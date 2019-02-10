غوغل‭ ‬كروم‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬المخترقة‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬أن‭ ‬متصفح‭ ‬كروم‭ ‬الشهير‭ ‬يحذر‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬المخترقة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬غير‭ ‬الآمنة،‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬وخدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬ولكن‭ ‬يشترط‭ ‬لذلك‭ ‬تثبيت‭ ‬الأداة‭ ‬الإضافية‭ ‬Password‭ ‬Checkup،‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬غوغل‭ ‬أخيراً‭. ‬وإذا‭ ‬قام‭ ‬المستخدم‭ ‬بتثبيت‭ ‬الأداة‭ ‬الإضافية‭ ‬فسوف‭ ‬تظهر‭ ‬رسالة‭ ‬تحذير‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬اسم‭ ‬مستخدم‭ ‬وكلمة‭ ‬مرور‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬الويب‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬اختراق‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬سرقتها،‭ ‬وأصبحت‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬فحص‭ ‬كلمة‭ ‬المرور،‭ ‬وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬إدخال‭ ‬المستخدم‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬غوغل‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي‭ ‬وتكون‭ ‬مشفرة‭ ‬بالكامل‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متصفح‭ ‬موزيلا‭ ‬فايرفوكس‭ ‬يحذر‭ ‬المستخدم‭ ‬بالفعل‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬2018‭ ‬عندما‭ ‬يقوم‭ ‬بتصفح‭ ‬موقع‭ ‬ويب‭ ‬تعرض‭ ‬للاختراق‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬تسريب‭ ‬بيانات‭ ‬منه،‭ ‬حيث‭ ‬يظهر‭ ‬تلميح‭ ‬أسفل‭ ‬شريط‭ ‬العنوان‭ ‬يوضح‭ ‬وقت‭ ‬الاختراق‭ ‬أو‭ ‬التسريب‭ ‬وحجمه،‭ ‬ولا‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬هنا‭ ‬تثبيت‭ ‬أدوات‭ ‬إضافية‭.‬

وبخلاف‭ ‬خدمة‭ ‬الفحص‭ ‬Password‭ ‬Checkup‭ ‬لمتصفح‭ ‬غوغل‭ ‬كروم‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬الوصول‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬بنفسه‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمة‭ ‬فايرفوكس‭ ‬Monitor،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬حساب‭ ‬مستخدم‭ ‬بأحد‭ ‬مواقع‭ ‬الويب،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للاختراق،‭ ‬وتعتمد‭ ‬خدمة‭ ‬فايرفوكس‭ ‬Monitor‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الباحث‭ ‬الاسترالي‭ ‬تروي‭ ‬هانت،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬أمان‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬خدمة‭ ‬مشابهة‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬Have‭ ‬I‭ ‬been‭ ‬pwned‭.‬