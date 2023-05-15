فراولة لوس أنجلوس.. بحث عن النصف الآخر

بيروت – الزمان: أن تبحث عن نصفك الآخر في هذه الحياة؛ يعني أنك قبلت الدخول في التجربة؛ والتجربة قد تنجح مرة وقد تفشل مرات، وما عليك إلا المحاولة. فالمحاولات كما الأعداد ترتفع وتكبر إلى ما لا نهاية. لا يوجد محاولة أخيرة.. نحن من نجعل للمحاولات ندرة وانتهاء. هذا ما تقوله رواية “فراولة لوس أنجلوس” للكاتبة موضي الميمان وبطلها الذي أوقعته في شراك الحبّ أكثر من مرة وهي تبحث له عن نصفه الآخر.

تناقش الرواية موضوع الزواج في الأسرة العربية ومسألة اختيار الشريك؛ والعادات والتقاليد التي تحكم هذه المسألة والمساحة التي تمنحها الأسرة لبنيها في اختيار الزوج والزوجة، كما تناقش المسألة ذاتها في المجتمع الغربي، حيث تدور أحداث الرواية بين الرياض ولوس أنجلوس، وهو ما نقع عليه في مجرى الأحداث، الذي تنخرط فيه شخوص روائية تنتمي إلى كلا المجتمعين؛ ومن زوايا متعددة، تبرز فيها نظرة كل من المرأة والرجل إلى الآخر وما يتوقعه من العلاقة، برؤية واقعية حيناً ورومنسية حيناً آخر ومن أفق إنساني وثقافي راقٍ ومختلف.

تأليف: موضي الميمان

الفئة: رواية عربية

المقاس: 14.5 × 21.5 سنتم

عدد الصفحات: 416

الناشر: ثقافة للنشر والتوزيع

ردمك: 978-9948-791-91-1