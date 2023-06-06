فتاة عراقية تنهي حياتها بطلقة في الرأس

بغداد- الزمان

كشف مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، عن انتحار طالبة بإطلاق النار على رأسها من مسدس في منطقة بغداد الجديدة في العاصمة العراقية .

وبحسب ذويها فان الانتحار نجم عن ضغوط دراسية.

وفي نهاية ابريل الماضي، انهت شابة تبلغ من العمر 18 عاماً، حياتها بشنق نفسها بواسطة وشاح (شال) داخل منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار .

وفي العام ٢٠٢١ انتحرت طالبة في السادس الاعدادي بسبب درجاتها الضعيفة في مجمع بسماية في بغداد.

وللظروف الاجتماعية الصعبة والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الأفراد تأثير سلبي على الصحة العقلية والعاطفية للفتيات، وبالتالي يمكن أن تكون إحدى العوامل المساهمة في حالات الانتحار.

وقد تتعرض الفتيات للعنف الأسري، والاضطهاد، والتمييز بناءً على النوع الاجتماعي فضلا عن ضغوط نفسية وعاطفية والتوتر العائلي، والتحديات التعليمية، والتوتر النفسي الناجم عن التوقعات الاجتماعية، الأمر الذي يدفع إلى اليأس من الحياة.