فرقة الجوبي الدليمية بضيافة (كلام الناس)

الربابة والمطبك يجتمعان في آلة واحدة متطوّرة

أربيل – سعدون الجابري

ضمن سلسلة حلقات برنامج (كلام الناس) الذي يعده ويقدمه الإعلامي علي الخالدي على قناة ( الشرقية ) باستضافة أنواع الفنون الغنائية من المحافظات كافة ، ضيفت فرقة الجوبي القادمة من الفلوجة بالرمادي الى اربيل .. بعد ان تم توجيه الدعوة لهم لتصوير حفلة غنائية بطور الجوبي الدليمي الأصيل ، و أستجاب للدعوة قائد الفرقة ضياء العراقي ومعه العازفين بقيادة العازف المايسترو عدي حاتم و نخبة راقصي الجوبي الذين يقودهم الفنان مصطفى الذي يسموه (الروتاني) .

وقال قائد الفرقة ضياء العراقي: (أنا مسرور و تغمرني الفرحة أن أكون وفرقتي ضيوف ( الشرقية ) ، ونعزف ونغني و نرقص الجوبي الدليمي ، ونقدم الوان من الغناء و الفن الدليمي الأصيل من السيكا و اللامي و النايل والحجازي و النايل اللكاحي الشهير .. و هو لون حزين ).مضيفاً (عدد أعضاء فرقتي 20 فنانا بين عازف و راقص ، واللون الغنائي لمدينتنا الفلوجة وحتى الرمادي يختلف تماماً عن فنون باقي المدن ، و يتميز بتراثنا القديم من خلال وجود ألة ( الربابة ) الشعبية و المطبك ، لكن هذه الآلات جمعت بجهاز موسيقي واحد و هو (الأورغ ) الموجود حالياً بفرقتي ، و بالأورغ نستخدم العزف بالربابة و العزف بالمطبك والطبل و غيرها) .

وبين العراقي (اليوم أصبح جميع الشارع الأنباري بالغربية يحبون الجوبي الشهير ، والحفلة التي لا يوجد فيها جوبي نعتبرها ناقصة .. نرى أهل الغربية بصورة عامة يمتازون بأداء الجوبي الرائع ، و نرى أهل الجنوب يشتهرون بالغناء الريفي و الخليجي و الخشابة و الهيوه ، و أهل الموصل لديهم دبكات و غناء مصلاوي أصيل ، و الفن البغدادي الأصيل يمتازون بالمقام العراقي الشهير) .معاتباً (الإعلام العراقي بشكل عام و الإعلام لمدينتنا الرمادي بشكل خاص .. نعتب عليهم جميعهم ، لتقصيرهم بتسليط الأضواء على الفن والفنانيين بالغربية ).

حجوزات مسبقة

موضحاً ( و فرق الجوبي بدأت بالتزايد هذه الأعوام .. و هناك حجوزات مسبقة لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة ، و نرى تعاون بين هذه الفرق كون الحفلات حجوزاتها تصل قبل شهر عن أقامة الحفلة ، وعادةً فرقة الجوبي يكون عددهم من 8 -12 والعدد هذا هو الأفضل ، وهذا العدد يكون مرغوب للفرقة .. لكن إذا كان أقل من هذا العدد فيكون غير كافي).

لافتاً (إلى أن الفنان البارع مصطفى وهو المشرف على راقصي الجوبي بالفرقة ويسمى ( روتاني ) كونة المسؤول عن تدريب هؤلاء الفنانين ، والأختيار يكون له بدخول و قبول فنانين جدد ، وشدة الجوبي يكونون (كصة) واحده بالطول والوزن التقريبي ولا يقبل الأشخاص من ذوي الأوزان الثقيلة .. والزي يكون موحد من الدشداشة والعقال و اليشماغ) .

مؤكداً (اطول وقت لحفلة غنائية قدمتها مع فرقتي كان حوالي ستة ساعات ، أما عازفين الطبل الكبير (الدمام) أثنين بالفرقة بقيادة العازف جمعة العلواني وولده مصطفى العلواني ، هما محترفين بالطبل على الدمام الكبير) .

و ختم الخالدي قائلا(الشكر موصول لكافة أعضاء فرقة الجوبي الدليمية القادمين من مدينة الفلوجة بالرمادي ، الذين قدموا أداء فني راقي في الجوبي الشهير لأهل الغربية ، و نقول لهم ستكون لنا حفلة غنائية بهذا اللون الفني الرائع و سنحييها في الفلوجة أو الرمادي).

فريق البرنامج ضم كلاً من :-الأعداد والتقديم : علي الخالدي،مدير تصوير ومخرج منفذ : عمر الجابري،تصوير : عصام العبيدي وعلاء القيسي و فهد العجيلي وعمر فوزي وحسين علاء ،درون : علي الطريحي ،إضاءة : عوني الحسن،المتابعة الصحفية : سعدون الجابري

مونتاج : مصطفى حسن ، وإخراج : علي البياتي.