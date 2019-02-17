في المرمى

فرصة ضائعة – سامر الياس سعيد

اضاع فريق نادي القوة الجوية فرصة مستحقة حينما بدد الظهور كفريق عراقي ثان حينما خسر في مباراة الملحق امام نادي باختاكور الاوزبكي بنتيجة مستحقة بهدفين لهدف وحيد جاء من خلال هداف الفريق المهاجم حمادي احمد ..

لقد كانت الامنيات منوطة بالفريق الجوي بان يخرج من نطاق بطولة كاس الاتحاد الاسيوي التي خطف لقبها لثلاثة مواسم متتالية حيث يمكنه هذا التميز من ان يغير نطاق البطولة التي طالما استاثر بها ليكون ضيفا جديدا على بطولة اكثر تميزا وتستقطب الاندية النخبوية الاسيوية ممن اثبتت جدارتها في نطاق بطولة دوري ابطال اسيا البطولة التي عدت منفذا لابطالها من ان يكمونوا نجوما في البطولة التي تستقطب افضل اندية العالم والمعروفة ببطولة كاس اندية العالم ..

من الطبيعي ان التاثر بدا على جماهير الفريق الجوي لضياع فرصة كان مستحقة للفريق الجوي من ان يغادر البطولة التي حقق كاسها لاعوام سابقة فضلا عن جماهير الكرة العراقية لكن ربما حسمت الخبرة فرصة الفريق الاوبكي الذي كان مستاثرا بالظهور في هذا المحفل الاسيوي وضيفا دائميا لكن كانت مباراة الملحق الاسيوي كانت المنفذ المهم لاطلالة الفريق الاوبكي الذي طالما عرف الاوزبك حسم مثل تلك المباريات الحاسمة بفضل خبرة لاعبيهم وقدرتهم على المطاولة وابراز عامل اللياقة البدنية في ادراك المامول وهذا ما بدا عنوانا مناسبا لسيناريو مباراة الملحق حينما بدت اهداف المباراة تبرز في الدقائق الحاسمة وهذا نتيجة استدراك اللاعبين لملاحقة دقائق المباراة الفاصلة وابراز قدراتهم في حسم المباراة من ان تطول نحو ركلات الترجيح وهنا يبرز عامل الحظ دون الاستفادة من الخبرة العامل الفاصل في هذه المباريات ..

لقد توقع الجويون صعوبة المباراة قبل انطلاقتها بدافع انهم فقدوا قبل انطلاق المباراة احد العوامل الرئيسية في الاستفادة من عاملي الارض والجمهور لتوظيفها كعوامل مناسبة في الاستحقاق الاسيوي المرتقب وربما لم يكن هذا العامل بالتاثير الملموس خصوصا وان الفريق الجوي في الاعوام التي شهدت تالقه الاسيوي لم يكن يحظى بالدعم الجماهيري باستثناء المباراة النهائية التي حقق فيها لقب البطولة الاسيوية الاخيرة حينما حقق الفوز على فريق اسير الطاجيكي في نهاية الموسم المنصرم ..

هل يمكن ان نحدد الفريق الجوي بانه بقي بعد خسارته لفرثصته الاسيوية المرتقبة بانه فريق البطولة الوحيدة دون ان تبرز تطلعاته في ان يطل على بطولة جديدة بغض النظر عن زخم الاستحقاقات الكروية اذا ما صحت مقارنته باندية عالمية تقاتل على جبهات عديدة فالفرق العراقية فقدت فرصتها في ان تطل في بطولة مهمة ربما ستمنح لظهور الفرق العراقية فيها دعما لامحدود سيكون تاثيره ملموس على واقع الكرة العراقية فبطولة مثل دوري ابطال اسيا يمكن ان تقدم الاسناد للفرق العراقية وبالتالي توظيف مثل هذا الدعم في الظهور الدولي للمنتخبات العراقية خصوصا وان خروجنا من بطولة كاس الامم الاسيوية لم يكن محددا في غياب الاوراق الرابحة التي من شانها تغيير نتيجة اي مباراة بغض النظر عن توظيف مثل تلك الاوراق وقدرتها على صنع الفارق وهذا متات من المشاركات المستمرة للاسماء الكروية فلاعب مثيل حمادي احمد وبجانبه لاعب الارتكاز همام طارق في فريق مثل الجوية لهما القدرة الفاعلة في تغيير اي نتيجة لصالح الفريق الجوي وقد اثبتت تلك الخطط التي يستعين بها المدرب بهذين الاسمين في صنع الفارق لابراز حدس المدرب على تغيير اي نتيجة واحداث الفارق المطلوب مع الاخذ بنظر الاعتبار عامل الخبرة التي يتمتع بها اللاعب حمادي احمد والذي اثبت جدارته في كل استحقاق كروي بغض النظر عن حاجة المنتخبات الدولية من الافتقار لخبرة اللاعب ككونه لطالما برز كلاعب مظلوم دوليا ..