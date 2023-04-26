غواصة نووية أمريكية لدعم كوريا الجنوبية ولندن تحذر من عواقب مدمرة لحرب في تايوان

لندن‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

دافع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬اقتصادية‭ ‬مدمرة‭ ‬لحرب،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تبنى‭ ‬فيه‭ ‬أيضًا‭ ‬نبرة‭ ‬أكثر‭ ‬تصالحا‭ ‬حيال‭ ‬بكين‭.‬

وقال‭ ‬كليفرلي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬حرب‭ ‬عبر‭ ‬المضيق‭ ‬مأساة‭ ‬إنسانية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬ستدمر‭ ‬2،6‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬حسب‭ ‬مؤشر‭ ‬نيكاي‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تنجو‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬التداعيات‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقعها‭ ‬البعيد‭ ‬لا‭ ‬يؤمن‭ ‬أي‭ ‬حماية‭ ‬مما‭ ‬سيشكل‭ ‬ضربة‭ ‬‮«‬كارثية‮»‬‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬والصين‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ألا‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬لتغيير‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‮»‬‭.‬‮ ‬

ودعا‭ ‬بكين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الشفافية‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬توسعها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بينما‭ ‬‮«‬تجري‭ ‬الصين‭ ‬حاليًا‭ ‬أكبر‭ ‬تعزيز‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬السلم‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبكين‭ ‬رأى‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عزل‭ ‬الصين‮»‬‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬تهديدا‭ ‬فقط‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خطأ‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬واضحًا‭ ‬وبسيطًا‭ – ‬وربما‭ ‬مرضيًا‭ – ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬إذا‭ ‬أكدت‭ ‬وجود‭ ‬حرب‭ ‬باردة‭ ‬جديدة‭ ‬وقلت‭ ‬إن‭ ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬عزل‭ ‬الصين‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خطأ‮»‬‭.‬‮ ‬

وسترسل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬غواصة‭ ‬نووية‭ ‬لتتوقف‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الردع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬اميركي‭ ‬كبير‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬اشترط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬الغواصة‭ ‬المجهزة‭ ‬بصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬ذات‭ ‬قدرة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وثيقة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬واشنطن‮»‬‭ ‬وسيقرها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاليا‭.‬

وبحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬بايدن‭ ‬ويون‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬حقا‭ ‬منذ‭ ‬ذروة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬مع‭ ‬أقرب‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬حلفائنا‭ ‬في‭ ‬اوروبا‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬باتخذا‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تسعى‭ ‬لتأكيد‭ ‬‮«‬التزامنا‭ ‬بالردع‭ ‬الموسع‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬تحدثوا‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬لنشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ – ‬خلافا‭ ‬للحرب‭ ‬الباردة‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬استراتيجية‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستؤكد‭ ‬سيول‭ ‬التزامها‭ ‬عدم‭ ‬السعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترسانة‭ ‬نووية‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬‮«‬سنعلن‭ ‬نيتنا‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لجعل‭ ‬قوة‭ ‬الردع‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭ ‬أكثر‭ ‬ظهورا‭ ‬عبر‭ ‬النشر‭ ‬المنتظم‭ ‬للأصول‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬زيارة‭ ‬الغواصة‭ ‬النووية‭ ‬البالستية‭ ‬الاميركية‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغواصات،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬تدفق‭ ‬معتاد‮»‬‭ ‬لمنصات‭ ‬كبرى‭ ‬اخرى،‭ ‬‮«‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قاذفات‭ ‬أو‭ ‬حاملات‭ ‬طائرات‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬لن‭ ‬تتمركز‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ (‬في‭ ‬المنطقة‭) ‬وبالتاكيد‭ ‬لا‭ ‬اسلحة‭ ‬نووية‮»‬‭.‬