فاغنر‭ ‬تعلن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬باخموت‭ ‬وآخر‭ ‬المدنيين‭ ‬يغادرونها

‭ ‬موسكو‭ ‬تتهم‭ ‬عملاء‭ ‬المعارض‭ ‬نافالني‭ ‬بقتل‭ ‬مدونها‭ ‬العسكري

موسكو‭ – ‬كييف‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسيّة‭ ‬المسلحة‭ ‬الاثنين‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬بلديّة‭ ‬باخموت‭ ‬،‭ ‬قائلةً‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنّها‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬بالمعنى‭ ‬القانوني‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬كييف‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬وغادر‭ ‬اخر‭ ‬وجبة‭ ‬للمدنيين‭ ‬باخموت

وقال‭ ‬قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬بالمعنى‭ ‬القانونيّ،‭ ‬تمّت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬باخموت‭. ‬العدوّ‭ ‬يتركّز‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الغربيّة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬اتهمت‭ ‬روسيا‭ ‬الإثنين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأنها‭ ‬رتبت‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬أنصار‭ ‬للمعارض‭ ‬المسجون‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬بمدوّن‭ ‬عسكري‭ ‬شهير‭ ‬مناصر‭ ‬لغزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬اعتقال‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهجوم‭ ‬داريا‭ ‬تريبوفا،‭ ‬وهي‭ ‬مواطنة‭ ‬روسية‭ ‬تنشط‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬التابع‭ ‬لنافالني‭ ‬والمحظور‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ونشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تعترف‭ ‬فيه‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عامًا‭ ‬بأنها‭ ‬أحضرت‭ ‬تمثالًا‭ ‬صغيرًا‭ ‬ملغوما‭ ‬تسبب‭ ‬انفجاره‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬المدوّن‭ ‬ماكسيم‭ ‬فومين‭ ‬المعروف‭ ‬باسمه‭ ‬المستعار‭ ‬فلادلين‭ ‬تاتارسكي‭.‬

ورفضت‭ ‬الشابة‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬القنبلة‭ ‬أو‭ ‬الإدلاء‭ ‬بتصريحات‭ ‬حول‭ ‬منظمة‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭.‬

ويُظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مُرفَق‭ ‬برسالته،‭ ‬بريغوجين‭ ‬ملوّحًا‭ ‬بالعلم‭ ‬الروسي‭ ‬مع‭ ‬كتابة‭ ‬تُكرّم‭ ‬فلادلين‭ ‬تاتارسكي‭ ‬المدوّن‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أشدّ‭ ‬المؤيّدين‭ ‬للهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والذي‭ ‬قُتِل‭ ‬بانفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬الأحد‭. ‬وأدى‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬القديم‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬25‭ ‬جريحا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭.‬

وأضاف‭ ‬بريغوجين‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬الوحدات‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬البلدية‭ ‬ووسط‭ ‬المدينة‭ ‬برمته‭ ‬سيرفعون‭ ‬هذا‭ ‬العلم‭. ‬ها‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬فاغنر‭ ‬العسكريّة‭ ‬الخاصّة،‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬باخموت‭. ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬قانونيّة،‭ ‬إنّها‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬هيئة‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭. ‬وأوضحت‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬العدوّ‭ ‬لم‭ ‬يوقف‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬باخموت‭. ‬لكنّ‭ ‬المدافعين‭ ‬الأوكرانيّين‭ ‬يُسيطرون‭ ‬بشجاعة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬وصدّوا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬العدوّ‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬ملخصها‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬باخموت‭ ‬وأفديفكا‭ ‬وماريينكا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المعارك‭. ‬العدو‭ ‬لا‭ ‬يوقف‭ ‬هجماته‭ ‬على‭ ‬باخموت‭ ‬محاولا‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬كليا‭. ‬صد‭ ‬جنودنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬هجوما‭ ‬للعدو‮»‬‭.‬

وتشهد‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬تسكنها‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬النزاع‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬طول‭ ‬المعركة‭ ‬والخسائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تكبدها‭ ‬الطرفان،‭ ‬باتت‭ ‬المدينة‭ ‬رمزا‭ ‬للمواجهة‭ ‬بين‭ ‬الروس‭ ‬والأوكرانيين‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬الصناعية‭.‬

