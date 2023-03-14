غوغل تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في خدماتها عبر الإنترنت

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عرضت‭ ‬شركة‭ “‬غوغل‭” ‬الثلاثاء‭ ‬أدوات‭ ‬جديدة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬الشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬إسناد‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬مهاماً‭ ‬معيّنة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬ابتكار‭ ‬حملات‭ ‬إعلانية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ “‬غوغل‭ ‬كلاود‭” (‬وحدة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭) ‬توماس‭ ‬كوريان،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬أنّ‭ “‬غوغل‭ ‬وورك‭ ‬سبايس‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬حزمة‭ ‬الأدوات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المكتبية‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬العملاقة،‭ “‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬المستخدمين‭ ‬بالوقت‭ ‬الفعلي‭”. ‬وأضاف‭ “‬أما‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية،‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أداة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭”. ‬وتتنافس‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الكبرى‭ ‬وأبرزها‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬و‭”‬غوغل‭”‬،‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬باهتمام‭ ‬عالمي‭ ‬فور‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الفائت‭.‬

واوضحت‭ “‬غوغل‭” ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أنّ‭ ‬مستخدمي‭ “‬جي‭ ‬مايل‭” ‬و‭”‬غوغل‭ ‬دوكس‭” ‬مثلاً،‭ ‬سيصبح‭ ‬بإمكانهم‭ “‬إدخال‭ ‬موضوع‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬عنه‭ ‬ليتم‭ ‬إنشاء‭ ‬مسودة‭ ‬لهم‭ ‬بصورة‭ ‬فورية‭”.‬

وتابعت‭ “‬كذلك،‭ ‬تساعد‭ +‬وورك‭ ‬سبايس‭+ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الرسالة‭ ‬الترحيبية‭ ‬الأولى‭ ‬بالموظفين‭ ‬الجدد،‭ ‬فتوفر‭ ‬عليهم‭ ‬تالياً‭ ‬وقتاً‭ ‬ومجهوداً‭”.‬

أما‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ “‬غوغل‭ ‬كلاود‭”‬،‭ ‬فسيكون‭ ‬بإمكانها‭ ‬إسناد‭ ‬مهام‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً،‭ ‬لأدوات‭ ‬أُدخلت‭ ‬إليها‭ ‬بيانات‭ ‬خاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬المعنية‭.‬

وعرض‭ ‬توماس‭ ‬كوريان‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لشركة‭ ‬مصنّعة‭ ‬للأثاث‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إنشاء‭ ‬تصميمات‭ ‬جديدة،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬روبوت‭ ‬محادثة‭ ‬مع‭ ‬زبائنها،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ابتكار‭ ‬حملات‭ ‬إعلانية‭ ‬تضم‭ ‬مواد‭ ‬مختلفة‭ (‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬القصيرة‭ ‬المُناسبة‭ ‬لتويتر‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الصور‭ ‬المُلائمة‭ ‬لإنستغرام‭).‬

وبات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬مُدمجاً‭ ‬في‭ ‬وسائط‭ ‬متعددة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬والنصوص،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المواد‭ ‬الصوتية‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭.‬

وأوضح‭ ‬كوريان‭ ‬أن‭ ‬الميزات‭ ‬الجديدة‭ ‬ستُعرض‭ ‬بداية‭ ‬أمام‭ ‬جهات‭ ‬لاختبارها‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ “‬غوغل‭ ‬كلاود‭” ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬لشركة‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬عن‭ “‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”.‬