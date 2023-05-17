

فؤاد شاكر‮ ‬يؤطّر موسوعة العراق‮ ‬

بغداد‮ ‬‮- ‬الزمان

احتفت شخصيات ثقافية وإعلامية الثلاثاء الماضي‮ ‬بتوقيع كتاب‮ (‬موسوعة العراق المصورة‮ ‬– ذاكرة مكان)والتي‮ ‬تحمل اسم المصور الفوتوغرافي‮ ‬الراحل فؤاد شاكر،وعن ذلك قال رئيس شبكة الإعلام العراقي‮ ‬نبيل جاسم في‮ ‬كلمة له خلال الحفل أن‮ (‬المصور الفوتوغرافي‮ ‬فؤاد شاكر من المصورين المبدعين،‮ ‬والذي‮ ‬وثق الطفولة وعربات الزمن،‮ ‬وميزته في‮ ‬لعبة الظل والضوء‮”‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬أن‮ “‬هناك الكثير من أعمال المبدعين تتعرض للاندثار،‮ ‬لذلك علينا توثيق ما نستطيع توثيقه‮”. ‬بدوره،‮ ‬أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي‮ ‬أن‮ ” ‬الفوتوغرافي‮ ‬فؤاد شاكر وثق حياة البغداديين والعراق بشكل عام‮”‬،‮ ‬وقالت اسراء ابنة المصور الراحل فؤاد شاكر في‮ ‬تصريح‮ “‬إن إصدار كتاب موسوعة العراق المصورة‮ (‬ذاكرة مكان‮) ‬يعد خطوة كبيرة باتجاه الحفاظ على التراث العراقي‮ ‬والهوية الوطنية”وأضافت‮: “‬ان موسوعة العراق المصورة التي‮ ‬احتفلنا بتوقيعها بجزئها الثاني‮ ‬حملت اسم والدي‮ ‬المصور الراحل فؤاد شاكر‮”.‬وأشارت الى‮ “‬أنه من المؤمل أن تكون هناك إصدارات أخرى جديدة لوالدي‮ ‬لتستثمر تلك الإصدارات في‮ ‬محاور إبداعية أخرى لا تقل أهمية عن إصدار ذاكرة مكان‮ “.‬