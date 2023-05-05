مقتل ثلاثة دواعش بقصف جوي في وادي الشاي

فرق الإطفاء تكافح 3 حرائق ببغداد والنجف

المحافظات – مراسلو (الزمان)

تمكن سلاح الجو من تنفيذ عملية وصفت بالنوعية بضرب مضافات عناصر داعش في وادي الشاي ،اسفرت عن مقتل ثلاث دواعش بينهم ما يسمى شرعي كركوك. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (نسور اف 16 نفذوا عملية نوعية في وادي الشاي، أسفرت عن قتل مجموعة داعشية وتدمير عدد من المضافات ،كما عثرت قوة مشتركة من قاطع عمليات كركوك على 3 جثث لعناصر داعش بينها ما يسمى شرعي كركوك وعدد من الأعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي )، وتابع ان (القوات الأمنية ستلاحق الخلايا الداعشية في كل مكان حتى استئصالهم من بلادنا وستبقى على جاهزة بمختلف صنوفها ومنظوماتها الاستخبارية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يوكل إليها من مسؤوليات وواجبات بإرادة رجال المنظومات الأمنية والاستخبارية). وعثرت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، على مخبأ لعناصر داعش ،يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة في قاطع المعتصم بقضاء الحويجة في كركوك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من اللواء 88 في الحشد التابع إلى قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وقوة من الشرطة الاتحادية في مناطق منها قرية المهافيف والسيحة والمجرة في قضاء الحويجة)، واضاف انه (القوة عثرت على مخبأ أسلحة واعتدة متنوعة تابعة لداعش ،والذي كان يستخدمه لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية). وفي بغداد ،ضبطت مفارز الشرطة الاتحادية، موقعا لتهريب المنتوجات النفطية. واشار بيان تلقته (الزمان) امس أن (مفارز الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفرزة من استخبارات اللواء ، تمكنت من ضبط موقع يستخدم لمتاجرة وتهريب المشتقات النفطية في منطقة كسرة وعطش ببغداد)، واشار الى (ضُبِطَ خلال العملية 3 خزانات مختلف الأنواع ، وماطورين كهربائيين للتفريغ ومجموعة براميل مختلفة الأنواع والأحجام ،حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة اصولياً). ونجحت فرق الاطفاء، في إخماد حريقين كبيرين منفصلين في منطقة الكرادة. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق تمكنت من إخماد حريق نشب داخل مخزن للأجهزة الكهربائية مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة تقاطع المسبح في الكرادة)، واشار الى (زج أكثر من 15 مركبة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بكامل طواقمها مع مركبة السلم لمكافحة النيران من الأعلى الى الأسفل ومنع امتداد الحريق الى المخازن المجاورة لموقع المخزن)، واستطرد بالقول ان (الفرق كافحت حريق اخر في مطعم وفندق داخل مبنى الإناء الملكي خلف بدالة العلوية ،اذا سارع رجال الاطفاء لتنفيذ عمليات الإنقاذ من خلال مركبة السلم ذات الاستخدام المزدوج تزامنا مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل المبنى المحترق ،لنتفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت في الدخول واخماد الحريق بالكامل). وفي النجف ، اخمدت فرق الاطفاء حريقا بمخزن لمستلزمات الديكور.وذكر البيان ان (الفرق نجحت بإخماد حريق داخل مخزن لمستلزمات الديكور مغلف بصفائح الجينكو مخالف لتعليمات السلامة بمنطقة حي العدالة في النجف).

الى ذلك ،أفادت تقارير صحفية بأن الاستخبارات التركية قتلت مسؤول لوجيستيات القوة الخاصة في حزب العمال الكردســـــــــتاني نتشيرفان سوان خلال عملية امنية شمال العراق.