فرنسا:طلب رفع الحصانة عن سفير لبنان بشبهة الاغتصاب

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

فضيحة‭ ‬جديدة‭ ‬تنتظر‭ ‬لبنان‭ ‬السياسي،‭ ‬اذ‭ ‬تعتزم‭ ‬فرنسا‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬الإثنين‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬سفير‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الذي‭ ‬يستهدفه‭ ‬تحقيق‭ ‬بشبهة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والعنف‭ ‬المتعمد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إمكان‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬السفير‭ ‬رامي‭ ‬عدوان،‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬خطوات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اعتبرت‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إزاء‭ ‬خطورة‭ ‬الوقائع‭ ‬المذكورة،‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬سفير‭ ‬لبنان‭ ‬لدى‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬عمل‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‮»‬‭. ‬وينفي‭ ‬عدوان‭ ‬الوقائع‭. ‬وفتحت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬تحقيقا‭ ‬بشبهة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬وممارسات‭ ‬عنيفة‭ ‬يستهدف‭ ‬سفير‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬شكويين‭ ‬تقدّمت‭ ‬بهما‭ ‬موظّفتان‭ ‬سابقتان‭ ‬في‭ ‬السفارة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الجمعة‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬التحقيق،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بذلك‭ ‬معلومات‭ ‬أوردها‭ ‬موقع‭ ‬ميديابارت‭ ‬الإخباري‭ ‬الفرنسي‭. ‬وقدمت‭ ‬المشتكية‭ ‬الأولى‭ ‬البالغة‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬بالشكوى‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬مؤكدة‭ ‬وفق‭ ‬نص‭ ‬المحضر‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬إنها‭ ‬تعرّضت‭ ‬للاغتصاب‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬الشقة‭ ‬الخاصة‭ ‬لعدوان،‭ ‬سفير‭ ‬لبنان‭ ‬لدى‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2017‭. ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬التي‭ ‬اطّلعت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬فحواها،‭ ‬تؤكد‭ ‬المشتكية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬محرّرة‭ ‬أنها‭ ‬أبدت‭ ‬رفضها‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬وعمدت‭ ‬إلى‭ ‬الصراخ‭ ‬والبكاء‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬ابلغت‭ ‬المرأة‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬بأن‭ ‬عدوان‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬بالضرب‭ ‬خلال‭ ‬شجار‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتقدّم‭ ‬بشكوى‭ ‬بداعي‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تدمير‭ ‬حياة‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬متزوج‭ ‬ورب‭ ‬عائلة‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬غرامية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمارس‭ ‬ضدّها‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬النفسي‭ ‬والجسدي‭ ‬ويوجّه‭ ‬إليها‭ ‬الإهانات‭ ‬يوميا‮»‬‭. ‬أما‭ ‬المشتكية‭ ‬الثانية‭ ‬البالغة‭ ‬28‭ ‬عاما،‭ ‬والتي‭ ‬أقامت‭ ‬علاقة‭ ‬حميمة‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬بعيد‭ ‬مباشرتها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬بصفة‭ ‬متدرّبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬فتقدّمت‭ ‬بشكوى‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬لتعرّضها‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭ ‬لسلسلة‭ ‬اعتداءات‭ ‬جسدية‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬نتجت‭ ‬من‭ ‬رفضها‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭. ‬

وتؤكد‭ ‬المشتكية‭ ‬أن‭ ‬عدوان‭ ‬حاول‭ ‬صدمها‭ ‬بسيارته‭ ‬إثر‭ ‬شجار‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬كاين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وهي‭ ‬تتّهم‭ ‬السفير‭ ‬أيضا‭ ‬بمحاولة‭ ‬خنقها‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بإقحام‭ ‬وجهها‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭. ‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬قال‭ ‬الوكيل‭ ‬القانوني‭ ‬للسفير‭ ‬المحامي‭ ‬كريم‭ ‬بيلوني‭ ‬إن‭ ‬موكّله‭ ‬‮«‬ينفي‭ ‬كل‭ ‬اتّهام‭ ‬بالاعتداء‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬كان‭: ‬سواء‭ ‬لفظي‭ ‬أو‭ ‬أخلاقي‭ ‬أو‭ ‬جنسي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬موكّله‭ ‬‮«‬أقام‭ ‬مع‭ ‬هاتين‭ ‬المرأتين‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2018‭ ‬و2022‭ ‬علاقات‭ ‬غرامية‭ ‬تخلّلتها‭ ‬خلافات‭ ‬وحالات‭ ‬انفصال‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬لبنان‭ ‬السبت‭ ‬إرسال‭ ‬فريق‭ ‬تحقيق‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تقرر‭ ‬استعجال‭ ‬ايفاد‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برئاسة‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للوزارة‭ ‬وعضوية‭ ‬مدير‭ ‬التفتيش،‭ ‬الى‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬للتحقيق‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬المعني‭ ‬والاستماع‭ ‬الى‭ ‬إفادات‭ ‬موظفي‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬وإداريين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستقابل‭ ‬‮«‬من‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لاستيضاحها‭ ‬عمّا‭ ‬نقل‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ولم‭ ‬تتبلغه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أصولا‮»‬‭.‬