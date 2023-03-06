البرلمان ينهي مناقشة تنظيم حقوق ضحايا مستشفى إبن الخطيب

غليان شعبي من إصرار القوى على إعتماد نظام سانت ليغو في الإنتخابات

المحافظات – مراسلو (الزمان)

شهدت بغداد والمحافظات ،تظاهرات غاضبة تخللتها قطع الطرق بالاطارات المحترقة ،رفضا لاعادة اعتماد قانون سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقال شهود عيان ان (مدينة الصدر في بغداد ومحافظات النجف وذي قار وواسط ،شهدت تظاهرات وقطع طرق بالإطارات المحترقة ،لرقض اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات،وطالبوا باعتماد الدوائر المتعددة). وفي كربلاء ،قرر المتظاهرون تأجيل احتجاجاتهم بعد انتهاء الزيارة الشعبانية. وقالوا ان (تظاهراتهم ستستأنف بعد انتهاء الزيارة الشعبانية ،للعودة مجددا ورفض اقرار النظام الانتخابي الذي يصر على تمريره القوى السياسية). وبينما يواصل البرلمان مناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات، تمهيدا لإقراره بعد انهاء القراءة الثالثة ، طفت على السطح اعتراضات واسعة من قبل قوى وأحزاب ناشئة، وأخرى لديها ثقل في الساحة ، باعتبار ان اقرار القانون يمثل تراجعا عن المكاسب التي تحققت بعد احتجاجات تشرين 2019. ويعود مشروع القانون الجديد، الذي قرأ القراءة الثالثة في البرلمان ، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014? وتضمنت نظام سانت ليغو الانتخابي المعدل بنسبة 1.9. ورأى النائب السابق مشعان الجبوري، ان القانون يعد استهدافاً مباشراً للتيار الصدري. وقال في تصريح متلفز إن (الرجوع لقانون سانت ليغو هو تقدير خاطئ)، وتابع (من تبنى هذا القانون لا يدرك حجم المخاطر التي تهدد العملية السياسية ووضع الحكومة في نظر الشعب، بل حتى أنه يعد ارتداداً واستغلالاً للسلطة في تبني قانون يعزز نفوذ تحالف إدارة الدولة ويعتبر اقصاء للقوى الجديدة)، واشار الى انه (لو كان التيار الصدري موجوداً في البرلمان لما طرح هذا القانون على جدول الأعمال)، مؤكدا ان (الإطار التنسيقي وجد في 1.9 من سانت ليغو محاولة جيدة لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقابل تكبيد التيار الصدري خسارة نحو 30 مقعداً، وهذا لا يمثل الإرادة الحقيقية للشارع) على حد قوله.من جانبه ،كشف امين عام حركة امتداد النائب علاء الركابي، عن شرط لتعديل قانون الانتخابات. وقال في تصريح امس إن (هناك مجموعة من الاعتراضات على سانت ليغو وان التسميات التي يطلقها البعض مثل تجميد او تقليص مجالس المحافظات لا تعني الغاؤها)، واشار الى ان (اغلب المعترضين يعملون على ايجاد قانون اخر ينصف جميع المكونات، وقدمنا كمستقلين اعتراضنا على فقرة عدم تحديد الانفاق الانتخابي، كون بعض النواب وصلت دعاياتهم الانتخابية الى 3 مليارت دولار ورئيس الكتل هو من يقوم باعطائها). ويستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء بعدما شهدت جلسة امس تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والأشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وانهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى أبن الخطيب)، وتابع ان (المجلس انهى ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ودولة الامارات)، واشار الى ان (المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأسمال بين العراق وايران والبروتوكول الملحق بها، وتقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين ،وكذلك مناقشة مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية الحيوانية).