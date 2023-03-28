فرنسا:قنابل غاز واعتقالات في اليوم العاشر من الاحتجاجات العنيفة

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اندلعت‭ ‬صدامات‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬ومجموعة‭ ‬تضمّ‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬كانت‭ ‬تتقدّم‭ ‬مسيرة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المحتجّين‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد،‭ ‬

واستخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والهراوات‭ ‬لتفريق‭ ‬أفراد‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الذين‭ ‬غطّى‭ ‬بعضهم‭ ‬وجوههم‭ ‬بالأقنعة‭ ‬وارتدوا‭ ‬ملابس‭ ‬سوداء‭.‬

ولجأت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬العنف‭ ‬ضدّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحموا‭ ‬متجر‭ ‬بقالة‭ ‬وأضرموا‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حاوية‭ ‬قمامة‭ ‬قبيل‭ ‬وصول‭ ‬المسيرة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ناسيون‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬مقر‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬أنّ‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬أطلقت‭ ‬القنابل‭ ‬المسيلة‭ ‬للدموع‭ ‬لـ»تفريق‭ ‬التظاهرة‮»‬‭ ‬والسماح‭ ‬‮«‬لفرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬بالتدخّل‮»‬‭ ‬و»تسهيل‭ ‬تقدّم‭ ‬المسيرة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬أوقفوا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬بلغ‭ ‬22‭ ‬شخصاً‭.‬

واضاف‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬إجراء‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬عملية‭ ‬تدقيق‭ ‬في‭ ‬الهويات‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭. ‬شهدت‭ ‬فرنسا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يومًا‭ ‬عاشرًا‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬ضدّ‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬التقاعدي‭ ‬الذي‭ ‬تقابله‭ ‬معارضة‭ ‬شعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬في‭ ‬جوّ‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬المتنامي‭ ‬وانتشار‭ ‬أعداد‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬بعدما‭ ‬تحولت‭ ‬تظاهرات‭ ‬سابقة‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬عنيفة‭.‬‮ ‬

واشتبك‭ ‬متظاهرون‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نانت‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أغلق‭ ‬أعضاء‭ ‬نقابات‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬غار‭ ‬دو‭ ‬ليون‮»‬‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد‭ ‬بالسير‭ ‬على‭ ‬القضبان‭.. ‬تفاقمت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬طرحه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورفع‭ ‬سنّ‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬إلى‭ ‬64‭ ‬عامًا،‭ ‬مذ‭ ‬تبنّت‭ ‬الحكومة‭ ‬النصّ‭ ‬دون‭ ‬تصويت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تؤّد‭ ‬اقتراحات‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭ ‬إلى‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالحكومة‭.‬

ومذاك‭ ‬الحين،‭ ‬شهدت‭ ‬التظاهرات‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬متزايدة‭ ‬وأُصيب‭ ‬خلالها‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬والدرك‭ ‬ومثيرو‭ ‬الشغب‭ ‬ومتظاهرون‭ ‬وأُحرقت‭ ‬مبان‭ ‬عامة‭.‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نشر‭ ‬‮«‬13‭ ‬ألف‭ ‬شرطي‭ ‬بينهم‭ ‬5500‭ ‬في‭ ‬باريس‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تعزيزات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬أوليفييه‭ ‬فيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬حصن‭ ‬ضدّ‭ ‬العنف‭ ‬غير‭ ‬المشروع‮»‬‭.‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬نانت،‭ ‬ألقى‭ ‬متظاهرون‭ ‬مقذوفات‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬التي‭ ‬ردّت‭ ‬بالغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأضرمت‭ ‬نيران‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬لمصرف‭ ‬وفي‭ ‬حاويات‭ ‬قمامة‭ ‬حول‭ ‬محكمة‭ ‬المدينة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قطع‭ ‬متظاهرون‭ ‬في‭ ‬نانت‭ ‬الطرقات‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬المدينة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬زحمة‭ ‬امتدّت‭ ‬على‭ ‬45‭ ‬كيلومترًا‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬اندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رين‭ (‬غرب‭) ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تظاهرات‭ ‬كثيرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وعرقل‭ ‬متظاهرون‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬غار‭ ‬دو‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وساروا‭ ‬على‭ ‬القضبان‭ ‬وأضاءوا‭ ‬مشاعل،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بأنه‭ ‬عرض‭ ‬تضامني‭ ‬مع‭ ‬عامل‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭ ‬فقد‭ ‬إحدى‭ ‬عينيه‭ ‬في‭ ‬احتجاج‭ ‬سابق‭.‬

وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬جابت‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭.‬

تعليق‭ ‬إضراب‭ ‬جامعي‭ ‬النفايات‭ ‬

وتسبب‭ ‬قطع‭ ‬الطرق‭ ‬والإضرابات‭ ‬والتظاهرات‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬باضطرابات‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الفرنسية‭ ‬وعلى‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬ومستودعات‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭.‬‮ ‬

وطلبت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬مجددًا‭ ‬إلغاء‭ ‬بعض‭ ‬رحلاتها‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬باريس‭-‬أورلي،‭ ‬بسبب‭ ‬إضراب‭ ‬مراقبي‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭.‬

ونفد‭ ‬الوقود‭ ‬أو‭ ‬الديزل‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭%‬‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الاثنين‭. ‬وفي‭ ‬باريس،‭ ‬أُغلق‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬الإضرابات‭.‬

وتخنق‭ ‬آلاف‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬القمامة‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬إضراب‭ ‬جامعي‭ ‬النفايات‭. ‬لكن‭ ‬نقابات‭ ‬عمّال‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬تعليق‮»‬‭ ‬إضرابها‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬كمية‭ ‬النفايات‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭.‬

وقالت‭ ‬نقابة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬لإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬وكلاء‭ ‬قطاع‭ ‬النفايات‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الإضراب‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬موقفها‭ ‬بشأن‭ ‬الإصلاح،‭ ‬تشدّد‭ ‬على‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬التهدئة‮»‬‭.‬

الاثنين،‭ ‬التقى‭ ‬ماكرون،‭ ‬الذي‭ ‬تراجعت‭ ‬شعبيته‭ ‬بشدّة،‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬الغالبية،‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬أحزاب‭ ‬ووزراء‭ ‬ونواب‭.‬

وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬مجموعة‭ ‬أودوكسا،‭ ‬30‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬جيّد‮»‬،‭ ‬بتراجع‭ ‬من‭ ‬ستّ‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬خلال‭ ‬شهر،‭ ‬فيما‭ ‬ينظر‭ ‬إليه‭ ‬70‭%‬‭ ‬من‭ ‬المستطلَعين‭ ‬بسلبية‭.‬‮ ‬

واعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الاثنين،‭ ‬بدأت‭ ‬بورن‭ ‬سلسلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬مع‭ ‬نواب‭ ‬والأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬ومسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬وشركاء‭ ‬اجتماعيين‭ ‬إذا‭ ‬أرادوا‭ ‬ذلك‭.‬

لكن‭ ‬النقابات،‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬تحول‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬اجتماعية‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة،‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬التراجع‭.‬‮ ‬

والثلاثاء،‭ ‬طالب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لنقابة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬اف‭ ‬دي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬الإصلاحية‭ ‬لوران‭ ‬بيرجيه‭ ‬الحكومة‭ ‬بإقامة‭ ‬‮«‬وساطة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬إيجاد‭ ‬مخرج‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تطرحه‭ ‬النقابات‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬بادرة‭ ‬تهدئة‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لنقابة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬CGT‭ ‬فيليب‭ ‬مارتينيز‭ ‬أن‭ ‬النقابات‭ ‬‮«‬سترسل‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬‭ ‬لمطالبته‭ ‬مجددًا‭ ‬بـ»تعليق‭ ‬مشروعه‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يتهم‭ ‬بعض‭ ‬المعارضين‭ ‬اليساريين،‭ ‬منهم‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬فابيان‭ ‬روسيل،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يراهن‭ ‬على‭ ‬تلاشي‮»‬‭ ‬الحركة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

‭- ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ -‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬نعتمد‭ ‬اقتراح‭ ‬لوران‭ ‬بيرجيه‭ ‬بالتحدث،‭ ‬لكن‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬للوساطة‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬مصير‭ ‬الإصلاح‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭.‬

وتوقعت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬أن‭ ‬يتظاهر‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬650‭ ‬ألفًا‭ ‬و900‭ ‬ألفًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬فرنسا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬70‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وحدها‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭.‬