬دونت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬“1789،‭ ‬1968،‭ ‬2018”،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتحركهم‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬تحركين‭ ‬شعبيين‭ ‬كبيرين‭ ‬هما‭ ‬الثورة‭ ‬الفرنسية‭ ‬واحتجاجات‭ ‬الطلاب‭.‬

عدالة‭ ‬اجتماعية

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المحتجين‭ ‬كزافييه‭ ‬وهو‭ ‬ثلاثيني‭ ‬قدم‭ ‬من‭ ‬موزيل‭ ‬بشرق‭ ‬فرنسا‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬إن‭ ‬“الناس‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التحمل”،‭ ‬لكنه‭ ‬أبدى‭ ‬بعض‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬ومتظاهرين‭. ‬وأضاف‭ ‬“نحن‭ ‬نشتري‭ ‬أواني‭ ‬الطعام‭ ‬من‭ ‬‭(‬الجمعية‭ ‬الخيرية‭)‬‭ ‬أيموس”،‭ ‬في‭ ‬تلميح‭ ‬إلى‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬أثاره‭ ‬شراء‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أواني‭ ‬الطعام‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليورو‭. ‬وتابع‭ ‬“عليهم‭ ‬هم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يبذلوا‭ ‬بعض‭ ‬الجهد”‭.‬