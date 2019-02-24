فخورون بالوهم

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فاتح عبد السلام
قبل ساعات كنت استمع الى اعلان عن انبثاق تشكيل سياسي جديد ، وقال مبشروه ، وهم ، يجهضون المشروع قبل أن يولد ، بقولهم أنّه يضم شخصيات لعبت دوراً مهماً في العملية السياسية . ما جرى في العراق من بلاء مختلف الانواع والاحجام والمشارب، انّما هو نتاج عملية سياسية ، أثبتت التجارب المريرة انّها لا تنتمي للعراق وترابه ومائه بقدر انتمائها الى الرعاة الخارجيين .
البلد يحتاج الى عقل جديد يفكر بكيفية الخلاص من مخلفات العملية السياسية التي فشلت باعترافات وشهادات سدنتها وشخوصها عشرات المرات .
البحث عن طريق الخلاص عملية عراقية معقدة ومضنية تحتاج الى انبعاث جديد ،لا توجد مقوماته الان ، بسبب استمرارية الاوضاع على منوال واحد من المحاصصة التي كذبوا مليون مرة حين قالوا انهم فكروا، ولو لحظة واحدة، لتجاوزها ببدائل وطنية .
تحوّلت الهموم السياسية للمواطنين مع الزمن ،لاسيما بعد الانسحاب الامريكي الاول في العام ١١٠٢ ،الى هموم خدمية تتصل بالحياة الكريمة التي تليق بالانسان ككائن بشري وليس شبيهاً له .
لكن مسيرة نيل المطالب الخدمية لا تزال في أولها ، حيث البلد يكاد أن يكون غير متصل بأية آليات أو مناهج للتحديث الاداري والعملي والاقتصادي والمالي والخدمي.
الوزارات لا تتوافر على جداول انجاز المهام بما يتصل مع خطة تنمية واعمار وبناء لاربع سنوات هي عمر الحكومة ، لسبب بسيط هو انّ تلك الخطة غير موجودة الاّ في وريقات المنهاج الحكومي ، بالحفظ والصون .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية