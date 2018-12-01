الزراعة تنفّذ مشاهدة حقلية للخدمات الإرشادية ومكافحة النخيل في واسط

فحص البذور يشارك بأعمال المؤتمر الدولي الأول للمعلومات والعلوم

بغداد – الزمان

نفذت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي بالتعاون مع مديرية زراعة واسط مشاهدة ميدانية عن الخدمات الإرشادية بأسلوب المدارس الحقلية للزراعة المحمية ومكافحة خياس طلع النخيل من أجل تعزيز دور الإرشاد في تحسين الإنتاج المحلي في واسط . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المركز الإرشادي في واسط امام يوم حقل بمزرعة تاج الدين الإرشادية عن تعزيز الخدمات بأسلوب المدارس الحقلية للزراعة المحمية ، بحضور المختصين في الشأن الزراعي وبمشاركة 155 فلاحا ومزارعا . وابتدأت الفعالية بعرض تفصيلي عن دور الإرشاد الزراعي لتجربة المدارس الحقلية والحلقات النقاشية وأهميتها في تبادل المعلومات العلمية التي تفيد الفلاحين والمزارعين والعملية الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي ودفع عجلته إلى الأمام بغية زيادة الإنتاج المحلي . كما نظمت مشاهدة حقلية حول مكافحة خياس طلع النخيل بمزرعة العزيزية الإرشادية وبمشاركة أصحاب البساتين البالغ عددهم 23 مزارع ، لتشخيص الأمراض التي تصيب أشجار النخيل ومكافحتها بالمبيدات الفعالة والمخصصة وإتباع الطرق الحديثة.

يوم الحقل

كما نفذت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي في محافظة كركوك بالتعاون مع مديرية زراعة المحافظة احتفالية يوم الحقل بعنوان إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الذرة الصفراء، فيما نفذ المركز الإرشادي الزراعي في القادسية مشاهدة حقلية حول أهمية تعفير بذور الحنطة في الحد من أمراض التفحم . المشاهدة الأولى تأتي ضمن برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الذرة الصفراء، وتضمنت شرحا حول مواعيد زراعة محصول الذرة الصفراء والأصناف الهجينة والتركيبة التي تم اعتمادها والأسمدة المستخدمة وعمليات الري والمساحة المستخدمة، بعدها أقيمت جولة ميدانية للحقل . أما المشاهدة الثانية فقد تناولت موضوع عن أهمية تعفير بذور الحنطة وطريقة التعفير والفوائد المتحققة من تلك العملية، ومنها الحد من أمراض التفحم.

وشاركت دائرة فحص وتصديق البذور / إحدى دوائر وزارة الزراعة، في أعمال المؤتمر الدوري الدولي الأول للمعلومات والعلوم المقام في جامعة الفلوجة . تأتي المشاركة بناء على دعوة قدمت للدائرة من قبل القائمين على أعمال المؤتمر بعد التميز الذي ظهرت به الدائرة في فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته ال45 ونالت إعجاب الزائرين . واضاف البيان ان (المشاركة في المؤتمر تضمنت عرض أنشطة وأعمال أقسام الدائرة وإعطاء نبذة عن عمل المختبرات للسيطرة على جودة البذور). يشار إلى إن المؤتمر شهد حضورا متميزا وفي مقدمته رئيس جامعة الفلوجة والسفيرين التركي والألماني ممثلين عن المملكة المتحدة ودولة الهند بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الباحثين والمتخصصين.

مردود ايجابي

واستقبل وكيل الوزارة الفني مهدي ضمد القيسي وفد شركة (GAP Recource) الروسية المتخصصة في مجال تصدير الدواجن وتطوير المحاصيل الزراعية برئاسة نائب مدير الشركة السيد رينات شيغابوف و مستشار سفارة روسيا الاتحادية اندري سيلين. وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك بين البلدين بما يخص مجالات الثروة النباتية و الحيوانية و نقل خبرات روسيا الاتحادية في مجال الدواجن و تجاربها الزراعية المستحدثة من أجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني. من جهته أشار القيسي الى تطلع الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الزراعة بمد جسور التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي لما له من مردود ايجابي على العملية الزراعية و توفير الأمن الغذائي للمواطن العراقي.وأكدت مديرية زراعة كربلاء الاستمرار بتنفيذ الخطة الزراعية المقررة لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي 2018-2019 في المحافظة. حيث تم زراعة أكثر من 31600 دونما من محصولي الحنطة والشعير حتى الان وبنسبة تنفيذ 49% من محصول الحنطة، و93% من محصول الشعير في حقول المحافظة، إذ تبلغ المساحة الكلية المستهدف زراعتها أكثر من (69429) دونما للموسم الزراعي الحالي 2018-2019.كما تواصل المديرية توفير مستلزمات تنفيذ الخطة الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير من خلال تجهيز الفلاحين والمزارعين بأسمدة اليوريا، والداب، فضلا عن تهيئة مبيد الراكسيل لتعفير بذور الحنطة، إذ بلغ إجمالي البذور المعفرة أكثر من 379 طنا حتى ألان.

ونظم المركز الإرشادي الزراعي التدريبي في بابل ندوة إرشادية حول أهم الطرق الحديثة لتربية الجاموس وزيادة إنتاجيتها من اللحوم والحليب ومشتقاته، وبحضور عدد من مربي الجاموس والخبراء والمختصين في الثروة الحيوانية. وقال البيان انه (جرى خلال الندوة التطرق إلى عدة محاور منها أهمية الاهتمام بتربية الجاموس، والطرق الحديثة المستخدمة في التربية، والفوائد الغذائية والاقتصادية للجاموس من حيث إنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته، وطرق تكوين العلائق المركزة وكيفية حساب العليقة اللازمة للجاموس، والشروط الواجب إتباعها للمحافظة على صحة الحيوان).

واضاف (كما تضمنت الندوة إجراء تطبيق حول أهم الإرشادات الواجب إتباعها من قبل المربين، وتأتي هــــــذه الندوة ضمن أنـشطة البرنامج الإرشـــــــادي لتنمية قدرات مربي الجاموس في العراق).