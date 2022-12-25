نتاج إبداعي يجمع عازفات ومطربات من أجيال مختلفة

فرقة سومريات في أول ظهور لها على المسرح الوطني

بغداد – ناهد الساعدي

اقامت فرقة سومريات الموسيقية حفلها الفني الاول على المسرح الوطني الخميس الماضي ، بأشراف الميسترو علاء مجيد ، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني ونخبة من الهيئات الدبلوماسية والشخصيات الادبية والفنية والاعلامية.

وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغاني والانغام الطربية منها (يالجمالك سومري، و كلها منك زاد همي، و عد واني اعد، و بوية عيوني، و مالي شغل بالسوك، و سلم بعيونك الحلوة )، بالإضافة لعدد من المقطوعات الموسيقية وعزف منفرد، وأغاني لرواد الأغنية العربية كعبدالحليم حافظ و أم كلثوم وفيروز، تخليداً للأغنية العراقية والعربية.

وبارك البدراني فرقة سومريات الموسيقية انطلاقتها هذه ضمن تشكيلة الفرق الفنية بالوزارة قائلا : تحية من الاعماق للمايسترو علاء مجيد وتحية للملكة السومرية التي من اجلها صنعت القيثارة وعزفت عليها الملكة شبعاد والتي تمثل كل واحدة من السومريات، تلك الملكة في اعماق التاريخ جاءت لتسمعكم اليوم اجمل ما قلنا وما غنينا وماعزفنا من الحان وكلمات راقيات لهذه الوجوه الطيبة والراقية).

مسرح عملاق

مضيفا(تكلمت قبل قليل وكانت بجواري ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وكانت معجبة مثلنا جميعا بالسومريات وستكون هذه السومريات جزء من تشكيلات الوزارة لكي يعود العراق .. نغني جميعا للعراق ،لنبدأ بالفرح من الان كم انا سعيد وارى هذا المسرح العملاق ممتلئ بهذه الوجوه المحبة الطيبة ، دائما نغني ونردد (كلنا العراق ) ويحيى العراق وداعا للحزن و مرحبا بالفرح للعراقيين جميعا .)

وفي كلمة للمايسترو علاء قال (فرقة سومريات الموسيقية هي الفرقة النسوية الاولى في العراق والوطن العربي تتكون من 45 الى 50 مبدعة عراقية، وانها نتاج عام كامل من التدريب،و من سمات الفرقة ان كل الاعضاء هن عازفات ومطربات وبكل الالات الموسيقية شرقية وغربية في آن واحد وهن من اجيال مختلفة من 11 سنة الى 50 سنة اعمارهن لان الابداع لا يرتبط بعمر معين وبالنسبة للاعمار الصغيرة نحن نتبناهم لكي نطورهم ويقودوا المستقبل وهم الامل ، كانت الغاية من تأسيس هكذا فرقة هي رسائل لشعبنا والشعب العربي بأن المرأة العراقية هي قوية وقادرة على الابداع مع التأكيد ان اول مطربة ظهرت في الوسط الفني الغنائي هي عراقية) . واضاف مجيد (ان الشيئ المهم هو لتحفيز الاخرين لكي يعملوا مثلي وخلق حالة من التنافس وهي حالة صحية للبلد كله ورسالتي الاخيرة هي طمأنينة وسلام لبلدنا ولكل العالم ليشهدوا ان العراق بلد آمن ونحفزهم لزيارته).

ايقاع حركي

الى ذلك ناقشت رسالة ماجستير في قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل (تحولات الايقاع الحركي واشتغالته في التشكيل العراقي) لطالبة الماجستير زهراء محمد كاظم حسن التي اشارت الى (أهمية البحث تأتي لكونه يسلط الضوء على احد اهم المفاهيم العلمية والفنية في جوانبها الفلسفية والفيزياوية ومعرفة دورها في الفن العراقي وخصوصا فنون الرسم والنحت و الخزف) مضيفة ( وتناول البحث تحولات الإيقاع الحركي في الفن وتناول ايضا التشكيل العراقي الفني المعاصر،اما مجتمع البحث فتضمن ??? عملا فنيا اختير منها ?? عملاً فنياً من التشكيل العراقي (الرسم الخزف والنحت ) ليكون عينة البحث معتمد على الاسلوب الوصفي في التحليل.