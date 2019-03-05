غموض‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬بوتفليقة‭ ‬والتظاهرات‭ ‬متواصلة‭ ‬والجيش‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية

الجزائر‭ – ‬جنييف‭ – ‬الزمان‭ ‬

تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الطلاب‭ ‬مجددا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائر‭ ‬وفي‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ترشح‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وجه‭ ‬الجيش‭ ‬تحذيرا‭ ‬الى‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬العودة‭ ‬بالبلاد‭ ‬الى‭ ‬فترة‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬في‭ ‬التسعينات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسميهم‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬ان‭ ‬صحة‭ ‬بوتفليقة‭ ‬متدهورة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المشفى‭ ‬المعالج‭ ‬بجنييف‭.‬

وأطلق‭ ‬الطلاب‭ ‬هتافات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬«جيبو‭ ‬+بي‭ ‬ار‭ ‬اي+‭ ‬(القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬للشرطة)‭ ‬زيدوا‭ ‬الصاعقة‭ ‬(وحدة‭ ‬من‭ ‬الجيش)‭ ‬ماكانش‭ ‬عهدة‭ ‬خامسة‭ ‬يا‭ ‬بوتفليقة»،‭ ‬وسط‭ ‬انتشار‭ ‬كبير‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تتدخل،‭ ‬بل‭ ‬اكتفت‭ ‬بتحديد‭ ‬مكان‭ ‬تجمعهم‭ ‬وتحركهم‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬المجاورة‭ ‬لساحة‭ ‬البريد‭ ‬المركزي‭. ‬وساند‭ ‬المارة‭ ‬الطلاب‭ ‬بالتصفيق‭ ‬وقام‭ ‬سائقون‭ ‬بإطلاق‭ ‬أبواق‭ ‬سياراتهم‭ ‬تأييدا‭. ‬وتظاهر‭ ‬الطلاب‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬وهران‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬الجزائر‭ ‬وتوجهوا‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬محلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬«تعبئة‭ ‬كبرى»‭. ‬كما‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الطلاب‭ ‬مع‭ ‬أساتذتهم‭ ‬في‭ ‬قسنطينة‭ ‬ثالث‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ ‬بحسب‭ ‬صحافي‭ ‬محلي‭ ‬وعنابة‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬صحافي‭ ‬عن‭ ‬تظاهرة‭ ‬«ضخمة»‭ ‬ضمت‭ ‬الآلاف‭. ‬وأفاد‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬الطلاب‭ ‬تظاهروا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬بجاية‭ ‬(180‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬الجزائر)‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬القبائل‭.‬

كما‭ ‬تظاهر‭ ‬طلاب‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البليدة‭ ‬والبويرة‭ ‬وتيزي‭ ‬أوزو‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الاخباري‭ ‬«كل‭ ‬شيئ‭ ‬عن‭ ‬الجزائر»‭ ‬وفي‭ ‬ستيف‭ ‬وتلمسان‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬«الوطن»‭.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬تُمنع‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬التظاهر‭ ‬منذ‭ ‬2001،‭ ‬أصبح‭ ‬الطلاب‭ ‬يتجمعون‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬استجابة‭ ‬لدعوات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ولم‭ ‬تتدخل‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬واكتفت‭ ‬باحتواء‭ ‬الطلاب‭ ‬ضمن‭ ‬عدة‭ ‬شوارع‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬وجدوا‭ ‬الطريق‭ ‬أمامهم‭ ‬مقطوعة‭ ‬غير‭ ‬الطلاب‭ ‬مسار‭ ‬التظاهرة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬صدامات‭.‬

ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬أصبح‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الثمانيني‭ ‬المريض‭ ‬والمقعد‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬هدفا‭ ‬لاحتجاجات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

وقدّم‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الأحد‭ ‬ملفّ‭ ‬ترشّحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسيّة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/أبريل،‭ ‬لكنّه‭ ‬تعهّد‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسيّة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬وإجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬سياسية‭ ‬عميقة‭.‬

‭-‬الجيش‭ ‬يحذر‭-‬

وأمام‭ ‬تكرار‭ ‬التظاهرات‭ ‬وتحولها‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬صدر‭ ‬موقف‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬قايد‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬الاكاديمية‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الاحداث‭ ‬الاخيرة‭.‬

قال‭ ‬إن‭ ‬«إرساء‭ ‬الجزائر‭ ‬لكافة‭ ‬عوامل‭ ‬أمنها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬وإفشال‭ ‬أهدافه،‭ ‬بفضل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬والعقلانية‭ ‬المتبناة،‭ ‬ثم‭ ‬بفضل‭ ‬التصدي‭ ‬العازم‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬وفي‭ ‬طليعته‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الشعبي‭ ‬رفقة‭ ‬كافة‭ ‬الأسلاك‭ ‬الأمنية‭ ‬الأخرى،‭ ‬لم‭ ‬يرض‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف»‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذكرها‭ ‬«يزعجهم‭ ‬أن‭ ‬يروا‭ ‬الجزائر‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة،‭ ‬بل‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬الألم‭ ‬وسنوات‭ ‬الجمر‭ ‬التي‭ ‬عايش‭ ‬خلالها‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬المعاناة،‭ ‬وقدم‭ ‬خلالها‭ ‬ثمنا‭ ‬غاليا»،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬سنوات‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬الجزائرية‭ ‬(1992)‭.‬

