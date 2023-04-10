فرق الدفاع المدني تستنفر تزامناً مع موجة الأمطار

بغداد – فائز جواد

دخلت فرق الدفاع المدني، حالة الاستنفار بعد تحذيرات من سوء الاحوال الجوية واجتياح موجة امطار غزيرة عشر محافظات .وقال المنسق الاعلامي للمديرية نؤاس صباح في تصريح امس ان (المديرية على تواصل وتنسيق مباشر مع هيئة الانواء الجوية في حالة وجود اي تقلبات جوية او عارض)،وأضاف ان (فرق الدفاع المدني دخلت حالة الاستنفار ،تحسبا لأي طارئ ولاتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة حصول السيول وموجات الأمطار)، وتابع انه (حتى الآن لم نتلق أي انباء او ابلاغ عن حادث طارئ). بدورها ، رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الثلاثاء غائما مصحوبا بامطار في المناطق كافة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في المناطق غائما مصحوةبا بامطار،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة في القسم الشمالي من البلاد)، واشار الى ان (طقس يوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الأماكن مع تساقط الحالوب).