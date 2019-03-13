السينما والمسرح والموسيقية والعلاقات الثقافية تكرّم مبدعاتها

فرقة الساس تستقبل ضيوف يوم المرأة العالمي

بغداد – فائز جواد

تحت شعار (المراة شريان الحياة ) احتضنت خشبة المسرح الوطني الكرنفال الكبير الذي اقامته وزارة الثقافة والسياحة والاثار وأحيته دوائرها :السينما والمسرح ، الفنون الموسيقية ودائرة العلاقات الثقافية العامة صباح الاثنين الماضي , وانطلق الكرنفال الكبير قبل بدء افتتاحه الرسمي حيث استقبلت فرقة الساس للدبكات الفلكلورية التابعة لدائرة الفنون الموسيقية ضيوف المهرجان من بوابة دائرة السينما والمسرح الى باحتها وصولا الى خشبة المسرح ، من خلال الاغاني والموسيقى والدبكات التراثية والفلكلورية .

وافتتح الكرنفال الذي حضره حشد كبير من الفنانين والمثقفين والجمهور عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ومدير عام دائرة السينما والمســــرح الفنانة اقبال نعيم ومدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح العاني ومعاون مدير عام دائرة الفنون الموسيقية الإعلامي عماد جاسم.

وقبل إنطلاق فعاليات الكرنفال الرسمية اعتلت فرقة الساس خشبة المسرح لتقدم دبكات ووصلات غنائية فلكلورية وعقبها لوحة تراثية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لدائرة السينما والمسرح اشراف وتدريب المايسترو فؤاد ذنون .

وقدم الفنان مازن محمد مصطفى فقرات الكرنفال التي ابتداتها كلمة لمعاون مدير عام الفنون الموسيقية عماد جاسم الذي شكر دائرتي السينما والمسرح والعلاقات الثقافية لتعاونهم الجاد في الكرنفال الذي يكرم المراة العراقية والمبدعات من وزارة الثقافة ، مشيرا الى (انه وبالرغم من التحضرات السريعة سنحاول ان نقدم اليوم فقرات متنوعه لتبهج هذا الكرنفال الرائع الذي يقام والمراة العراقية تطرز ايامنا بالمحبة وروعة العطاء والوفاء).

وقال ( لايسعنا بهذه المناسبة الا ان نجدد اعتزازنا وتقديرنا ونجدد لهن فخرنا وامتناننا وهذه البلاد لايمكن ان تتقدم إلا بمشاركة النساء في العمل والقرار ولايمكن لهذه البلاد ان تتطور إن كانت هناك قوانين او تشريعات مجحفة بحق رياحين المجتمع ، نحن هنا لنقول بكل صدق ان اي اجحاف بحق نسائنا هو اجحاف بحق الوطن وان اي عنف يحصل لهن هو هدم لكل قيم وبناء الدولة ، ونحن اليوم نغني لعيد المراة ونترجم محبتنا واعتزازنا عبر الإبداع والجمال الذي هو قليل بحقهن).

وكرمت مدير عام دائرة السينما والمسرح اقبال نعيم عدد من الفنانات والمبدعات في دائرتها وشمل الفنانتين المحالتين على التقاعد سمر محمد وسوسن شكري فضلا على تكريم الفنانة اميرة جواد وفائزة جاسم وعدد من الموظفات المتميزات ،

وكرم مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح العاني الفنانة اقبال نعيم لجهودها المتميزة في دائرة السينما والمسرح ، وشمل التكريم عدد من متميزات دائرة العلاقات العامة والاعلامية تضامن عبد المحسن. وكرم معاون مدير عام الفنون الموسيقية عدد من الفنانات والموظفات المتميزات من بينهن هلا بسام ، وهويده حنا ،وقدمت دائرة الفنون الموسيقية الفرقة المركزية للفرق الفنية فقرات موسيقية وغنائية شارك فيها الفنان نجاح عبد الغفور ، نهلة عبد الوهاب ، رعد ميسان ، نجم عبد الله وحسين جبار . واشاد عدد من الفنانين والمثقفين بالحفل الذي كرم المراة العراقية المبدعة والمتميزة وقال المطلب المغترب خالد العراقي ( الحفل الذي انصف اليوم المراة العراقية والمتميزة وان كنت اعتبر جميع نساء العراق متميزات بصبرهن وعطائهن كان رائعا وجميلا ووددت المشاركة به لكن سرعة التحضيرات حالت دون مشاركتي).

وقال المصور التلفزيوني فلاح كريم ( ابارك المراة العراقية في يومها وعيدها وفعلا ان المراة هي شريان الحياة وان ماقدمته اليوم دوائر وزارة الثقافة يعطي القوة والدافع لاستمرار الحياة رغم التحديات والمعاناة التي تغلبت عليها المراة العراقية التي تستحق التكريم وان نغني لها ونصفها بالشريان والشلال والارض وكل ماهو جميل ورائع ) .