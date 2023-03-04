فرحة جوية وحسرة طلابية أبرز نتائج جولة الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

بعدما نجح في حسم المرحلة من الدوري الممتاز لكرة القدم والخروج مع جمهوره الكبيرة بفرحة المنجز الأولي يسعى الجوية للمضي للأمام ومواصلة تحقيق النتائج والسيطرة عليها مع انطلاقة المرحلة الثانية المتوقع ان تكون مختلفة امام الكل في ظل تصاعد المنافسة والتوجه نحو الصراع على اللقب مع مرور الوقت .

معالم الطريق

وكلما يريده قحطان جثير تحديدمعالم الطريق وقيام اللاعبين بدورهم من جولة لاخرى وانتهاز الفرصة كما يجب والأخذ بالحسبان ان المشاكل ستظهر مع مرور المباريات ليس امام الجوية وحده بل مع الجماهيرية وجميع فرق المحافظات التي ستكمل مبارياتها تحت ضغط النتائج والمواقع رغم الافضلية التي يتمتع فيها الجوية لكنه يبقى بحاجة الى أجواء عمل افضل فيما يتعلق بتأمين مستحقات اللاعبين باوقاتها وكذلك مواجهة الاصابات جراءالاحمال التي سيتعرض لها الاعبين في فترة تصاعد المباربات التي ستكون حاسمة في موسم طويل بعد التاجيلات التي تخللتها المسابقة التي ستدخل في اجواء حارة غيرها من العوامل السلبية التي ستترك اثارهاعلى الجميع كما تاتي مشاركة الفرق في بطولة الكاس التي تنطلق غد الاثنين اضافة الى مشاركة الشرطة بدوري ابطال اسيا .

صدارة الفرق

واستحق الجوية صدارة المرحلة الأولى عندما تجاوز تحدياتهابثقة كبيرة ومنح لنفسه السيطرة على المباريات وتعامل بشكل مميز معها بدعم الانصار ولايمكن وصف فرحتهم بانجاز المرحلة عندما استمر في الموقع الاول ويعود إليه بسرعة اذا ما فقد الصدارة في صراع مع الطلاب وانتقل قبل نهاية المرحلة بثلاث جولات بشراكة الغريم والعدو اللدود الشرطة قبل فكها والانفراد بها بفارق نقطتين41 محققا الفوز الاعلى باثنتي عشر مباراة والتعادل بخمس وخسارتين وأقوى دفاع تلقى بعةاهداف وثالث افضل هجوم بسبع وعشرين هدفا وسيكون جثير ولاعبي الفريق امام مهمة اكثر صعوبة تتطلب تعزيز ودعم الموقف لمواجهة تهديدات الملاحقين والحد من رغبتهم بالوصول للموقع الافضل من خلال القيام بالدور المطلوب في مرحلة الحسم الفرصة الكبيرة لكن متوقع التحديات ستكون أكبر امام طبيعة الامور التي ستكون مختلفة بكل شيء لان هنالك عدة فرق تسعى لنفس الهدف حيث اللقب .

فرصة الوصيف

ويرى جمهور البطل الشرطة ان الفريق دخل مرحلة العمل الجدي بعد تعثر جولات البداية والخسارة المذلة من الجوية الإنذار الشديد بوجه الفريق الذي دخل في صحوة مباشرة وقلب موازين المنافسةامام مهمتي الوصول للصدارة التي تفتح الباب للدفاع عن اللقب وتقدم ومعها الحصول على العلامات كاملة واستمرارالظهور بأداء مختلف ومميزة والتعامل بشكل جيد ونجح في صنع النتائج وتجاوز المنافسين والتقدم من الموقع الثامن حتى فرض الشراكة على الجوية ولثلاثة ادوار قبل التعثر المفاجئ وفي الوقت القاتل امام الحدود ليكون خارج دائرة الصدارة بفارق نقطتين محققا الفوز باحدى عشر مباراة وستةتعادلات وخسارتين وفي افضل هجوم34 هدفا واهتزاز شباكه 17 مرة .

ومؤكد ان تفكير مؤمن سليمان وإدارة النادي منصبا على مواصلة الصراع على الصدارة بكل قوة والتعويل دوما على اداء اللاعبين للسيطرة على مجريات الامور امام طبيعة المهمة التي ستكون أشد وسط ملاحقة من يقف في مربع الترتيب والرغبة بالصدارة وسيظهر تاثير اي خسارة مباشرة في هذه الأوقات ما يتطلب اللعب باهتمام للابقاء على حظوظ الصراع على اللقب.

