طهران: مشكلة فنية وراء إنخفاض الغاز الموّرد لمحطات التوليد

غليان شعبي من تراجع ساعات التجهيز والكهرباء تلتزم الصمت

بغداد – إبتهال العربي

اعرب مواطنون عن استيائهم من تراجع ساعات الحصول على الكهرباء ،برغم توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بالوقوف على أسباب الظاهرة التي يشكو منها الشارع المتمثلة بقطع التيار في بداية ونهاية كل شهر ،وسط صمت مطبق لوزارة الكهرباء. وقال مواطنون لـ (الزمان) امس ان (مشكلة الكهرباء تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة ،وبرغم تأكيد الحكومة ديمومة الخدمة خلال فصل الصيف ،الا ان ساعات الحصول على التيار تكاد هي الاسوء منذ سنوات)، واشاروا الى ان (ازمة انقطاع الغاز الايراني الذي تعول عليه الوزارة لتشغيل محطات التوليد ،تتكرر سنويا وكان الاجدر بها البحث عن بدائل لتأمين الحاجة الفعلية دون الاستسلام لهذه المشكلة المزمنة والتزام الصمت)، واكدوا ان (الحكومة مطالبة باجراءات حقيقية لاصلاح هذا القطاع الخدمي الذي يعاني يشكو منه المواطنون منذ عقود).

ساعات التجهيز

واستغرب المواطنون من (تراجع ساعات التجهيز ووصول الخدمة الى ادنى مستوياتها هذا الموسم)، واشاروا الى ان (حرمان الاهالي من الخدمة يأتي في وقت يستعد طلبة الثالث المتوسط لخوض الامتحانات الوزارية،الامر الذي يتطلب وقفة جادة من الحكومة لتأمين وقود تشغيل محطات التوليد)، وحذر المواطنون من (تفاقم المشكلة التي ستدفع اصحاب المولدات الى رفع سعر الامبير تحت مسوغ التشغيل المستمر وصرف كميات من وقود الكاز). وكان السوداني قد شدد على ضرورة الوقوف على أسباب الظاهرة التي يشتكي منها المواطنون، المتمثلة بقطع التيار الكهربائي في بداية ونهاية كل شهر، وذلك بتوضيح مواقع الخلل ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلفها. ووجه خلال زيارة سابقة اجراها الى مركز السيطرة الوطني ببغداد (بالتعامل مع شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة، ومنح صلاحيات لمسؤولي الفروع في المناطق، لتمكينهم من التعاطي مع الشكاوى ومعالجتها بشكل سريع)، واشار الى ان (توجّه الحكومة الحالي لاستثمار الغاز، يصبّ في صالح منظومة إنتاج الكهرباء، وأنّ مذكرات التفاهم وعقود الصيانة التي أبرمت مع شركتي جنرال الكتريك و سيمنز ،تهدف لمعالجة المشكلات التي رافقت الانتاج والتوزيع لسنوات). وفي تطور ،أبلغت ايران ،العراق عن مشكلة فنية وراء انخفاض الغاز المورد منها للمحطات الكهربائية في البلاد.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس انه (في إطار التواصل المستمر وتبادل وجهات النظر بين دول المنطقة، تلقّى الوزير فؤاد حسين إتصالين هاتفيين من نظيريه الايراني حسين أمير عبد اللهيان والعماني بدر بن حمد البوسعيديّ).

تحويلات مالية

واضاف ان (المباحثات مع عبد اللهيان تضمنت العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين، كما تطرقا إلى التحويلات الماليَّة من الحساب الإيرانيّ في مصرف التجارة العراقيّ إلى إحدى المصارف السعوديَّة، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم)، وتطرق حسين الى (إنخفاض تصدير الغاز من الجانب الإيرانيّ إلى محطات الكهرباء العراقيَّة، مما أدى إلى إنخفاض إنتاج الكهرباء وتسبَّبَ بإنعكاسات على الحياة اليومية)، بدوره، اكد عبد اللهيان أنّ (مشكلة الغاز فنيَّة وليس هناك قراراً حكومياً لتخفيض إرساله إلى المحطات الكهربائيَّة في العراق)، واضاف البيان ان (إتصال مع البوسعيدي، ناقش العلاقات الثنائيَّة وادامة التنسيق للتعامل مع التوترات الإقليميَة وإدارة الازمات).