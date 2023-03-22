غوغل تتيح الاستخدام العام لروبوت المحادثة الخاص بها

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أتاحت‭ “‬غوغل‭” ‬امس‭ ‬الاستخدام‭ ‬العام‭ ‬لروبوت‭ ‬المحادثة‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ “‬بارد‭”‬،‭ ‬منافس‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬إجاباته‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬التفاعل‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المستخدمين‭. ‬وكانت‭ ‬شركة‭ “‬ألفابت‭” ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ “‬غوغل‭” ‬سارعت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ “‬بارد‭” ‬بعد‭ ‬الإقبال‭ ‬الواسع‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬الذي‭ ‬ابتكرته‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬الناشئة‭ ‬الأميركي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬وأطلقته‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الفائت‭.‬‮ ‬‭ ‬وقد‭ ‬أثارت‭ ‬برمجية‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬اهتماماً‭ ‬واسعاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬بفعل‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬نصوص‭ ‬متقنة‭ ‬مثل‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والمقالات‭ ‬والقصائد،‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬معلوماتية،‭ ‬في‭ ‬ثوانٍ‭ ‬فقط‭. ‬وحُصِر‭ ‬استخدم‭ “‬بارد‭” ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بمشاركين‭ “‬موثق‭ ‬بهم‭” ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التجريبية،‭ ‬قبل‭ ‬إفساح‭ ‬استخدامه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للعامة،‭ ‬ولكن‭ ‬وفق‭ ‬قيود‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬لائحة‭ ‬انتظار‭ ‬لضبط‭ ‬الطلب‭.‬‮ ‬‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬استخدام‭ “‬بارد‭” ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬‭”‬غوغل‭” ‬سوندار‭ ‬بيتشاي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الموظفين‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬سيفاجئنا‭ ‬الناس‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬عندما‭ ‬يبدأون‭ ‬استخدام‭ +‬بارد‭+ ‬واختبار‭ ‬قدراته‭”.‬

وأضاف‭ “‬لن‭ ‬تسير‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬لكن‭ ‬تعليقات‭ ‬المستخدمين‭ ‬ضرورية‭ ‬لتحسين‭ ‬المنتج‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الأساسية‭”. ‬وكان‭ ‬المجموعة‭ ‬الكاليفورنية‭ ‬تعرّض‭ ‬لانتقادات‭ ‬داخلية‭ ‬لاستعجاله‭ ‬إطلاق‭ “‬بارد‭” ‬بهدف‭ ‬اللحاق‭ ‬بمايكروسوفت‭. ‬وخُصص‭ ‬لواجهة‭ “‬بارد‭” ‬موقع‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬محرك‭ “‬غوغل‭” ‬للبحث،‭ ‬مع‭ ‬مساحة‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬كتابة‭ ‬سؤال‭ ‬فيها‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عما‭ ‬يميزه‭ ‬عن‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬أجاب‭ ‬بارد‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬منافسه،‭ “‬قادر‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محرك‭ ‬بحث‭ ‬غوغل‭”.‬‮ ‬‭ ‬وأشار‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ “‬قيد‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ +‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭+ ‬بات‭ ‬متاحاً‭ ‬للعامة‭”. ‬وأضاف‭ “‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنني‭ ‬أتعلم‭ ‬باستمرار‭ ‬وأتحسن‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ +‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭+ ‬بلا‭ ‬تغيير‭ ‬حتماً‭”. ‬وكتب‭ ‬نائبا‭ ‬رئيس‭ “‬غوغل‭” ‬سيسي‭ ‬هسياوإلي‭ ‬كولينز‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬للمجموعة‭: “‬لقد‭ ‬تعلمنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ +‬بارد‭+‬،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬تحسينه‭ ‬هي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليقات‭ ‬من‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭”.‬

وأضافا‭ “‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمونه،‭ ‬كانت‭ ‬النماذج‭ ‬اللغوية‭ ‬الكبيرة‭ (‬LLM،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬يمكنه‭ ‬تقديم‭ ‬إجابات‭ ‬للأسئلة‭ ‬المصاغة‭ ‬بلغة‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭) ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالإجابات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭”.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تغذية‭ ‬خوارزمية‭ “‬إل‭ ‬إل‭ ‬إم‭” ‬بالبيانات‭ ‬والمحادثات‭ ‬المكتوبة،‭ ‬يمكنها‭ ‬تحديد‭ ‬الإجابة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬للسؤال‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭.‬

ويستند‭ “‬بارد‭” ‬إلى‭ “‬لامدا‭” (‬LaMDA‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬حاسوبي‭ ‬صمّمته‭ “‬غوغل‭” ‬لتشغيل‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭ (‬تشات‭ ‬روبوتس‭)‬،‭ ‬وأعلنت‭ ‬مجموعة‭ “‬ماونتن‭ ‬فيو‭” ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