ابرز الفرق

الفريق الذي خطف الأضواء بجدارة وبلامنازع كان الكهرباء احد افضل فرق الموسم والبطولة الذي ظهر بمستوى جيد بداية الموسم واستمر في مربع الترتيب وقدم اكثر من شيء ولازالت محاولاتة للصراع على الصدارة في الموقع الثالث38 على بعد ثلاث نقاط من المتصدر باحدعشر فوز وبست تعادلات وثلاث خسارات وسجل28 منها ثمانية اهداف لثالث ترتيب الهدافين مهمين ملاخ وتلقت شباكه 15 وتدفع طموحاته بقيادة لؤي صلاح البقاء وسط المنافسة ودعم الموقف بقوة حتى نهاية الموسم.

فترات طلابية

وشهدت مشاركة الطلاب تباين المنافسة فبعد بداية متعثرة ابعد على إثرها المدرب الاول ابو العقل قبل أن يتغير مسار الامور بقيادة التونسي يأمن الزلفاني بسرعة وابرز نتائجه الفوز على الزوراء بهدف نقطة التحول في تغير مسار المشاركة وجعل الطلاب اكثر ثقة واستلام الصدارة قبل مواجهة الضغط والتغير بخسارة زاخو وتعادل نوروز والنجف والتراجع للموقع الرابع ولم يستطيع التخفيف من ضغط المباريات وباتت الحاجة لمراجعة تقيم الامور قبل الدخول في منافسات المرحلة لقادمة المتوقع ان ترتفع معها المشاكل ما يدعو الكل للحد من التراجع ومواجهة المهمة بكل تفاصيلها للفريق في الصف الرابع 35 نقطة على بعد ست نقاط من الغريم الجوية محققا الفوزبعشر مواجهات والتعادل بخمس واربع هزائم .ويدرك المدرب ان التأخر بهذاالفارق سبجعل الفريق بعبدا عن حسابات الصراع على الصدارة اذا لم تعالج تداعيات النتائج .

فترة تراخي

الزوراء يمر بفترة تراخي وتراجع سريعة في المركز الخامس وبفارق سبع نقاط عن المتصدر ويشهد تراجع و السير للوراء وينزف النقاط ولم تكن له بصمة في جميع مبارياته واستمريلعب مرتبكا ولم يعكس شخصيته امام جمهوره والمراقبين والمتابعين وزادت المهمة صعوبة بعد التعثر المتواصل ولم يستطيع العودة مع كل جولة تزداد معها التحديات حتى كاد ان يتراجع للمركز السادس لو تعامل دهوك مع التقدم بحذر وثقة قبل السماح للضيف العودة بالتعادل السابع من مجموع مبارياته بالفوز بسبع وخسر ثلاث وسجل26.

مستويات طيبة

واستمر دهوك الظهور بمستويات طيبة مع قبول جمهوره بعودة الفريق المتأخرة للدوري وفرض نفسه بالاعتماد على عناصره التي اختيرت بدقة منذ خوض مباربات التأهيل مع الناصرية والامانة بنجاح وصعد بالقطار الممتاز ولايريد النزول منه ولازالت محاولاته قائمة بحثا عن موقع متقدم في ظل المستويات العاليه التي يقدمها بين جمهوره الذي يلعب دور مؤثر في النتائج محققا التعادل بهدف مع الشرطة وسلبا مع الجوية وبهدف مع الزوراء وأنهى المرحلة بالفوز مباريات وتعادل بمثلها وخسر ثلاث وجمع32 وله 19وعليه 16 افضل جميع فرق المحافظات .

تباين النتائج

ولن تستقر حالة نتائج نفط ميسان الذي كرس الجهود لمباريات الأرض والتقدم للمركز السابع28 جمعها من الفوز 8 مباريات والتعادل باربع وخسارة سبع وسجل 20 وعليه27 ويرى جمهوره اهمية التحول في مباريات الذهاب للبقاء ضمن النصف الأول من جدول الترتيب .

اللعب لفترتين

وظهر النجف ببداية جيدةقادته للموقع الثالث ثم تراجع للسابع قبل التوقف ومعها استقال احمد خضير واستمربثمانية ادوار دون فوز قبل ارغامه على ترك مكانه الذي بقي مدعوما بحاصل النقاط ليتراجع الاسبوع الماضي ثامنا27 وافضل نتائج المرحلة الفوز على الزوراء بهدف مسجلا 22 وعليه20.

