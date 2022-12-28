فاو تبحث مع الزراعة إستثمار التقنيات في زيادة الثروة الحيوانية

الموصل – بهجت درسون

بحثت منظمة فاو، التابعة الى الأمم المتحدة، مع زراعة نينوى، في إجتماع عقدته بأربيل، تطوير مجال الثروة الحيوانية وسلالاتها وإنتاج الحليب، ضمن مشروع دعم سبل المعيشة الذي تنفذه بدعم من الإتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة)، واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (الإجتماع ناقش تقييم المشروع منذ بدايته في اواخر عام 2019 حتى الان، وتحديد آلية توزيع برادت حفظ الحليب التي ستصل قريباً، الى جانب براميل سعة 20 و40 لتراً)، واشار الى (الحديث عن المواقع الجديدة والجمعيات التعاونية التي ستؤسسها، والكشف عن نوعية التقنيات المهمة في المرحلة المقبلة).

تغيير كبير

وبين خبير فاو،الشاذلي كيولي، ان (المشروع نجح في نينوى بحسب التغيير الكبير في إنتاج الأجبان والألبان، منذ بدء المشروع عام 2019 حتى الان)، مشيراً الى (الإنتاج العالي الجودة في الأجبان، وإستخدام التقنيات الحديثة في إنتاجه، وإدخال تقنيات جديدة كالمكملات الغذائية مثل المولاس او البلت، فضلاً عن زراعة الأعلاف الخضراء لتأمين غذاء المواشي بدلاً من الأعلاف الجافة)، مؤكداً إفتتاح منافذ تسويقية داخل المحافظة وخارجها، لتسويق وتجهيز منتجات الألبان و الأجبان بأنواعها)، ولفت الى (اهمية توزيع بذور الأعلاف بين المستفيدين الجُدد، واللجوء الى ثقافة زراعة الأعلاف ، والإرشاد الزراعي، من اجل الحصول على إنتاجية عالية من المحاصيل المهمة، لاسيما زراعة الحنطة والأعلاف الخضراء). في سياق متصل، احصت وزارة الزراعة، كميات انتاج الحبوب والمساحات المزروعة خلال اسبوع. وقال البيان ان (دائرة التخطيط والمتابعة، في الوزارة، بينت ارتفاع انتاج الحبوب ومستوى الخدمات المقدمة للفلاحين والمساحات المزروعة).

موضحاً ان (المساحات المزروعة لمحصول الحنطة بلغت 55 مليون دونماً).

واضاف ان (المساحات المزروعة بمحصول الشعير بلغت خمسة ملايين واكثر من اربعة وسبعين الف دونماً)، مشيراً الى ان (اجمالي تجهيز بذور الحنطة من الشركات بلغ ملوينين و اكثر من 420 الف طناً بين الشركة العراقية وشركة مابين النهرين)، وبشأن الذرة الصفراء اكد ان (مساحة محصول الذرة الصفراء بلغت اكثر من مليوني دونماً، بينما الكميات المستلمة من المحصول من قبل الشركات بلغت مليون واكثر من 61 الف طناً، بضمنها شركة مابين النهرين للبذور والشركة العراقية). وناقش وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، مع السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، بإطلاق الحصص المائية للعراق. واوضح البيان ان (العلياوي اشار الى التحديات المشتركة التي فرضتها الظروف الخارجية، مثل الحرب الأوكرانية وازمة المناخ)، موضحاً (حجم التحديات الي يواجهها القطاع الزراعي الناجم عن قلة الإيرادات المائية التي تعيق الإستثمار الزراعي، داعيا الحكومة التركية الى المبادرة بزيادة اطلاقات العراق المائية، والتخفيف من ازمة المياه التي تسببت في تقليص مساحاته الزراعية الى خمسين بالمئة)، من جانبه لفت كوناي الى (اهمية الجانب الزراعي وإستثمار التقانات الحديثة والتجارب التركية في الري وتوزيع المياه بما يخدم البلدين في المجالات كافة، موجهاً دعوته الى العلياوي، لحضوره معرض ازمير الدولي، المقرر اقامته مطلع شهر شـــــباط من العام المقبل).