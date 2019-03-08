غوغل وزها حديد

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فاتح عبد السلام

حدث كبير عندما يحتفي محرك البحث غوغل الذي لا يستغني عنه اي نسان في الارض اليوم ، بالمعمارية العراقية الراحلة زها حديد ، لمناسبة يوم المرأة العالمي.

غادرت حديد (65 سنة)، وهي في قمة العطاء وأمامها أحلام كثيرة ومنجزات قيد التنفيذ ، عجزَ عمالقة المهندسين والمعماريين في العالم على مجاراتها .

وفي بلدها الذي ظلت تعبر عن اعتزازها الكبير به في جميع الاحتفالات العالمية ، لا يوجد استجابة احتفائية من الدولة بهذه العبقرية الفذة التي حملت اسم العراق بالرغم من انها اغتربت عنه اربعة عقود .

زها حديد رحلت ، ليس بها حاجة لتكريم من العراق أو امتيازات أو حفاوة أو استذكار ، وكل ما كان ينبغي للحكومة العراقية أن تفعله تخليداً لذكراها إنّما هو فخر للعراقيين جميعاً ، إذا يصلح الاحتفاء بذكراها يوماً وطنياً لتكريم المرأة العراقية التي لم تنقطع سلالات ابداعها . بل كان يمكن للسلطات أن تغسل ببهاء اسم الراحلة شيئاً من أدران السلطة التي تثقل خطواتها وشكلها وكلامها .

زها حديد ، نالت أعلى الاوسمة والميداليات والجوائز في حياتها ، وحصلت في عام 2012 على لقب ” Dame” وهو أرفع لقب تمنحه ملكة بريطانيا للنساء، على سبيل المثال . أعلم ان لدى النساء العراقيات طاقات كبيرة ، لم تفسح لها المجالات للظهور والمنافسة الدولية . وأملنا أن تولد في العراق مؤسسات تعنى بإبداع النساء العراقيات في صنوف العطاء من دون استثناء .

وقبل ذلك كله وبعده ، لا توجد امرأة في العالم مثل العراقية تحمّلت هذا الكم الهائل من اعباء الحياة ومصائبها وحروبها الداخلية والخارجية وجور القوانين ، وذلك البلاء كله اسهمت في وجوده السلطات بأنواعها .

رئيس التحرير – الطبعة الدولية