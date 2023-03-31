فارس الدهشة.. بين الغربة والنظرية – زكي الحلي

صنع في العراق وأشياء تؤكّد الهوية الوطنية

البروفيسور الدكتور فارس البياتي لم يفاجأني مما نشر عنه كثيرا خاصة في الفترة السابقة فهو صديق العمر منذ اكثر من خمسين عاما، وانا عرفته ذلك الشغوف الذي لم تلهه الدنيا وما فيها عن العلم والمعرفة حتى في ظروف الغربة والبعد، وكل ما سيعرفه الآخرون عنه لا يشكل أكثر من جزأية من تأريخه العلمي والمعرفي المعاصر، الذي توج بتسجيل نظرية علمية في أحدى الجامعات الأمريكية…حاولت أن أتفهم مما نشر حول النظرية العلمية المسجلة بإسمه ألا أن هناك عقدا مهمة كان لا بد من المرور بها للوصول الى تفهم لما هذه النظرية من أهمية أو لمعرفة أصل المشكلة والحلول؟ وقبل هذا وذاك رغبتي الصحفية دعتني أن أكون منصفا في التعريف بهذه الشخصية من خلال اللقاء التالي عبر منصة زووم حيث يقيم البروفيسور خارج بلده، فكان هذا الحوار:

{ دكتور البياتي أرجو من حضرتك تعريف نفسك بكلمتين، ممكن؟

– بكل تأكيد أنا (صنع في العراق)

{ وماذا تعني صنع في العراق؟

-كل شيئ تعلمناه في العراق هو أساس ومنبع التطور في المعرفة والوصول الى درجة متقدمة أو مرتبة متقدمة أكاديميا، لأننا لم نتعلم العلم فقط أيام دراستنا حيث كنا نتعلم العلوم والتربية وأساليب التعامل مع المعرفة بدقة عالية خاصة في الدراسات العليا وتعلمنا الإلتزام العالي وطرق البحث عن المعلومة والتفكير بكل جدية..في زمن لم تكن التكنولوجيا عنصرا مهما مساعدأ.

إقتصاد سياسي

{ إذن عرفنا بمكانتك العلمية وأهتماماتك قبل الدخول الى النظرية؟

– بودي أن أذكر ان تخصصي الدقيق هو العلوم الاقتصادية وبالتحديد الاقتصاد السياسي، لكني درست قبل هذا الفنون والإدارة العامة والمحاسبة القانونية ونظم المعلومات ثم دراست الفلسفة والمنطق وتخصصت خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة في البحث العلمي للتخصصات الانسانية، وهذا التخصص أصبح يلازمني دائما حتى في بيتي لأنه يدخل في جميع النشاطات دون إستثناء فتوسعت في دراسته وتدريسه وأصدرت عنه الكتب المتخصصة واشهرها كتابي ( الحاوي فـي مناهج البحث العلمي 2018) وكذلك كتاب (دراسة نقدية وتحليلية لجمعية علم النفس الأمريكية) وكتاب (التحكيم في البحث العلمية) وأخيرا تحت الطيبع ( الموسوعة العالمية في البحث العلمي) وهو بستة أجزاء.

{ وهل لديك إصدارات في تخصصاتك العلمية مما ذكرت؟

– نعم ومن أشهرها كتابي (الوجيز في العلاقات الاقتصادية الدولية) ويدرس في عدد من الجامعات العربية وطبع لأكثر من ست طبعات. وكتاب (الدولة البيضاء – مشروع إعادة بناء مؤسسات الدولة) وكتاب (معالجات الفساد المالي والإداري بطريقة الأنظمة التكاملية) وكتب أخرى صادرة او تحت الإنجاز.

{ ما هي ابرز المؤسسات العلمية التي تنتمي اليها؟

– منذ سنوات أمينا عاما للرابطة الدولية للباحث العلمي ومقرها لندن، وعضو الجمعية الأمريكية للعلوم المتقدمة AAAS ورئيس المركز البريطاني للدراسات والبحث العلمي، وعضو جميعة قياس لجودة التعليم، ورئيس الهيئة الإستشارية لجميعة الاجتماعيين وعضوية لجان جميعات ومنظمات عالمية.

{ ماذا عن نظرية الدهشة؟ نشر عنها كثير ولم نتعرف عليها عن قرب، هل لديكم ما يعننا على ذلك؟

– لقد قادني تخصصي في البحث العلمي، هذا التخصص الدقيق الى علم المنطق، وهذا الأخير قادني بعمق للتفكير جلياً عن جذور المعرفة ومنها فلسفة العلوم، حيث أن شغف الفيلسوف هو اكتشاف شيء ما عن العالم، عن الإنسان في العالم، عن الروابط السرية التي تربط بين الظواهر، عن تفسيرات لأسباب تلك الإرتباطات، عن النتائج وعلاقتها بالأسباب، فكل فكرة تكتشف شيئًا ما تولد الدهشة مما يجعلها كذلك، وهذا ما جعلني أزداد قوة في البحث والإطلاع لإيجاد تفسيرات لظاهرة علمية شغلت العلماء ولم تجلب إنتباه الآخرين بعناية.

{ ما الذي أدهشك في الدهشة حتى عملت على تطوير المفهوم الى نظرية؟

– الذي أدهش نيوتن نتيجة رؤيته (تفاحة تسقط) وحيث أنها رؤية قد تكون طبيعية للآخرين بينما اندهش منها نيوتن وأستنبط من تحققه النظرية، هذا الذي دفعني حاجة البحث العلمي الى نظرية تعنى بالتفسيرات للعلوم والمعارف وكثير من الأسئلة بوصفها كما كانت مفهوما أعتمد عليها المفكرون في تفسيراتهم. إضافة نوعية فلسفية للمكتبة في مجال ربط علوم المنطق والفلسفة والبحث العلمي بنظرية الدهشة، والإرتقاء بمفهوم الدهشة وفقا لتطبيقات النظريات العلمية الى نظرية ثابتة تستند لها العلوم بكافة تخصصاتها، والحاجة الى نظريات تفسيرية لتطوير فكر المجتمع بغرض فهم المتغيرات إنطلاقا من هذه النظرية.

ألفة معهودة

{ هل يناسب الدهشة أن نوصفها بالتعجب أو المفاجاة؟

– بالتأكيد علميا لا يناسب هذا الوصف فالمفاجاة هي تعجب سرعان ما يخفت لتحل محله الألفة المعهودة، بينما الدهشة هي قلق أنطولوجي إزاء ظواهر الكون وهي قلق يترجم إلى أسئلة فلسفية وهي الشك في معتقدات الحس المشترك وهي بالحقيقة مدخل لكل العلوم.

{ ما مدى الإهتمام محليا ودوليا بمنحك الشهادة من جامعة فالي الأمريكية وتسجيل النظرية؟

– الإهتمام على مستوى الزملاء والاصدقاء والمعارف شكل شرفا رفيعا لي في هذا المجال، وهناك جانب رسمي آخر ملتزم الصمت، لكن الصحافة ومنها جريدة الزمان الغراء كانت من أول من كتب عنها وكذلك الصحافة الأردنية والإماراتية والجزائر ومواقع الكترونية متعددة.* نتوقع منكم شرحا موسعا للنظرية وظروف كتابتها في ندوة علمية أو من خلال برنامج معين إن شاء الله فلا زال الموضوع بحاجة الى توضيح.

– بإذن الله ولا مانع من التعاون أبدا.

الحلي: شكرا لكم دكتور ونحن نعتز بكم عراقيون وعرب ودائما نتطلع الى تقديم الأفضل أن شاء الله.