غوغل‭ ‬تمنحك‭ ‬ميزة‭ ‬كشف‭ ‬اختراق‭ ‬حسابك‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أطلقت‭ ‬«غوغل»،‭ ‬مؤخرا،‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬تنبه‭ ‬مستخدمي‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬«جيميل»‭ ‬إلى‭ ‬تعرض‭ ‬حساباتهم‭ ‬للاختراق‭ ‬وتحثهم‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬أنفسهم‭.‬

ويمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأداة‭ ‬الجديدة‭ ‬عبر‭ ‬خيار‭ ‬الإعدادات‭ ‬ثم‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬Google‭ ‬Password‭ ‬Checkup

وتتم‭ ‬عملية‭ ‬التحقق،‭ ‬بكل‭ ‬بساطة،‭ ‬إذ‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬متصفح‭ ‬«غوغل‭ ‬كروم»‭ ‬حتى‭ ‬تقوم‭ ‬المنصة‭ ‬بالتنبيه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬اختراق‭ ‬لكلمة‭ ‬المرور‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬«تايم»،‭ ‬فإن‭ ‬غوغل‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬مشفرة‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬المرورية‭ ‬المرتبطة‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬بعمليات‭ ‬الاختراق‭ ‬والقرصنة‭.‬

وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة،‭ ‬يقوم‭ ‬غوغل‭ ‬بمقارنة‭ ‬كلمتك‭ ‬المرورية‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬الكلمات‭ ‬الأخرى‭ ‬المشبوهة،‭ ‬ولا‭ ‬تؤثر‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬المشفرة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬للمستخدم‭.‬

وإذا‭ ‬اكتشفت‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬تطابقا‭ ‬بين‭ ‬الكلمتين،‭ ‬تنصح‭ ‬غوغل‭ ‬بتغيير‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬القراصنة‭ ‬قد‭ ‬يضعون‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى‭.‬

وتسمح‭ ‬غوغل‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬لمستخدميها‭ ‬أن‭ ‬يغيروا‭ ‬كلماتهم‭ ‬المرورية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الاسترجاع‭ ‬أثناء‭ ‬نسيان‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭.‬

ويوصي‭ ‬خبراء‭ ‬التقنية‭ ‬باستبدال‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬الجديدة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬التنبيه‭ ‬فقط‭ ‬ولا‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭. ‬كما‭ ‬تعكف‭ ‬شركة‭ ‬«غوغل»،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬تحديث‭ ‬«ثوري»‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الخرائط‭ ‬«غوغل‭ ‬مابس»،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬إلى‭ ‬الأمكنة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬متاحة‭ ‬عما‭ ‬قريب‭.‬

ويعتمد‭ ‬التحديث‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬التقني‭ ‬«بالواقع‭ ‬المعزز»،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬عدسة‭ ‬كاميرا‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬إلى‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬أثناء‭ ‬التنقل‭.‬

وتقوم‭ ‬تقنية‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬صور‭ ‬وأجسام‭ ‬ومعلومات‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وبعد‭ ‬إضافة‭ ‬الميزة،‭ ‬سيكون‭ ‬بوسع‭ ‬المستخدم‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬صورة‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬وفضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬ستظهر‭ ‬عدة‭ ‬أسهم‭ ‬عريضة‭ ‬حتى‭ ‬تدل‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يمشي‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»،‭ ‬فإن‭ ‬غوغلكانت‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬أقيم‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ويجري‭ ‬إخضاع‭ ‬الميزة‭ ‬للتجربة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭.‬