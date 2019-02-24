غياب‭ ‬واسع‭ ‬للزعماء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭.. ‬ألمانيا‭: ‬لنتعاون‭ ‬مع‭ ‬جيراننا‭ ‬الجنوبيين

شرم‭ ‬الشيخ‭ (‬مصر‭) – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

انطلقت‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬بمصر‭ ‬امس‭ ‬قمة‭ ‬ضمت‭ ‬قادة‭ ‬الاتّحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ودول‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬وتهدف‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دولهم‭ ‬فيما‭ ‬تبدو‭ ‬قضية‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬خلفية‭ ‬القمّة‭ ‬لكنها‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬تبرز‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭. ‬ويستضيف‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومة‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬توافدوا‭ ‬تباعاً‭ ‬على‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬الأحد‭. ‬وغاب‭ ‬معظم‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬ومنهم‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وأمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬فيما‭ ‬حضر‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬«القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬هي‭ ‬الموضوعات‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬تهمّ‭ ‬الأوروبيين»‭. ‬وفي‭ ‬ملف‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬سيتم‭ ‬تناول‭ ‬الجانب‭ ‬التجاري‭ ‬كذلك‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬بين‭ ‬ضفتي‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭. ‬وفي‭ ‬تغريدة،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بريبن‭ ‬أمان‭ ‬إن‭ ‬«الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬هو‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬الشريك‭ ‬(التجاري)‭ ‬الأهم‭ ‬لدول‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية»،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬هذه‭ ‬التجارة‭ ‬«يوازي‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬مجتمعة»‭. ‬واشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬«قوى‭ ‬دولية‭ ‬أخرى‭ ‬نشطة‭ ‬في‭ ‬المنطقة»‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬«لذلك‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬متواجدا‭ ‬هناك‭ ‬فهم‭ ‬جيراننا‭ ‬الجنوبيون»‭. ‬واعتبر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬تزداد‭ ‬أهميتها‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬بتوغلات‭ ‬فيها‭ ‬«ليست‭ ‬بالضرورة‭ ‬في‭ ‬صالحنا»‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬مسؤول‭ ‬أوروبي‭ ‬آخر‭ ‬«لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تملأ‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬هذا‭ ‬الفراغ‭ ‬(الذي‭ ‬ستتركه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة)»،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬فرصة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬مصالحهم‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والأمنية‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للقمة‭ ‬الاثنين،‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬الاقليمية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬اليمن‭ ‬وليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬والنزاع‭ ‬الفلسطيني–الاسرائيلي‭.‬ومنذ‭ ‬السبت،‭ ‬بدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬أول‭ ‬ضيوفه‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬والرئيس‭ ‬الروماني‭ ‬كلاوس‭ ‬ايهونيس‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بلاده‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وكذلك‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭.‬

ووصل‭ ‬الى‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬كذلك‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬القمة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭.‬

ويشارك‭ ‬حوالى‭ ‬أربعين‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬وحكومة‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬جلسة‭ ‬موسعة‭ ‬أولى‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬يعقبها‭ ‬عشاء‭ ‬رسمي‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبيين‭ ‬القليلين‭ ‬الذين‭ ‬سيغيبون‭ ‬عن‭ ‬القمة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬وقادة‭ ‬ليتوانيا‭ ‬ولاتفيا‭. ‬وسيمثل‭ ‬فرنسا‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬جان–إيف‭ ‬لودريان‭.‬

واضافة‭ ‬الى‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل،‭ ‬ستتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬الى‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تجري‭ ‬فيه‭ ‬مشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الأوروبيين‭ ‬لتجنب‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬مسؤول‭ ‬أوروبي‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬«اتفاق‭ ‬في‭ ‬الصحراء»،‭ ‬فإن‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ستكون‭ ‬لديها‭ ‬الفرصة‭ ‬للتحادث‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬قبل‭ ‬افتتاح‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬17،00‭ ‬(15،00‭ ‬تغ)‭.‬

وفي‭ ‬لندن،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬البريطاني‭ ‬مايكل‭ ‬غوف‭ ‬إن‭ ‬ماي‭ ‬أحرزت‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬محاولتها‭ ‬تعديل‭ ‬شروط‭ ‬البريكست‭ ‬وتأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬خلال‭ ‬مشاوراتها‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬القمة‭.‬

ووعدت‭ ‬ماي‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬البريطانية،‭ ‬بإجراء‭ ‬اقتراع‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬حول‭ ‬البريكست‭ ‬«في‭ ‬12‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المقبل‭ ‬بحد‭ ‬أقصى»‭.‬

لكنّ‭ ‬الاوروبيين‭ ‬ونظراءهم‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬العربي–الاوروبي‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬خالد‭ ‬الهباس‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬تنتظر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬«بداية‭ ‬جديدة»‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬«تعتبر‭ ‬نجاحا‭ ‬لمصر‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬بتنظيمها‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬مقدمة‭ ‬الساحة‭ ‬الدبلوماسية»‭.‬

وشهدت‭ ‬مصر‭ ‬فترة‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬طويلة‭ ‬عقب‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬التي‭ ‬أسقطت‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭.‬