تألق العاصمة

والإشارة لنفط البصرة الظهور المتألق وسط العاصمة بالفوز على الجوية وفرض التعادل على الزوراء والعودة باربع نقاط وتجديد الثقة بلاعبي الفريق والمدرب ابوالهيل في ان يدبر المهمة مع تقدم الجولات لدعم الرصيد 27وله 19وعليه17.

مجموعة شبابية

وتباين اداء مجموعة الكرخ الشبابية أغلبها مثلت الفريق الموسم الماضي وخطفت معه لقب الكاس واستمر الفريق بظهور واضح في تحقيق الفوز سبع مرات أهمها على دهوك في معقله وتعادل مع الزوراء بهدفين من بين خمس تعادلات وسبع هزائم ومتو قع سيواجه تحديات بعد تراجع الخط البياني للفريق في الجولات الاخيرة عندما اغلق ملف المرحلة الأولى بالفوز على الصناعة من خسارتين وتعادلين.

فرق الصف الثانى

وفي ظل الفوارق الفنية وفي المواقع لكن تبقى محاولات فرق الصف الثاني قائمة في تحسين المواقع أملا للبقاء موسم اخر وهذا يتوقف على ما ستقوم به في مرحلة لعب كاملة وتدرك ان عليها القيام بدورها لمواجهة الأزمة بسرعة وان تكون قادرة على قلب الامور عندما توقف الحدود عن بدايته الجيدة وتوقف مفاجأة واخذ يضعف ويبتعدعن المنافسة وينزف المزيد من النقاط امام ثمانية ادواربدون فوز في الموقع الحادي عشر 24 وخرج12 تعادلا .

عودة سريعة

وبعد انحسار نتائجه بعد اربعة ادوار مهمة مع بداية البطولة قبل التاخر في جدول الترتيب تمكن نوروز من عودة جيدة قبل سبعة ادوار بعد نقل مبارياته لاربيل بخسارة واحدة امام الجوية والتقدم ثلاثة مواقع وابتعد عن الخطر ويحاول مواصلة تقديم المشاركة وبإمكانه فعل أشياء أخرى من خلال المجموعة التي تمتلك فرصة الدعم للفريق ثاني عشر الموقف 22.

تجاوز المعاناة

ومن بين الفرق التي تجاوزت معاناتها كان زاخو فبعد البقاء عدة جولات في منطقة الهبوط قبل أن تنتبه الادارة وتتدارك الموقف من خلال تدعيم الصفوف باكثر من محترف ساعدوا في قوة الخطوط والتحول في النتائج بعد استئناف الدوري بعد بطولة خليجي25 وبدء مع النتائج والنقاط والتقدم حيث الثالث عشر 21 بافضل فوز على الطلاب في الشعب في الدور 17.

مباريات الارض

واعتمد العائد للدوري كربلاء كثيرا على مباريات الأرض واستفاد منها واوقف الضيوف والحصول على كامل النقاط قبل أن ينحني بسرعة بخسارة دهوك ثم التعادل في الجولة الأخيرة امام الوسط وقبلها تراجع للرابع عشر 21 ومعها ابعد المدرب عباس عطية ومؤكد تفكير المدرب الجديد العمل على تحقيق توازن النتائج لدعم على امال البقاء .

مشاركة مختلفة

ولازال الوسط يعاني في مشاركة مختلفة تماما عن سابقاتها ومنذ بداية الصعود للدوري الممتاز وأحراز اللقب في أول مشاركة وارغمت النتائج شهد على الاستقالة وقبلها تراجع الفريق الخامس عشر21 ويواجه تهديد حقيقي.

توقف النشاط

وبعد اللعب بأوقات مقبولة توقف نشاط اربيل بشكل غير متوقع ولم يقدر على مو اجهة اقرانه سواء في ملعبه وخارجة عندما تجرع هزيمة الصناعة برباعية والهبوط في منطقة الخطر التي يبدو استفزت الاعبين والتحول شيء فشيء نحو تعديل الموقف بتعادل مع زاخو وآخر مع نوروزوعاد باهم فوز على النجف بعقر داره كما عاد بتعادل من القاسم19 ومؤكد أن الموقع صعب ويحتاج الى تدابير عاحلة.

منطقة الهبوط

وتواجة فرق القاسم 18ثم النفط 16والصناعة12 والديوانية 9 ترك مواقعها اذا لم تساعد نفسها لان ذلك سيكلفها فرصة البقاء بالبطولة والتوجه إلى الدرجة الأولى ومتوقع سخضع لاختبارات صعبة امام تجدد الصراع بقوة على المراكز وتبقى مهمة البقاء الشغل الشاغل للرباعي المتأخر.