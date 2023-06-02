فارس الايرانية: حزب الله يُعيد إحياء جبهة مزارع شبعا مجدداً

طهران – الزمان: افادت وكالة فارس الايرانية، الجمعة، نقلا عن مصادر خاصة لموقع الخنادق، عن، أن “المقاومة الاسلامية في لبنان، حزب الله، اعادت منذ مدة إحياء جبهة مزارع شبعا مجدداً.

وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار الجهوزية لاستعادة المزارع، مبينةً أنها تنفذ أعمالا تأهيلية للقوة الموجودة على حدودها، باعتبار ذلك جزء من حق المقاومة في استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة.

وبحسب ما نشرته فارس عن المصادر فان الجيش الاسرائيلي بدأ التدريب من الليلة حتى الأحد على ضربة مفاجئة ضد حزب الله يتبع التدريب جلسة تقييم أمني واسعة جداً لكل اذرع الجيش والمخابرات ثم يجتمع الكابينت لاتخاذ قرارات يوم الأحد.

ومزارع شبعا هي منطقة تقع على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان التي كانت الحدود اللبنانية السورية قبل يونيو 1967 واليوم هي الحدود بين لبنان والجزء من الجولان المحتل من قِبل إسرائيل. ويمرّ الخط الأزرق الذي رسمته هيئة الأمم المتحدة عام 2000 على جبل السماق وشمالي قمة جبل روس حيث يبقى معظم منطقة مزارع شبعا، (25 كم مربع تقريبا) جنوبا له. رغم مطالبة لبنان بممارسة السيادة على عموم هذه المنطقة، لم تفرض الأمم المتحدة حتى الآن الانسحاب منه على إسرائيل، لاعتباره جزء من سوريا الخاضع لسيطرة إسرائيلية حسب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.