وتقدمت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬المدينة‭ ‬وجنوبها‭ ‬قاطعة‭ ‬طريق‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ومسيطرة‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬منها‭. ‬في‭ ‬20‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬أكد‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬أن‭ ‬فاغنر‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬70‭ % ‬من‭ ‬باخموت‭. ‬وترى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ ‬معركة‭ ‬باخموت‭ ‬تهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬محللين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬محدودة‭.‬

في‭ ‬كلمته‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬أقر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬قواته‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المحاربين‭ ‬الذين‭ ‬يقاتلون‭ ‬في‭ ‬أفديفكا‭ ‬وماريينكا‭ ‬وباخموت‭. ‬خصوصا‭ ‬باخموت‭ ! ‬الأمور‭ ‬حامية‭ ‬هناك‭ ‬اليوم‭!‬‮»‬

وأكّدت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬هانا‭ ‬ماليار‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬متوتّرًا‭ ‬جدًّا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬العدوّ‭ ‬لا‭ ‬يحاول‭ ‬إشراك‭ ‬مقاتلي‭ (‬مجموعة‭) ‬فاغنر‭ ‬فحسب،‭ ‬لكن‭ ‬وحدات‭ ‬المظلّيين‭ ‬المحترفين‭ ‬أيضًا‭. ‬الخسائر‭ ‬البشريّة‭ ‬الهائلة‭ ‬لا‭ ‬تُثني‭ ‬العدوّ‮»‬‭.‬‮ ‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬حوالى‭ ‬27‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬باخموت،‭ ‬في‭ ‬كوستيانتينيفكا،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانيّة‭ ‬أنّ‭ ‬قصفًا‭ ‬روسيًا‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬هم‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬وثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬وإصابة‭ ‬11‭ ‬آخرين‭.‬

وعلّق‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بالقول‭ ‬إنّها‭ ‬‮«‬مجرّد‭ ‬مناطق‭ ‬سكنيّة‭… ‬إنّهم‭ ‬مدنيّون‭ ‬عاديّون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دونباس‮»‬‭ ‬تمّ‭ ‬استهدافهم‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬برج‭ ‬مؤلّف‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬طبقة‭ ‬تكسّر‭ ‬زجاج‭ ‬نوافذه،‭ ‬كما‭ ‬دُمّرت‭ ‬سقوف‭ ‬منازل‭ ‬مجاورة‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنّ‭ ‬روسيا‭ ‬شنت‭ ‬قبل‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬تخللته‭ ‬ست‭ ‬ضربات‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬طرازي‭ ‬إس‭-‬300‭ ‬وأوراغان‭ ‬في‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬الضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬16‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيًّا،‭ ‬وثمانية‭ ‬منازل‭ ‬ودار‭ ‬حضانة‭ ‬ومبنى‭ ‬إداريًّا‭ ‬وثلاث‭ ‬سيّارات‭ ‬وخطًا‭ ‬لأنابيب‭ ‬الغاز‮»‬‭.‬

من‭ ‬أمام‭ ‬البرج‭ ‬المتضرّر‭ ‬بشدّة‭ ‬ووسط‭ ‬تساقط‭ ‬الزجاج‭ ‬المتكسّر،‭ ‬قالت‭ ‬ليليا‭ ‬وهي‭ ‬طالبة‭ ‬طب‭ ‬نفسي‭ ‬تبلغ‭ ‬19‭ ‬عامًا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬محظوظة‭ ‬جدًا‭ ‬لعدم‭ ‬وجودي‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬حينها‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬تفقّدها‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬شقّتها‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬طبقة‭ ‬أرضيّة‭ ‬لمبنى‭ ‬شُيّد‭ ‬في‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفياتيّة،‭ ‬قالت‭ ‬المتقاعدة‭ ‬نينا‭ ‬إنّ‭ ‬عصف‭ ‬الضربة‭ ‬اقتلع‭ ‬الأبواب‭ ‬الداخليّة‭ ‬وباب‭ ‬المدخل،‭ ‬مضيفةً‭ ‬‮«‬طارت‭ ‬الأبواب‭ ‬الداخلية‭ ‬وكذلك‭ ‬المدخل‭. ‬وسقط‭ ‬جدار‭ ‬فصل‭ ‬داخلي‭. ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬نافذة‭ ‬واحدة‮»‬‭.‬