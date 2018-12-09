فايا‭ ‬يونان‭ ‬أفضل‭ ‬مطربة‭ ‬سورية‭ ‬2018

دبي‭ – ‬الزمان‭ : ‬حازت‭ ‬النجمة‭ ‬السورية،‭ ‬فايا‭ ‬يونان،‭ ‬لقب‭ ‬“أفضل‭ ‬مطربة‭ ‬سورية‭ ‬لعام‭ ‬2018”،‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬“داف‭ ‬باما‭ ‬ميوزيك‭ ‬أوورد”‭ ‬الألمانية‭. ‬

وحصلت‭ ‬يونان‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬عقب‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬بين‭ ‬جمهورها‭ ‬وجمهور‭ ‬المطربة،‭ ‬أصالة‭ ‬نصري،‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التصويت،‭ ‬لتنال‭ ‬يونان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬فوزها‭ ‬باللقب،‭ ‬تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دبي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬حفل‭ ‬رسمي‭ ‬لتوزيع‭ ‬جوائز‭ ‬“داف‭ ‬باما‭ ‬ميوزيك‭ ‬أوورد”،‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬لائحة‭ ‬النجوم‭ ‬العرب‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬“أفضل‭ ‬مطرب‭ ‬عربي‭ ‬لعام‭ ‬2018”،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬جارية،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم:‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬وتامر‭ ‬حسني‭ ‬وسعد‭ ‬لمجرد‭.‬