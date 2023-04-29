رقصات وعرض أزياء ومربعات بغداداية بحفل التخرج

فراشات دار السلام في خطواتها الأولى نحو الموسيقى والباليه

بغداد – تضامن عبدالمحسن

وسط أجواءٍ كرنفالية بهيجة، أحيت فراشات وطيور روضة دار السلام، التابعة لمدرسة الموسيقى والبالية الخميس الماضي، حفل التخرج السنوي- دورة الفنان الكبير ناظم الغزالي، في قاعة عثمان العبيدي بدائرة الفنون الموسيقية، ، وسط فرحة أهلهم وذويهم بهذا التخرج.

و بدأ الحفل بالنشيد الوطني باللغتين العربية والانكليزية، تلاه غناء جماعي لعدد من الاغنيات التراثية ، كما قدم اطفال الروضة فعالية لعرض الازياء التاريخية، وجلسة من التراث العراقي، وغناء المربعات البغدادية، ثم رقصات باليه ورقصات الجوبي الشعبية، فيما تفردت طفلة بأداء اغنية (الف ليلة وليلة) للسيدة ام كلثوم، والتي صفق لها الحضور طويلا.

وجاءت كلمة الافتتاح لوكيل وزارة الثقافة، عماد جاسم، مدير عام دائرة الفنون الموسيقية وكالة، اثنى فيها على جهود مديرة الروضة ندى الجنابي، وكذلك كلمة شكر الى أولياء امور الطلبة لدورهم الفاعل من خلال التبرعات والاهتمام في تنشئة جيل من الفنانين.

مضيفا (حاولنا ان نعمل ونجتهد رغم ضعف الامكانيات المالية، ولدينا اعمال واتفاقيات عديدة من اجل تطوير المدرسة والروضة، ونؤكد بانها ستكون اكثر تطورا في العام الدراسي القادم واكثر جمالية، كما فعلنا مع معهد الدراسات الموسيقية، لذا ستعود بحلة جديدة، بتكاتف الاهالي معنا).من جانبها قدمت مديرة الروضة في كلمتها الشكر والثناء الى وكيل الوزارة وادارة المدرسة والملاكات التدريسية والفنية والى اولياء الامور.

الملاكات التدريسية

وقد كان لأولياء الامور كلمة تهنئة لمناسبة تخرج هذه الكوكبة من الفراشات، وثناء على جهود الملاكات التدريسية لبذلهم الجهود الاستثنائية في التدريس والتدريب الفني.مشيرين الى اهمية ان يلقى الاحتفاء اهتمام الجانب الحكومي بما يتناسب وهذه الجهود الاستثنائية للكوادر التدريسية، موضحين ان (رغم المعوقات وقلة الادوات وضعفها الا انهم استطاعوا ان يخرجوا الكرنفال بهذا الجمال باخلاص نادر ووطنية نادرة)، طالبين (من وزارة الثقافة ان تسعى الى إعادة الالق الى قاعة الشهيد عثمان العبيدي، كونها تحمل اسم شهيد يمثل النبل والانسانية، من اجل ان تحتضن مثل هذه الفعاليات التي ترفد العراق بمثل هذه العناصر البناءة من الاطفال الذين يمثلون جيل المستقبل).

و كانت الفعاليات الغنائية والراقصة من تدريب الفنان هلال بسام والمدربات ميس لازم، شيماء جبار، زينب محمد، اضافة الى الجهود الاستثنائية من قبل الفنان عمر ستار ومدربة الباليه مينا اكرم اللذين يعملان بشكل تطوعي ومجاني في التدريب الفني.