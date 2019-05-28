في المرمى

فرصة للمنافسة – عبد الحكيم مصطفى

لم يردم فريق نادي القوة الجوية الفجوة التي تفصله عن فريق نادي الشرطة الى الفارق الذي يؤهله لمزاحمته على موقع الصدارة في الدور التالي من منافسات بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم, لكنه بفوزه المهم جدا عليه في موقعة ملعب الشعب في الجولة 28 منح المنافسة على لقب هذه البطولة بُعداً جديداً, وأملاً قائماً لنفسه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز في الجولات اللاحقة والغى الاحتمال الذي كان قائماً الى الجولة 28 من المسابقة المحلية الاهم وهو ان فريق نادي الشرطة يدخل كل مباراة بخيار الفوز او التعادل في اقل تقدير وان فارق النقاط الست وربما التسع بينه وبين وصيفه, سيبقى قائما الى اخر مباراة في الدوري.

فوائد الفوز الذي حققه فريق نادي القوة الجوية كثيرة منها انه سيجعل الفريق الجوي يخوض كل المباريات القادمة بشعار واحد لا غير وهو الفوز وتوقع حصول هذا الاحتمال قوي الى حد معين لان فريق القوة الجوية لم يخسر اية مباراة منذ ان تسلم مهمة تدريب الفريق الكابتن ايوب اوديشو .. والاهداف الثلاثة التي سجلها حمادي احمد في مرمى فريق نادي الشرطة والتي كانت السبب المباشر في فوز فريق نادي القوة الجوية تزيد من فرصة تفوق الصقور في لاحق المباريات, خاصة وان خط هجوم الجوية كان يعاني من عدم ترجمة الفرص التي كانت تتاح له في المباريات السابقة الى اهداف .. ثم ان اهداف تفوق فريق نادي القوة الجوية على فريق نادي الشرطة هي انجاز شخصي لحمادي احمد الذي كتب سفرا رائعاً جديداً مع فريق كبير بقامة القوة الجوية اكد من خلالها انه مهاجم يمتلك كل مهارات وامكانات الهداف وان تألقه في هذا التوقيت الحساس من عمر الدوري الممتاز هو فأل حسن لفريق القوة الجوية الذي يتطلع ايضاً الى تسوية نهائية للمشكلة المالية لهدافه الاخر الدولي الصاعد عماد محسن, ليشكل مع حمادي احمد ثنائياً فاعلاً في المباريات القادمة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقد يختلف معي البعض عندما اقول ان خسارة فريق نادي الشرطة امام فريق نادي القوة الجوية في هذا التوقيت من عمر الدوري الممتاز, فيها (بعض) الفائدة لفريق الشرطة, من جهة ان الخسارة ستجعل المتصدر اكثر حرصاً على مردود مبارياته القادمة, خاصة وانه يمتلك افضل خط هجوم في الدوري الممتاز بقيادة الثنائي علاء عبد الزهرة ومهند علي فضلا عن عناصر دولية مجربة اخرى في خطي الوسط والدفاع وفي حراسة المرمى ايضاً .. عشاق الدوري الممتاز يجزمون ان فوز القوة الجوية على الشرطة سيضيف المزيد من الاثارة والمتعة الى المباريات اللاحقة, ويعني ان المنافسة على درعه قائم حتى آخر جولة.