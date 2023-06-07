غوغل وأليفة رفعت

دبي – محسن حسين

مالا نعرفه عن (أليفة رفعت) التي وضع محرك البحث غوغل صورتها ومعلومات عنها بدلا من اسمه بمناسبة ذكرى ميلادها في 5 حزيران عام 1930.

اسمها الحقيقي فاطمة رفعت ولدت في مصر في 5 حزيران 1930 وتوفيت في كانون الاول 1996، اشتهرت باسمها المستعار أليفة رفعت ، كانت مؤلفة مصرية اشتهرت قصصها القصيرة المثيرة للجدل بتصويرها لديناميكيات الجنس الأنثوي والعلاقات ، وخسارة في الثقافة الريفية المصرية. أثناء تناول مثل هذه الموضوعات المثيرة للجدل ، ظل أبطال فاطمة رفعت مؤمنين دينياً مع مشاعر سلبية تجاه مصيرهم. لم تحاول قصصها تقويض النظام الأبوي ؛ بل تم استخدامها لتصوير المشاكل المتأصلة في المجتمع الأبوي عندما لا يلتزم الرجال بتعاليمهم الدينية التي تدعو إلى معاملة المرأة معاملة طيبة.

استخدمت فاطمة رفعت الاسم المستعار اليفة لمنع الإحراج من جانب عائلتها بسبب مواضيع قصصها ومسيرتها في الكتابة.