ولوقت‭ ‬طويل،‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬يوصف‭ ‬برجل‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية‭ ‬الذي‭ ‬جلب‭ ‬السلم‭ ‬للجزائر‭ ‬بعد‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭. ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬1999‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الجيش،‭ ‬وكانت‭ ‬الجزائر‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬ضد‭ ‬الإسلاميين‭. ‬وعمل‭ ‬حينها‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬السلم‭ ‬الى‭ ‬بلاده‭ ‬عبر‭ ‬قانوني‭ ‬عفو‭ ‬وتدابير‭ ‬أخرى‭.‬

وتابع‭ ‬الفريق‭ ‬قايد‭ ‬صالح‭ ‬«إن‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬أفشل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وأحبط‭ ‬مخططاته‭ ‬ومراميه،‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬المطالب‭ ‬اليوم،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬كان،‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬وطنه‭ ‬وشعبه،‭ ‬وأن‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬حصنا‭ ‬منيعا‭ ‬لصد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬الجزائر‭ ‬لأخطار‭ ‬غير‭ ‬محسوبة‭ ‬العواقب»‭.‬

«لا‭ ‬يعني‭ ‬لا!»

ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬وعود‭ ‬بوتفليقة‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها‭ ‬رغم‭ ‬قول‭ ‬أنصاره‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬«بشكل‭ ‬كامل»‭ ‬مطالب‭ ‬المتظاهرين‭.‬

وأكدت‭ ‬سلمى‭ ‬طالبة‭ ‬الرياضيات‭ ‬بجامعة‭ ‬الجزائر‭ ‬«لا‭ ‬يعني‭ ‬لا‭. ‬ألم‭ ‬يفهم‭ ‬رسالة‭ ‬الشعب؟‭ ‬اذن‭ ‬سنشرحها‭ ‬له‭ ‬اليوم‭ ‬وأكثر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة»‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬تظاهرات‭ ‬جديدة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭.‬

أما‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬(21‭ ‬عاما)‭ ‬الطالب‭ ‬بالمدرسة‭ ‬العليا‭ ‬للإعلام‭ ‬الآلي،‭ ‬فقال‭ ‬ان‭ ‬بوتفليقة‭ ‬«يريد‭ ‬سنة‭ ‬أخرى‭ ‬أما‭ ‬نحن‭ ‬فلا‭ ‬نريده‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬ثانية،‭ ‬لقد‭ ‬طال‭ ‬حكمه‭ ‬فليرحل‭ ‬الآن»‭.‬

وكتب‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬اللافتات‭ ‬«لا‭ ‬دراسة‭ ‬لا‭ ‬تدريس‭ ‬حتى‭ ‬يسقط‭ ‬الرئيس»‭.‬

وشهدت‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬بباب‭ ‬الزوار،‭ ‬بالضاحية‭ ‬الشرقية‭ ‬للعاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬«إضرابا‭ ‬شاملا‭ ‬للطلاب»‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مدرس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬«لم‭ ‬أشاهد‭ ‬هذا‭ ‬منذ‭ ‬إضراب‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬1980»‭.‬

كما‭ ‬ينتظر‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬الأساتذة‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬إضراب‭ ‬لدعم‭ ‬«الحراك‭ ‬الشعبي»‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬المحامون‭.‬

ودعت‭ ‬منظمات‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬بجاية‭ ‬(180‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬الجزائر)‭ ‬الى‭ ‬«مقاطعة‭ ‬العمل‭ ‬القضائي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كل‭ ‬المحاكم‭ ‬والسجون»،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الاربعاء‭ ‬6‭ ‬آذار/مارس‭.‬

وكُتب‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬لافتات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬«رصيدكم‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬لإجراء‭ ‬هذه‭ ‬الولاية»‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لبوتفليقة‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بسويسرا‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬«فحوص‭ ‬طبية‭ ‬دورية»‭ ‬لكن‭ ‬تاريخ‭ ‬عودته‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬بعد‭.‬

والأحد‭ ‬تولّى‭ ‬إيداع‭ ‬ملفّ‭ ‬ترشّح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬مدير‭ ‬حملته‭ ‬الجديد‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬زعلان‭ ‬الذي‭ ‬تلى‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬بوتفليقة‭ ‬يتعهّد‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسيّة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬يُحدّد‭ ‬موعدها‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬يعمل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬إصلاحات‭ ‬أساسيّة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬«أتعهّد‭ ‬أمام‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬والشعب‭ ‬الجزائري»‭ ‬بالدعوة‭ ‬«مباشرةً»‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيّة‭ ‬«إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوة‭ ‬وطنيّة‭ ‬شاملة‭ ‬واعتماد‭ ‬إصلاحات‭ ‬سياسيّة‭ ‬واقتصاديّة‭ ‬واجتماعيّة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إرساء‭ ‬أساس‭ ‬النظام‭ ‬الجديد»‭.‬

كما‭ ‬تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬بإعداد‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬يُطرح‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ولادة‭ ‬«جمهورية‭ ‬جديدة»،‭ ‬وبالعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬«عاجلة‭ ‬كفيلة‭ ‬بإعادة‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬للثروات‭ ‬الوطنيّة‭ ‬وبالقضاء‭ ‬على‭ ‬كافّة‭ ‬أوجه‭ ‬التهميش‭ ‬والإقصاء‭ ‬الاجتماعيّين‭ ‬(‭..‬)‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬وطنيّة‭ ‬فعليّة‭ ‬ضدّ‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الرشوة‭ ‬والفساد»‭.‬