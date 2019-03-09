غوغل يستذكر زها حديد في اليوم العالمي للمرأة

لندن – الزمان

احتفى محرك البحث (غوغل) بعدد من الشخصيات النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومن بينهن المعمارية العراقية زها حديد التي توفيت في آذار عام 2016 عن عمر ناهز 65 عاما.وجاء على موقع غوغل (ان زها حديد كانت أول امرأة تحصل على جائزة مرموقة في الهندسة المعمارية (جائزة بريتزكر للعمارة ).

حديد ولدت في بغداد، ودرست بها حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، ثم حصلت على شهادة البكالوريوس في الرياضيات من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1971 قبل أن تسافر للدراسة في بريطانيا، ثم فتحت مكتبا لها في لندن في عام 1979.

وتنتمي المعمارية، ذات الشهرة العالمية، إلى عائلة عريقة من الموصل ، حيث كانت الابنة الوحيدة للسياسي والاقتصادي المعروف محمد حديد الذي شغل مناصب وزارية رفيعة حتى سنة 1960 حين استقال من منصبه قبل أن يعود لمزاولة النشاط السياسي.وتمتعت حديد بشهرة واسعة في الأوساط المعمارية الغربية، حيث حصلت على جوائز وأوسمة عديدة خلال مسيرتها العملية.قد كانت أول امرأة تحصل على الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للدراسات المعمارية عن مجمل أعمالها.كما شاركت في تصميم بعض أشهر البنايات في العالم مثل مركز الرياضات المائية الذي احتضن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في عام 2012 في لندن، بالإضافة إلى بنايات أخرى في مدن عديدة منها دار الأوبرا في كارديف، وفي برلين وهونغ كونغ.وصممت حديد أيضا جسرا في سرقسطة بإسبانيا ومتحفا في غلاسكو ودار الأوبرا في غوانزهو ووانجو في الصين.وحصلت في عام 2012 على لقب (دام) وهو أرفع لقب تمنحه ملكة بريطانيا للنساء، بالإضافة إلى العديد من الجوائز.

وشددت حديد في عدة مقابلات تلفزيونية على فخرها بكونها عربية عراقية، معربة عن رغبتها في المشاركة في إعادة بناء العراق.وتوفيت حديد عن عمر ناهز 65 عاما إثر أزمة قلبية في مستشفى بالولايات المتحدة.