غوّاصة‭ ‬غرقت‭ ‬قبل‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬تطفو‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الفرنسي

باريس‭ – ‬الزمان‭:‬‭ ‬ظهر‭ ‬حطام‭ ‬غواصة‭ ‬ألمانية‭ ‬تعود‭ ‬للحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬كثبان‭ ‬رملية‭ ‬ساحلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا‭.‬

وكانت‭ ‬الغواصة‭ ‬قد‭ ‬غرقت‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬1917،‭ ‬ومنذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬صار‭ ‬ممكنًا‭ ‬مشاهدة‭ ‬جزئين‭ ‬من‭ ‬الغواصة‭ ‬“يو‭ ‬سي‭ ‬61”‭ ‬حين‭ ‬ينحسر‭ ‬الماء‭ ‬وقت‭ ‬الجَزر،‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬غرقت‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬الفرنسية‭ ‬المواجهة‭ ‬للسواحل‭ ‬الإنجليزية‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭. ‬ويقول‭ ‬فنسان‭ ‬شميت،‭ ‬الخبير‭ ‬السياحي‭ ‬المحلي:‭ ‬“في‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬1917،‭ ‬كانت‭ ‬الغواصة‭ ‬آتية‭ ‬من‭ ‬بلجيكا،‭ ‬وقد‭ ‬سلكت‭ ‬الخط‭ ‬الساحلي‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬السواحل‭ ‬الفرنسية‭ ‬الشمالية‭ ‬لوضع‭ ‬ألغام‭ ‬بحرية‭ ‬قبالة‭ ‬المرافئ‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬الفرنسي”‭.‬

وكانت‭ ‬مهمتها‭ ‬إغراق‭ ‬السفن‭ ‬التجارية،‭ ‬بهدف‭ ‬الضغط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الأعداء،‭ ‬لكنها‭ ‬تمكنت‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬إغراق‭ ‬سفينة‭ ‬حربية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لإيزابيل‭ ‬ديلومو‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬البحري‭.‬

ولما‭ ‬حوصرت‭ ‬الغواصة،‭ ‬البالغ‭ ‬طولها‭ ‬خمسين‭ ‬مترًا،‭ ‬عمد‭ ‬طاقمها‭ ‬إلى‭ ‬تدميرها‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬لمنع‭ ‬وقوعها‭ ‬بيد‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬ثم‭ ‬قبضت‭ ‬عليهم‭ ‬فرقة‭ ‬من‭ ‬الخيالة‭.‬

ويقول:‭ ‬“يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتخيّل‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الوحش‭ ‬التكنولوجي‭ ‬راقدًا‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬على‭ ‬أحصنتهم،‭ ‬يبدو‭ ‬المشهد‭ ‬وكأن‭ ‬العالم‭ ‬القديم‭ ‬هزم‭ ‬العالم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إطلاق‭ ‬رصاصة‭ ‬واحدة”‭.‬