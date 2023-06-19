فرسان العراق يصعّدون تحضيراتهم للبطولة الدولية في بغداد

بغداد – إعلام اللجنة الأولمبية

يواصل فرسان العراق تدريباتهم التصفوية اليومية بمضمار الاتحاد العراقي للفروسية في الجادرية لتسمية تشكيلة المنتخب العراقي الذي سيشارك في البطولة الدولية التي ستقام العاصمة بغداد.

ويحضر التدريبات بشكل يومي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس إتحاد الفروسية عقيل مفتن، وأعضاء الاتحاد وخبراؤه ومدربوه بالاضافة لجماهير ومتابعي اللعبة.

وفي هذا السياق قال مفتن ان (الهدف الأساس من إقامة البطولة له رسائل رياضية لمحيطينا العربي والدولي عن الاستقرار الذي تحياه العاصمة وعن الوضع الحالي لعموم العراق، وقدراته لاحتضان البطولات بمختلف الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط).

ولفت مفتن الى إنه (إستورد عشرة خيول قفز أصلية عالية الجودة باهظة الأثمان ليتدرب عليها فرسان المنتخب الوطني تمهيداً لامتطائها في منافسات البطولة الدولية المقبلة التي من المؤمل إنطلاق منافساتها في العاصمة بغداد في التاسع والعشرين من شهر إيلول المقبل).