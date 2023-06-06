غواصون متطوعون ينظفون قاع بحر إيجه

سانتوريني‭ (‬اليونان‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نفذ‭ ‬غواصون‭ ‬متطوعون‭ ‬حملة‭ ‬تنظيف‭ ‬لقاع‭ ‬بحر‭ ‬إيجه‭ ‬قبالة‭ ‬جزيرة‭ ‬سانتوريني‭ ‬اليونانية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬شملت‭ ‬انتشال‭ ‬شباك‭ ‬الصيد‭ ‬والإطارات‭ ‬والعلب‭ ‬والأكياس‭ ‬البلاستيكية‭ ‬التي‭ ‬رُميَت‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬المياه‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المؤسِس‭ ‬المشارك‭ ‬لمنظمة‭ “‬إيجيان‭ ‬ريبيرث‭” ‬اليونانية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬جورج‭ ‬ساريلاكوس‭ “‬أردنا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬البيئة‭ ‬العالمي‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬للتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬شباك‭ ‬الصيد‭ ‬المتروكة‭ ‬في‭ ‬البحار‭”.‬‮ ‬‭ ‬وغاصت‭ ‬المتطوعة‭ ‬ميكا‭ ‬بانايوتوبولو‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬مستعينة‭ ‬بقارورتي‭ ‬أوكسيجين‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬45‭ ‬متراً‭ ‬لجمع‭ ‬النفايات‭ ‬القابعة‭ ‬في‭ ‬القاع،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لاحقاً‭ ‬لإعادة‭ ‬تدوير‭. ‬ونبهت‭ ‬ميكا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬هذه‭ ‬الشباك‭ ‬المتروكة‭ ‬تصبح‭ ‬أشبه‭ ‬بمصائد‭ ‬للأسماك‭ ‬وتتسبب‭ ‬بنفوقها‭”.‬

وفي‭ ‬ميناء‭ ‬فليشادا‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬المتطوعون،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬سانتوريني‭ ‬أنتونيس‭ ‬سيغالاس‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ “‬تكاثر‭ ‬شباك‭ ‬الصيد‭ ‬المتروكة‭ ‬التي‭ ‬ابتلعت‭ ‬آلاف‭ ‬الأسماك‭ ‬والحيوانات‭ ‬والنباتات‭ (…) ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭” ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الجزيرة‭.‬‮ ‬

ودأبت‭ “‬إيجيان‭ ‬ريبيرث‭” ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انتشال‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬اليونانية‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬ملايين‭ ‬المصطافين‭ ‬سنوياً‭.‬‮ ‬

ولاحظ‭ ‬جورج‭ ‬ساريلاكوس‭ ‬أن‭ “‬شباك‭ ‬الصيد‭ ‬المتروكة‭ ‬تمثّل‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬البحري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬تحدٍ‭ ‬حقيقي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ظاهراً‭ ‬للعيان‭ ‬قبل‭ ‬اليوم،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬ما‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭”.‬

وتمكن‭ ‬غواصو‭ “‬إيجيان‭ ‬ريبيرث‭” ‬المتطوعون‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬80‭ ‬عملية‭ “‬تنظيف‭” ‬نفذوها‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬إيجه‭ ‬من‭ ‬انتشال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬الشباك‭ ‬المتروكة‭ ‬أو‭ ‬المفقودة‭ ‬ومئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأكياس‭ ‬البلاستيكية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬إحدى‭ ‬المشاكل‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬قيعان‭ ‬البحار‭.‬

وفرضت‭ ‬اليونان‭ ‬ضريبة‭ ‬قدرها‭ ‬9‭ ‬سنتات‭ ‬على‭ ‬الأكياس‭ ‬البلاستيكية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬لكنّ‭ ‬توزيعها‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬جورج‭ ‬ساريلاكوس‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬إيجابية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ “‬الصيادين‭ ‬بدأوا‭ ‬بتغيير‭ ‬عقلياتهم‭ ‬وإعطاء‭ ‬معداتهم‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭”.‬

وأكد‭ ‬كرياكوس‭ ‬بريكاس،‭ ‬وهو‭ ‬صياد‭ ‬يبلغ‭ ‬71‭ ‬عاماً،‭ ‬إدراكه‭ ‬أن‭ “‬ثروات‭ ‬البحر‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬النفاد‭”.‬

وقال‭ “‬بات‭ ‬تأمين‭ ‬مستلزمات‭ ‬العيش‭ ‬أمراً‭ ‬صعباً‭ ‬على‭ ‬الصيادين‭. ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬ينصبوا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشباك،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬الشباك‭ ‬التي‭ ‬يضعونها،‭ ‬سيفقدون‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭. ‬إنها‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة‭!”.‬