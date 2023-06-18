فرسان العراق يصعّدون تحضيراتهم للبطولة الدولية المقبلة في بغداد

بغداد- الزمان

يواصل فرسان العراق تدريباتهم بشكل يومي بمضمار الاتحاد العراقي للفروسية في الجادرية لأختيار تشكيلة المنتخب العراقي الذي سيشارك في البطولة الدولية التي ستقام العاصمة بغداد.

ويحضر التدريبات بشكل يومي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس إتحاد الفروسية الدكتور عقيل مفتن، وأعضاء الاتحاد وخبراؤه ومدربوه بالاضافة لجماهير ومتابعي اللعبة.

وفي هذا السياق قال النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس إتحاد الفروسية عقيل مفتن ان الهدف الأساس من إقامة البطولة له رسائل رياضية لمحيطينا العربي والدولي عن الاستـــــــقرار الذي تحياه العاصمة وعن الوضع الحالي لعموم العراق، وقـــــدراته لاحتضان البطولات بمختلف الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط.

منافسات البطولة

ولفت مفتن الى إنه إستورد عشرة خيول قفز أصلية عالية الجودة باهظة الأثمان ليتدرب عليها فرسان المنتخب الوطني تمهيداً لامتطائها في منافسات البطولة الدولية المقبلة التي من المؤمل إنطلاق منافساتها في العاصمة بغداد في التاسع والعشرين من شهر إيلول المقبل.

وعلى صعيد اخر أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة باجراء إنتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة ميسان. هذا وأفرزت نتائج إنتخابات الهيئة الادارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة ميسان عن فوز الدكتور علي عبدالائمة كاظم بمنصب الرئيس، و ضياء سالم حافظ بمنصب نائب الرئيس، وأفراح سعيد محمد للعنصر النسوي.وتواصل اللجنة المؤلفة من علي البدري مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية رئيساً ومعاونه ليث خضر جاسم و أسعد ارزيج سمير عضوين، تواصل إقامة المؤتمرات الانتخابية في عموم محافظات البلاد على وفــــــق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعــــــدّل والذي أقرّته الجمعية العامة للـــجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.