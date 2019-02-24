فخورون بالوهم

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فاتح عبد السلام

قبل‭ ‬ساعات‭ ‬كنت‭ ‬استمع‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬عن‭ ‬انبثاق‭ ‬تشكيل‭ ‬سياسي‭ ‬جديد‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬مبشروه‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬،‭ ‬يجهضون‭ ‬المشروع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يولد‭ ‬،‭ ‬بقولهم‭ ‬أنّه‭ ‬يضم‭ ‬شخصيات‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ . ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬بلاء‭ ‬مختلف‭ ‬الانواع‭ ‬والاحجام‭ ‬والمشارب،‭ ‬انّما‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬،‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬المريرة‭ ‬انّها‭ ‬لا‭ ‬تنتمي‭ ‬للعراق‭ ‬وترابه‭ ‬ومائه‭ ‬بقدر‭ ‬انتمائها‭ ‬الى‭ ‬الرعاة‭ ‬الخارجيين‭ .‬

البلد‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬عقل‭ ‬جديد‭ ‬يفكر‭ ‬بكيفية‭ ‬الخلاص‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬باعترافات‭ ‬وشهادات‭ ‬سدنتها‭ ‬وشخوصها‭ ‬عشرات‭ ‬المرات‭ .‬

البحث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخلاص‭ ‬عملية‭ ‬عراقية‭ ‬معقدة‭ ‬ومضنية‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬انبعاث‭ ‬جديد‭ ‬،لا‭ ‬توجد‭ ‬مقوماته‭ ‬الان‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬استمرارية‭ ‬الاوضاع‭ ‬على‭ ‬منوال‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المحاصصة‭ ‬التي‭ ‬كذبوا‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭ ‬حين‭ ‬قالوا‭ ‬انهم‭ ‬فكروا،‭ ‬ولو‭ ‬لحظة‭ ‬واحدة،‭ ‬لتجاوزها‭ ‬ببدائل‭ ‬وطنية‭ .‬

تحوّلت‭ ‬الهموم‭ ‬السياسية‭ ‬للمواطنين‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬،لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬‮١١٠٢ ‬،الى‭ ‬هموم‭ ‬خدمية‭ ‬تتصل‭ ‬بالحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بالانسان‭ ‬ككائن‭ ‬بشري‭ ‬وليس‭ ‬شبيهاً‭ ‬له‭ .‬

لكن‭ ‬مسيرة‭ ‬نيل‭ ‬المطالب‭ ‬الخدمية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬أولها‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬البلد‭ ‬يكاد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬متصل‭ ‬بأية‭ ‬آليات‭ ‬أو‭ ‬مناهج‭ ‬للتحديث‭ ‬الاداري‭ ‬والعملي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬والخدمي‭.‬

الوزارات‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬على‭ ‬جداول‭ ‬انجاز‭ ‬المهام‭ ‬بما‭ ‬يتصل‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬تنمية‭ ‬واعمار‭ ‬وبناء‭ ‬لاربع‭ ‬سنوات‭ ‬هي‭ ‬عمر‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬لسبب‭ ‬بسيط‭ ‬هو‭ ‬انّ‭ ‬تلك‭ ‬الخطة‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬الاّ‭ ‬في‭ ‬وريقات‭ ‬المنهاج‭ ‬الحكومي‭ ‬،‭ ‬بالحفظ‭ ‬والصون‭ . ‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية