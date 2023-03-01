غوتيريش: جئت الى العراق لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية مرحبا بدوره المحوري

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬العراقيين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬دائرة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‮»‬‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬الازدهار‭ ‬والحرية‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬للبلاد‭ ‬منذ‭ ‬ستّ‭ ‬سنوات،‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬‮«‬التضامن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العراقيين‭.‬

تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬غوتيريش‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلن‭ ‬غوتيريش‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تضامن‭ ‬وللتأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعم‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الديموقراطية‭… ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لكل‭ ‬العراقيين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬متطرقاً‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬ملفات‭ ‬هامة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬رحب‭ ‬غوتيريش‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬‮«‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البلاد‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خفض‭ ‬البطالة‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬للشباب‮»‬‭. ‬يتمتع‭ ‬العراق‭ ‬بثروات‭ ‬نفطية‭ ‬هائلة،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭%‬‭ ‬من‭ ‬إيراداته،‭ ‬فيما‭ ‬تخطّت‭ ‬احتياطاته‭ ‬بالعملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المئة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحروب،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬العراق‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تهالك‭ ‬في‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬وتلكؤ‭ ‬في‭ ‬اقتصاده‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نموه‭ ‬متعثراً‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭.‬‮ ‬

تواجه‭ ‬البلاد‭ ‬كذلك‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭ ‬مزمن،‭ ‬فرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬كلّف‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬مناوشات‭ ‬ومفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬الشيعية‭ ‬الكبرى‭ ‬واشتباكات‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬السني‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬المعادلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ازعاج‭ ‬سياسي‭. ‬وشهد‭ ‬البلد‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬المنددة‭ ‬باختلالات‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬والبطالة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وهيمنة‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬والفساد‭ ‬المزمن‭ ‬وتهالك‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭.‬‮ ‬

وأعرب‭ ‬غوتيريش‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬للعراق‭ ‬إلى‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الأمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكسر‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬دائرة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والهشاشة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬والحرية‭ ‬والسلام‭ ‬ورحّب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كذلك‭ ‬بدور‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬المحوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‮»‬،‭ ‬و»التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية‮»‬‭.‬‮ ‬

وتتوسط‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬الخصمان‭ ‬الإقليميان،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬لقاءات‭ ‬مثمرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬متعثرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ودعا‭ ‬غوتيريش‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬‮«‬آلية‭ ‬حوار‮»‬‭ ‬تضمّ‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الثماني‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً‭ ‬ولن‭ ‬يتحقق‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬لكن‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬هندسة‭ ‬أمنية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬استقلال‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬وعدم‭ ‬تدخل‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الآخر‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬شدد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬أولويات‭ ‬حكومته‭ ‬من‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬و»محاربة‭ ‬الفقر‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ماضون‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬معادلة‭ ‬الاستقرار‭. ‬حكومتنا‭ ‬خلقت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني،‭ ‬واليوم‭ ‬العراق‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬للحل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وليس‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬الفرقاء‭ ‬والآراء‭ ‬المتناقضة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬نرى‭ ‬أنه‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬ريادياً‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬لخلق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الإقليمي‭ ‬المستقر‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬قطعا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬والتقى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬كذلك‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭. ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬أيضاً‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬رشيد،‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬وبممثّلين‭ ‬عن‭ ‬منظّمات‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬دشن‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2003‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬واحدةً‭ ‬من‭ ‬الصفحات‭ ‬الأكثر‭ ‬دمويةً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق،‭ ‬من‭ ‬محطاتها‭ ‬اقتتال‭ ‬طائفي‭ ‬عنيف‭ ‬وصعود‭ ‬لجهاديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

ومتحدثاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأيام‭ ‬قتامةً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬استذكر‭ ‬غوتيريش‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬ضد‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬القناة‮»‬،‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حينها‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬قتيلاً‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ممثل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬البرازيلي‭ ‬سيرجيو‭ ‬فييرا‭ ‬دي‭ ‬ميلو‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬‮«‬غيّر‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكسر‭ ‬عزمنا‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬ودعم‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬‮ ‬

يزور‭ ‬غوتيريش‭ ‬الخميس‭ ‬مخيّماً‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬أربيل‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬ممثّلين‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭.‬

ومن‭ ‬العراق‭ ‬يتوجّه‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬للمشاركة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬قمّة‭ ‬البلدان‭ ‬الأقل‭ ‬نمواً‭.‬