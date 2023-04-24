غوتيريش:النزاع في السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬قد‭ ‬‮«‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬وأبعد‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬نقاش‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بشأن‭ ‬التعددية‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬‮«‬يستمر‭ ‬في‭ ‬التدهور‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭. ‬إنها‭ ‬تهدد‭ ‬بحريق‭ ‬كارثي‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬قد‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬وأبعد‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬ودعوتُهما‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوترات‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬التفاوض‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لإبعاد‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‮»‬‭ ‬مجددا‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقال‭ ‬غوتيريش»سأكون‭ ‬واضحا‭: ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليست‭ ‬بصدد‭ ‬مغادرة‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬تعيد‭ ‬تنظيم‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬كي‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬دعمنا‭ ‬للشعب‭ ‬السوداني‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬التزامنا‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني،‭ ‬دعما‭ ‬لرغبته‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬ينعم‭ ‬فيه‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلام‭. ‬نقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬العصيبة