فاتحة مرشيد تعود إلى الشعر، عشقها الأول، بديوان: لاحزنَ لي الآن

الزمان:

صدر عن المركز الثقافي للكتاب، بيروت /الدار البيضاء 2023، ديوان شعري جديد للشاعرة والروائية فاتحة مرشيد تحت عنوان “لا حزن لي الآن”، في طبعة أنيقة من الحجم المتوسط.

يضم الديوان قصيدة واحدة تأملية، كُتبت خلال الحجر الصحي والعزلة الاضطرارية التي فرضتها ظروف الوباء. فجاءت بمثابة حوار صادق مع الذات وصوتها الداخلي الذي تسرب إليه الوعي بهشاشة الكائن.. صوت يباغت بنبرته الفلسفية العميقة أمام سؤال الوجود وسلطة المجهول.

تتخلل شذرات القصيدة لوحات/حروفيات من إبداع الخطاط والفنان التشكيلي حميد الخربوشي، يُعبّر فيها الخط العربي، بجمالية وانسجام مع جسد النص، عن معاناة الذات المبدعة وقلقها الوجودي.

ديوان “لا حزن لي الآن”، هو العمل الشعري التاسع في مسار الشاعرة والروائية فاتحة مرشيد الفائزة بجائزة المغرب للشعر لسنة 2010.

بعد دواوينها: (شرارة من الهناك) 2017، (إنزع عنّي الخطى) 2015، (ما لم يقل بيننا) 2010، (آخر الطريق أوله) 2009، (تعال نُمطر) 2006، (أي سواد تُخفي يا قوس قزح) 2006، (ورق عاشق) 2003، و(إيماءات) 2002.

وقد صدرت لها سنة 2020 مختارات من دواوينها السابقة تحت عنوان “حميمية الغيم” ، باللغتين العربية والانجليزية (الترجمة لنور الدين الزويتني) عن المركز الثقافي للكتاب.

جدير بالذكر بأن الأديبة فاتحة مرشيد قد أصدرت في القصة: “لأن الحب لا يكفي” (2017)، والروايات التالية: “لحظات لا غير” (2007)، “مخالب المتعة”(2009)، “الملهمات”(2011)، “الحق في الرحيل”(2013)، “التوأم”(2016)، “انعتاق الرغبة”(2019)، و”نقطة الانحدار”(2022).