فرق إستجابة الكوارث.. الهند تقدم المساعدة – غورميندر سينغ

قائد فريق الانقاذ الهندي

مهمة إنقاذ الأرواح في تركيا ، بدون ماء أو طاقة ، في ناقص 5 درجات تحت الصفر ، تعمل فرق الاستجابة للكوارث من الهند ليلا ونهارا ، في مناطق ضربها الزلزال على مدار الايام الماضية ، وأمضت ساعات في قطع الأنقاض من الهياكل المنهارة ، ومحاولة التقاط صيحات باهتة للحصول على المساعدة تحت الحطام وسط الظروف الجوية المتجمدة ، والهزات الارتدادية الشديدة والمباني المائلة بشكل غير مستقر .

حالات كوارث

تسبب الزلزال المدمر خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ، ارسلت الهند مواد الإغاثة لحالات الكوارث وفرق الاستجابة منذ الأيام الأولى ، ونشر الفرق التي تنتمي إلى القوة الوطنية للاستجابة للكوارث (NDRF) ? في المناطق الأكثر تضرراً في غازي عنتاب ، تقع على بعد 23 كم فقط من مركز الزلزال ، مع عدم وجود الماء والكهرباء والأغذية المحدودة فقط ، عملت الكتيبة ليلاً ونهاراً في ظل ظروف الطقس القاسية لسحب عدد من الناس على قيد الحياة ، والدمار ساحق وهائل ، في أول ثلاثة إلى أربعة أيام بعد بدء العملية ، كانت الفرق تعمل بدون توقف دون أي طعام أو ماء أو نوم ، لأن الأيام القليلة الأولى حاسمة ونحاول سحب أكبر عدد ممكن من الناس على قيد الحياة قدر الإمكان ، ونعمل في ضروف تساقط الثلج باستمرار ، والطقس قاسي للغاية ولا توجد موارد مثل الحطب أو الغاز أو الماء ، ويتم انتشال الكثير من الناس تحت الأنقاض وعائلاتهم تبكي طلباً للمساعدة ، وهناك هزات ارتدادية ، والمباني المجاورة تميل بشكل غير مستقر وقد تنهار في أي لحظة .

يتطلب قوة وتفانيًا كبيرًا للفرق لمواصلة العمل ، وتم في حالة واحدة سحب عشر أفراد من اسرة ، وجميعهم من اللاجئين السوريين ، وقضي على العائلة بأكملها في الكارثة ، لم يكن هناك أحد للمطالبة بالجثث والأمر مؤلمًا ، وتم تدريب الاستخبارات والبحث والإنقاذ في أوقات الكوارث من فرق NDRF على سحب الحد الأقصى لعدد الأشخاص على قيد الحياة في وقت محدود ، يتم إجراء عمليات البحث والإنقاذ في كل من الهياكل المنهارة وكذلك تلك الموجودة على وشك الانهيار ، كجزء من التدريبات ، تنقسم المناطق المتأثرة إلى قطاعات ونشر فرق ، الخطوة الأولى للعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية للحصول على فكرة عن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض ، وعمل عن كثب مع السلطات المحلية للتأكد من عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عالقين تحت الهيكل المنهــــار .

تأمين المنطقة

تقوم الفرق بتأمين المنطقة وبدء العملية ، يبدأ العمل لاختراق الأنقاض والتقاط أي إشارة للحياة ، قد صرخة باهتة أو صرخة طلبًا للمساعدة ، تشمل معدات الفرق محددات الضحايا والرادارات الزلزالية ، تساعدنا المعدات في إجراء بحث شامل ، وضعنا الرادارات الزلزالية على الأرض ، وتصيد حتى أدنى حركة لإخبارنا بأن شخصًا ما محاصر ، ونستفيد من المعدات للصور الحرارية ، وبطاقة ترامب لدينا فرقة الكلاب التي يمكنها شم حياة الإنسان تحت الأنقاض ، لقد ساعدنا الفريق بشكل كبير في هذه العملية .

ليست المرة الأولى التي ترسل الهند فرق NDRF لأعمال الإغاثة في الخارج ، وتم إرسال أفراد خلال كارثة اليابان الثلاثية في زلزال عام 2011 تسونامي وانهيار نووي ، وزلزال نيبال في عام 2015 فريق متخصص للاستجابة للكوارث تم تدريب NDRF قوة مخصصة تشكلت عام 2006 للتعامل مع الكوارث الطبيعية ، وتدريبها على الاستجابة خلال المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية (CBR) في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، واجهت الهند بعضًا من أشد الكوارث الطبيعية ، بما في ذلك أوديشا سوبر إعصار في عام 1999 وزلزال غوجارات في عام 2001 وتسونامي المحيط الهندي في عام 2004 وأبرزت الحاجة إلى خطة شاملة لإدارة الكوارث وأدت إلى اقرار قانون إدارة الكوارث ، ويوجد 15 كتيبة في NDRF كل منها يتكون من 1149 من الأفراد ، كل كتيبة 18 فريقًا متخصصًا في البحث والإنقاذ من بين 45 فردًا ، مهندسين وفنيين وكهربائيين وفرق الكلاب والمسعفين .

واوضح المدير العام NDRF أتول كاروال ، علينا العمل في ظروف قاسية بمعدات ثقيلة ، لدينا تدريب صارم لمدة تسعة أسابيع ، دورة المستفتى الأساسية الأولى (BFRC) تتضمن مكونات مثل دورة المستجيب الطبي الأول (MFRC) والاستجابة للكوارث المائية (ADR) والبحث والإنقاذ في الهيكل المنهار (CCSR) بينما تقوم MFRC بتعليم تقنيات الإسعافات الأولية للعاملين لمساعدة الضحايا بعد الإنقاذ ، ويقوم ADR بتدريبهم على تشغيل القوارب والمعدات تحت الماء والسباحة والغوص ، ودورة CCSR تعلمهم تقنيات البحث والإنقاذ ، وهناك جانبًا مهمًا للتدريب CBRN تقدم للأفراد التعرف على المواد الكيميائية وتسريبات الغاز والكشف عنها ، والعمل في عمليات الإنقاذ في المواقع المتأثرة ، وتحديد مصدر التسرب المشع من مختبر كيميائي أو مستشفى أو مركز تشخيص ، وقوة العناصر المشعة ، وتنفيذ عمليات الإنقاذ ، وإظهار احترافها أثناء عمليات الإنقاذ ، اكتسب NDRF أيضًا خبرة كبيرة في مواجهة تحديات CBRN ? والمهمة الموثوقة استرجاع المواد الإشعاعية للكوبالت 60 في مايابوري ، دلهي ، خلال شهري أبريل ومايو 2010 كانت بمثابة اختبار حامض لقدرة CBRN للقوة ، ومتابعة درجات الماجستير في هذه الدورات وإرسالهم إلى الخارج للتدريب ، ودورات تدريبية في الخارج يحضرها موظفونا ، في الولايات المتحدة يتعلمون من الأفضل ثم يطبقون ذلك في عملياتهم ، وعندما تم تشكيل NDRF تسليط الضوء على الحاجة إلى جعلها قوة مخصصة للاستجابة للكوارث وقبولها خلال اجتماع لهيئة إدارة الكوارث الوطنية ، مع رئيس الوزراء آنذاك مانموهان سينغ في عام 2007 وأصبح رسميًا في قواعد NDRF وإخطارها في فبراير 2008 .