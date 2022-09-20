غوتيريش يصف الشرق الأوسط:استقرار العراق مهدد والعنف سائد في سوريا والاتفاق النووي مع ايران بعيد المنال

الامم المتحدة -الزمان
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء أمام قادة العالم أجمع من مخاطر «سخط عالمي في الشتاء» من جراء الأزمات المتعددة التي تواجه البشرية، من الحرب في أوكرانيا إلى تداعيات الاحترار المناخي.
وقال غوتيريش في افتتاح فاعليات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة إن «أزمة القدرة الشرائية تتفاقم، الثقة تتلاشى، التفاوتات تتزايد وكوكبنا يحترق»، منددا بـ»خلل هائل» يعيق التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها. واكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن التوترات في العراق تهدد الاستقرار. وقال غوتيريش في كلمته إن «التوترات التي شهدها العراق تهدد استقراره وقال أيضا ان سوريا يسودها العنف والمعاناة ، وان «الاقتصاد الأفغاني في حالة خراب وأكثر من نصف سكان البلاد يواجهون مستويات شديدة من الجوع».
ورأى، أن «التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ما زال بعيد المنال».». واعتبر الأمين العام أن «هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب». وقال غوتيريش «دعونا لا نخدع أنفسنا. نحن في بحر هائج. يلوح في الأفق سخط عالمي في الشتاء».
وعلى الرغم من هذه المخاطر، المجتمع الدولي «مشلول»، وفق غوتيريش الذي لفت إلى مخاطر «انقسامات خطرة بين الغرب والجنوب».
وأشار إلى أن «الانقسامات الجيوسياسية تقوّض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي والثقة لا سيما تلك التي تضعها المجتمعات في المؤسسات الديموقراطية».
وأضاف «لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو ، فيما التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع الأمين العام للجامعة العربية ، و أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن كلمة العراق بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلقيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستتناول قضايا داخلية ومن بينها نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال حسين في حديث تلفزيوني من نيويورك: إن “رئيس الوزراء سيتناول في كلمة العراق قضايا داخلية ومن بينها نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة”.
وأضاف إن “الكلمة ستتطرق كذلك لدور العراق الريادي في المنطقة وتحدي الأمن الغذائي خاصة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية”.
وافتتحت اليوم في مدينة نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين.
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