غلين كلوز لن تترأس لجنة تحكيم مهرجان سينمائي لأسباب عائلية

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لن‭ ‬تتمكّن‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬غلين‭ ‬كلوز‭ ‬من‭ ‬ترؤس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السبعين‭ ‬لمهرجان‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان‭ ‬السينمائي‭ ‬لأسباب‭ “‬عائلية‭ ‬طارئة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬منظمو‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إقليم‭ ‬الباسك‭ (‬شمال‭ ‬إسبانيا‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ “‬غلين‭ ‬كلوز‭ ‬اضطرت‭ ‬لإلغاء‭ ‬حضورها‭ ‬إلى‭ ‬مهرجان‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لأسباب‭ ‬عائلية‭ ‬طارئة‭”.‬

وكتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬الحائزة‭ ‬ثماني‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬أوردها‭ ‬البيان‭ “‬آسفة‭ ‬جداً‭ ‬لعدم‭ ‬تمكني‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭”‬،‭ ‬مقدّمةً‭ ‬اعتذارها‭ ‬من‭ “‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬ومنظمي‭ ‬المهرجان‭ ‬والمخرجين‭ ‬والجمهور‭”.‬

ويُفترض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أن‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬المنتج‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماتياس‭ ‬موستيرين‭. ‬وتحمل‭ ‬بطلة‭ “‬دينجروس‭ ‬لييزونز‭ ‬و‭”‬ذي‭ ‬ستيبفورد‭ ‬وايفز‭” ‬و‭”‬101‭ ‬دالميشنز‭” ‬البالغة‭ ‬‮ ‬75‭ ‬عاماً‭ ‬مع‭ ‬الممثل‭ ‬بيتر‭ ‬أوتول‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الترشيحات‭ ‬للأوسكار‭. ‬وحصلت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ “‬إيمي‭” ‬وثلاث‭ ‬جوائز‭ “‬غولدن‭ ‬غلوب‭”. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬مهرجان‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بعد‭ ‬مهرجانات‭ ‬كان‭ ‬وبرلين‭ ‬والبندقية،‭ ‬تكريم‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬جولييت‭ ‬بينوش‭ ‬والمخرج‭ ‬الكندي‭ ‬ديفيد‭ ‬كروننبرغ‭ ‬‮ ‬اللذين‭ ‬سيحصلان‭ ‬على‭ ‬جائزتين‭ ‬فخريتين‭.‬