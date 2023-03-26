فخ بالفيديو لنائبين بريطانيين يتفاوضان على استشارات مربحة

لندن‭-‬الزمان‭ ‬

نصبت‭ ‬شركة‭ ‬مناهضة‭ ‬لبريكست‭ ‬فخاً‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬فنجا‭ ‬معظمهم‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وقع‭ ‬اثنان‭ ‬فقط‭ ‬وسطه‭ . ‬فقد‭ ‬جرى‭ ‬تصوير‭ ‬عضوين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يتفاوضان‭ ‬على‭ ‬مهمة‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬لشركة‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية‭ ‬غامضة‭ ‬مقابل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬يومياً،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬قانوني‭.‬

ونصبت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ليد‭ ‬باي‭ ‬دونكيز‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬عُرفت‭ ‬بحملاتها‭ ‬المناهضة‭ ‬لبريكست،‭ ‬فخاً‭ ‬للنائبين‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬والوزيرين‭ ‬السابقين‭ ‬مات‭ ‬هانكوك‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وكواسي‭ ‬كوارتنغ‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬2022‭.‬‮ ‬‭ ‬ومن‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬يزاول‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬عملاً‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصبهم،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬الدخل‭ ‬الذي‭ ‬يمكنهم‭ ‬كسبه،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬عليهم‭ ‬التصريح‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬عام‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬ليد‭ ‬باي‭ ‬دونكيز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬أرادت‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬تجربة‮»‬‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬يحتاج‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬نوابهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬هل‭ ‬يقبل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬عملاً‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬لمصالح‭ ‬شركة‭ ‬أجنبية،‭ ‬وكم‭ ‬يرغب‭ ‬أن‭ ‬يتقاضى‭ ‬عليه؟‮»‬‭. ‬واتصلت‭ ‬المنظمة‭ ‬بعشرين‭ ‬نائبًا،‭ ‬وقالت‭ ‬لهم‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية‭ ‬ابتكرتها‭ ‬بنفسها،‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإن‭ ‬العمل‭ ‬يتطلب‭ ‬حضورهم‭ ‬ستة‭ ‬اجتماعات‭ ‬للمجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬غالبية‭ ‬النواب،‭ ‬باشر‭ ‬مات‭ ‬هانكوك‭ ‬وكواسي‭ ‬كوارتنغ‭ ‬مفاوضات‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬زوم‮»‬‭. ‬وسئل‭ ‬هانكوك‭ ‬‮«‬هل‭ ‬لديك‭ ‬تعرفة‭ ‬يومية؟‮»‬‭ ‬فأجاب‭ ‬‮«‬حالياً‭ ‬نعم،‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬11340‭ ‬يورو‭)‬‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬واجه‭ ‬مات‭ ‬هانكوك‭ ‬انتقادات‭ ‬لدى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬لتلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬نائبًا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أجاب‭ ‬كواسي‭ ‬كوارتنغ‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ (‬9280‭ ‬يورو‭) ‬شهريًا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬يوميًا‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬قدّم‭ ‬كواسي‭ ‬كوارتنغ،‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬آنذاك،‭ ‬ميزانية‭ ‬أحدثت‭ ‬عاصفة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭. ‬وأقصي‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭.‬‭ ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬فيديو‭ ‬‮«‬ليد‭ ‬باي‭ ‬دوكيز‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬مات‭ ‬هانكوك‭ ‬إنه‭ ‬احترم‭ ‬القوانين‭.‬‮ ‬‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬إعادة‭ ‬التوازن‭ ‬الإقليمي‭ ‬مايكل‭ ‬غوف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المقترحات‭ ‬تبقى‭ ‬ضمن‭ ‬القانون‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬هو‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نائب‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬توقعات‭ ‬ناخبيه‮»‬‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لوسي‭ ‬باول‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النيابة‭ ‬وظيفة‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يمكنه‭ ‬مشاهدة‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالاشمئزاز‮»‬،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مشكلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬الحالية‭.‬