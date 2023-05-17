فؤاد شاكر يؤطّر موسوعة العراق
بغداد - الزمان
احتفت شخصيات ثقافية وإعلامية الثلاثاء الماضي بتوقيع كتاب (موسوعة العراق المصورة – ذاكرة مكان)والتي تحمل اسم المصور الفوتوغرافي الراحل فؤاد شاكر،وعن ذلك قال رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم في كلمة له خلال الحفل أن (المصور الفوتوغرافي فؤاد شاكر من المصورين المبدعين، والذي وثق الطفولة وعربات الزمن، وميزته في لعبة الظل والضوء”، مبيناً أن “هناك الكثير من أعمال المبدعين تتعرض للاندثار، لذلك علينا توثيق ما نستطيع توثيقه”. بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي أن ” الفوتوغرافي فؤاد شاكر وثق حياة البغداديين والعراق بشكل عام”، وقالت اسراء ابنة المصور الراحل فؤاد شاكر في تصريح “إن إصدار كتاب موسوعة العراق المصورة (ذاكرة مكان) يعد خطوة كبيرة باتجاه الحفاظ على التراث العراقي والهوية الوطنية”وأضافت: “ان موسوعة العراق المصورة التي احتفلنا بتوقيعها بجزئها الثاني حملت اسم والدي المصور الراحل فؤاد شاكر”.وأشارت الى “أنه من المؤمل أن تكون هناك إصدارات أخرى جديدة لوالدي لتستثمر تلك الإصدارات في محاور إبداعية أخرى لا تقل أهمية عن إصدار ذاكرة مكان “.