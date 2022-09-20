غوتيريش يصف الشرق الأوسط:استقرار العراق مهدد والعنف سائد في سوريا والاتفاق النووي مع ايران بعيد المنال

الامم‭ ‬المتحدة‭ -‬الزمان‭ ‬

حذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬سخط‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬الشتاء‮»‬‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الأزمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البشرية،‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬

وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬فاعليات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬السنوية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬تتفاقم،‭ ‬الثقة‭ ‬تتلاشى،‭ ‬التفاوتات‭ ‬تتزايد‭ ‬وكوكبنا‭ ‬يحترق‮»‬،‭ ‬منددا‭ ‬بـ»خلل‭ ‬هائل‮»‬‭ ‬يعيق‭ ‬التصدي‭ ‬للمشاكل‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬ناجعة‭ ‬لها‭. ‬واكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تهدد‭ ‬الاستقرار‭. ‬وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التوترات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬العراق‭ ‬تهدد‭ ‬استقراره‭ ‬وقال‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬يسودها‭ ‬العنف‭ ‬والمعاناة‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬الأفغاني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خراب‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬يواجهون‭ ‬مستويات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬الجوع‮»‬‭.‬

ورأى،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‮»‬‭.‬‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬تهدد‭ ‬مستقبل‭ ‬البشرية‭ ‬ومصير‭ ‬الكوكب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬لا‭ ‬نخدع‭ ‬أنفسنا‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬هائج‭. ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬سخط‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬الشتاء‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر،‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬مشلول‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬غوتيريش‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬‮«‬انقسامات‭ ‬خطرة‭ ‬بين‭ ‬الغرب‭ ‬والجنوب‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الانقسامات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬تقوّض‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والثقة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬العراق‭ ‬بأعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬سيلقيها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ستتناول‭ ‬قضايا‭ ‬داخلية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬وملف‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬تلفزيوني‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭: ‬إن‭ ‬“رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سيتناول‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬العراق‭ ‬قضايا‭ ‬داخلية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬وملف‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة”‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬“الكلمة‭ ‬ستتطرق‭ ‬كذلك‭ ‬لدور‭ ‬العراق‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحدي‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬–‭ ‬الأوكرانية”‭.‬

وافتتحت‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدورتها‭ ‬السابعة‭ ‬والسبعين‭.‬

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