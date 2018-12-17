فتح آخر شارع مغلق في الحارثية

بغداد – الزمان

فتحت قيادة عمليات بغداد شارع اخر مغلقا من شوارع منطقة الحارثية. وذكر بيان امس انه (تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي يواصل الجهد الهندسي في قيادتنا فتح جميع الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية منها، ضمن احياء العاصمة بغداد، حيث تم صباح امس الاثنين، فتح آخر شارع مغلق في منطقة الحارثية، الشارع الرابط بين شارع الكندي وشارع الزيتون مروراً بجامع الخنساء). وأضاف، ان (هذا الاجراء سيساهم بتخفيف الزخم المروري في شارع الكندي).

كما رفعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية عددا من السيطرات والمرابطات ضمن قاطع الشرطة الاتحادية اضافة الى فتح طريق مغلقة وسط العاصمة بغداد. وذكر بيان امس ان (قوات الشرطة بدأت بتنفيذ رفع السيطرات والمرابطات التي تم الاعلان عنها سابقا ضمن خطة الغاء عسكرة العاصمة والحد من الاختناقات المرورية). وأضاف البيان انه (تم رفع سيطرة ملعب الشعب قاطع الفوج الثاني اللواء الثالث وتحويلها الى مرابطة وباشراف قائد عمليات بغداد ورفع عدد ثمانية كتل كونكريتية منها). وتابع البيان ان (قوة من فوج المغاوير الفرقة الاولى فتحت طريق ضمن الكرادة محلة 909 ز49 من كرادة داخل باتجاه الخارج ووضع مرابطة لتفتيش العجلات، كما تم رفع عارضة حديدية لطريقين مغلقين في محلة 907 الاول في ز49 والثاني في زقاق 47 من اتجاه كراده داخل الى اتجاه شارع ابو نواس). وأشار الى (رفع مرابطة سيد أدريس وفتح الشارع باتجاه المرقد ضمن كرادة داخل، وفتح طريق آخر بالمنطقة في محلة 905 زقاق 21 من كرادة داخل باتجاه كرادة خارج ووضع مرابطة لاغراض التفتيش للعجلات الداخلة فقط).